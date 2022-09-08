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Глава администрации Харьковской области призвал желающих эвакуироваться из Купянска

Глава администрации Харьковской области призвал желающих эвакуироваться из Купянска - 08.09.2022 Украина.ру

Глава администрации Харьковской области призвал желающих эвакуироваться из Купянска

Централизованной эвакуации всего населения Купянского района Харьковской области пока не объявлено, но обстрелы города со стороны украинских военных участились, поэтому желающие могут покинуть его. Об этом 8 сентября сообщил глава администрации области Виталий Ганчев в эфире "Россия 24"

2022-09-08T12:55

2022-09-08T12:55

2022-09-08T12:55

эвакуация

обстрелы

новости

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"Участились обстрелы города Купянска, страдают объекты инфраструктуры, административные здания, детские учреждения. Мы не объявляли централизованную эвакуацию населения, но сказали о том, что если есть желание вывезти наших детей в безопасные места, то никто не препятствует. Население может сейчас покинуть город", - сказал Ганчев.По его словам, украинские военные обстреливают Купянск из РСЗО HIMARS.Ранее в четверг Ганчев сообщил, что власти эвакуируют детей и женщин из города Купянска, Изюмского и Купянского районов Харьковской области из-за ракетных атак и обстрелов со стороны Украины. Эвакуируемых будут вывозить в Россию.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эвакуация, обстрелы, новости