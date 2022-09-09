https://ukraina.ru/20220909/1038539756.html

Военный эксперт назвал способ победы ВСУ

Военный эксперт назвал способ победы ВСУ

Военный эксперт назвал способ победы ВСУ

В настоящее время бои в рамках специальной военной операции России разворачиваются на харьковско-изюмском направлении, где у ВСУ есть шансы занять несколько населенных пунктов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2022-09-09T05:00

2022-09-09T05:00

2022-09-09T05:00

эксперт

всу

победа

военный эксперт

изюм

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Эксперт добавил, что сейчас идет перемалывание оставшихся украинских резервов. Их киевские власти бросают в огонь не глядя.По мнению Подберёзкина, ВСУ могут бросить в бой два женских батальона, сделав из них диверсионно-разведывательную группу, зараженную сифилисом или СПИДом, однако и это никакого оперативного результата не принесет.

https://ukraina.ru/20220907/1038526713.html

https://ukraina.ru/20220908/1038538845.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт, всу, победа, военный эксперт, изюм