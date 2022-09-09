https://ukraina.ru/20220909/1038563047.html

Халяве приходит конец. Почему британцы массово выселяют украинских беженцев на улицу

Халяве приходит конец. Почему британцы массово выселяют украинских беженцев на улицу - 09.09.2022 Украина.ру

Халяве приходит конец. Почему британцы массово выселяют украинских беженцев на улицу

Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T08:55

2022-09-09T08:55

2022-09-09T08:55

украинцы

беженцы

великобритания

польша

германия

чехия

виктория титова

эксклюзив

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Украинские беженцы в Европе все чаще сталкиваются с отсутствием ожидаемой помощи, нетерпимостью местных жителей, дефицитом приличной работы и средств для обустройства быта.Если в первые месяцы европейцы охотно помогали украинцам, а правительства – щедро финансировало их пребывание (вплоть до выдачи денег на развлечение, бесплатный транспорт), то сейчас все программы поддержки постепенно сворачиваются. Чехия заявила, что больше не может принимать беженцев вообще, в Польше отменили бесплатный проезд, а гражданам страны, которые приютили беженцев, отменили пособия. "В Германии сейчас довольно сложно устроиться: найти хорошее жилье по карману. Правительство, конечно, помогает, но социальное жилье как лотерея – могут выделить дешевое и в плохих кварталах. А часто предлагают платить за жилье самостоятельно, что без работы (которую без знания языка не найти) невозможно. Сейчас украинцы уезжают из Германии целыми автобусами, многие не смогли приспособиться, освоить язык, найти работу. Нашей семье из пяти человек повезло. Нам выделило правительство Баварии большой таунхаус. Волонтеры, которые приютили нас в первые месяцы, даже посоветовали не разглашать, что нам оплачивает государство это жилье, чтобы не вызывать недовольство среди соседей. Сейчас немцы испытывают финансовые сложности: очень всё подорожало, особенно коммунальные платежи, бензин, продукты питания. Растет напряжение в обществе. Поэтому мы ведем себя очень тихо, мало с кем общаемся",- поделилась своей историей Мила, которая уехала в марте из пригорода Киева.Но, пожалуй, с самыми большими сложностями украинские беженцы сталкиваются в Великобритании. На эту тему вышла даже статья в газете The Guardian с говорящим заголовком: "50 000 украинских беженцев в Великобритании станут бездомными в следующем году". Автор статьи прогнозирует, что на улице уже в ближайшее время окажется бОльшая часть приехавших украинцев. Все потому, что правительство не хочет продлить программу помощи семьям-спонсорам, которые приютили у себя беженцев. "Всего с марта по программе "Дом для Украины" прибыло 83 900 беженцев. Беженцев подобрали спонсоры, которые согласились разместить их сроком на шесть месяцев, и за это получали 350 фунтов стерлингов в месяц компенсации. Но не все размещения были успешными. Данные правительства показывают, что с февраля 1335 украинских домохозяйств, в том числе 945 семей с детьми, зарегистрировались как бездомные. Эта цифра должна вырасти со следующего месяца. Анализ, проведенный детской благотворительной организацией Barnardo’s, говорит, что, исходя из отзывов спонсоров беженцев, от 15 000 до 21 000 украинцев могут остаться без крова к зиме, а к середине следующего года их число возрастет до более чем 50 000 человек. Эта цифра может быть еще выше из-за роста счетов за электроэнергию, стремительный рост инфляции и растущие процентные ставки",- пишет газета The Guardian.В статье также указывается, что для большинства беженцев шестимесячный срок пребывания у спонсора заканчивается уже в сентябре. Для того, чтобы мотивировать британцев оставить у себя украинцев, министр по делам беженцев лорд Харрингтон предлагает увеличить сумму компенсации в два раза до 700 фунтов в месяц. Но министерство финансов эти траты пока не одобряет.В социальный сетях, в локальных группах украинцев в Великобритании, полно жизненных историй, как накаляется ситуация вокруг беженцев. Например, украинка- спонсор (что характерно), приняла семью из Украины и поделилась своей историей: Несмотря на деликатность темы, очень многие в комментариях к этому посту советовали выселить украинскую семью, разделить бюджет, не давать денег на продукты, что поможет мотивировать их найти работу. Жесткий европейский подход. С другой стороны, сами беженцы написали в комментариях о своих трудностях, с которыми сталкиваются. Самые скромные комнаты в Лондоне можно снять за 500-700 фунтов стерлингов в месяц. И это при том, что хозяин недвижимости выбирает среди арендаторов, кто ему понравится больше, у кого лучше работа. В случае с беженцами очень много отказов по аренде квартир или просят оплату вперед за 6-12 месяцев, что для большинства неподъемная сумма. Еще одна сложность – устройство детей в школы и детские сады. Украинцы испытывают острый дефицит вакантных мест в образовательных учреждениях. Поэтому вынуждены менять по несколько раз город пребывания, переходя от одного спонсора к другому. Многие украинские дети полгода не посещают школу. Поэтому, на форумах многие переехавшие в Великобританию украинцы настоятельно советуют выбирать другую страну для жизни или возвращаться домой.

https://ukraina.ru/20220902/1038363611.html

https://ukraina.ru/20220827/1038178430.html

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