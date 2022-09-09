Военный эксперт назвал способ победы ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбстрел украинскими войсками города Изюм Харьковской области
В настоящее время бои в рамках специальной военной операции России разворачиваются на харьковско-изюмском направлении, где у ВСУ есть шансы занять несколько населенных пунктов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
"Они (ВСУ – ред.) могут занять брошенную деревушку, где когда-то проживали 20 человек. Там уже вообще никого нет, но населенный пункт на карте остался. Они зайдут туда и объявят это большой победой. Хотя для хода боевых действий на северной дуге это вообще не имеет никакого значения", - пояснил он.
Эксперт добавил, что сейчас идет перемалывание оставшихся украинских резервов. Их киевские власти бросают в огонь не глядя.
По мнению Подберёзкина, ВСУ могут бросить в бой два женских батальона, сделав из них диверсионно-разведывательную группу, зараженную сифилисом или СПИДом, однако и это никакого оперативного результата не принесет.