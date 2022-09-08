https://ukraina.ru/20220908/1038547657.html

В Донецке предложили провести языковой референдум на освобожденных территориях Украины

В Донецке предложили провести языковой референдум на освобожденных территориях Украины - 08.09.2022 Украина.ру

В Донецке предложили провести языковой референдум на освобожденных территориях Украины

Литературный язык нужен в различных сферах деятельности человека, которые украинский литературный язык вряд ли сможет обслуживать. Об этом изданию Украина.ру рассказала декан филологического факультета Донецкого национального университета, кандидат филологических наук, доцент Наталья Ярошенко

2022-09-08T12:30

2022-09-08T12:30

2022-09-08T12:30

новости

учебник

украинский язык

референдум

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102608/56/1026085698_0:286:2734:1823_1920x0_80_0_0_0179b7295d3327ead5f3b5a076966028.jpg

Русский язык в России - государственный, и язык государствообразующего народа. Конституция РФ гарантирует всем народам страны право на сохранение родного языка. Это значит, что если какая-то часть населения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей считает родным украинский, государство обязано создать условия для его изучения как родного, считает Ярошенко.Во-первых, чтобы понимать, есть ли в ЛДНР или на освобожденных территориях Украины такие люди и сколько их, нужно провести специальный мониторинг или даже референдум, добавила она. Во-вторых, язык по функциям в обществе существует в различных формах: литературного языка, территориальных диалектов, койне (устное, городское, междиалектное), просторечия, социальных диалектов и других. В-третьих, "красивый украинский язык" - это метафора, а не точное определение. Возможно, речь идет о создании учебника литературного украинского языка.Литературный язык существует в научном, официально-деловом, публицистическом, художественном, разговорном стилях и типах речи. При создании учебника авторы используют в качестве иллюстративного материала тексты и минимальные контексты разных стилей и типов. В случае с украинским языком, возможности использовать тексты из новейшей украинской литературы не будет, предположила Ярошенко.Ярошенко посоветовала авторам учебника "Сучасна українська літературна мова" ("Современный украинский литературный язык") ориентироваться на учебники классиков советского украиноведения Л. А. Булаховского, М. А. Жовтобрюха и других.Украинский народный язык создали на базе устных говоров в конце XVIII — начале XIX вв. Первым произведением, написанном на нем, считают поэму-бурлеск "Энеида" (1798 год) Ивана Котляревского, в которой автор использовал языковой материал народных полтавских говоров. Стандартизация языка происходила на основе юго-восточного украинского наречия (среднеприднепровских говоров).В России планируют разработать учебник "красивого украинского языка" для жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. Учебник, по его словам, будет построен "на классических советских основах".

https://ukraina.ru/20220908/1038541574.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, учебник, украинский язык, референдум, днр