В Донецке предложили провести языковой референдум на освобожденных территориях Украины - 08.09.2022 Украина.ру
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В Донецке предложили провести языковой референдум на освобожденных территориях Украины
В Донецке предложили провести языковой референдум на освобожденных территориях Украины - 08.09.2022 Украина.ру
В Донецке предложили провести языковой референдум на освобожденных территориях Украины
Литературный язык нужен в различных сферах деятельности человека, которые украинский литературный язык вряд ли сможет обслуживать. Об этом изданию Украина.ру рассказала декан филологического факультета Донецкого национального университета, кандидат филологических наук, доцент Наталья Ярошенко
2022-09-08T12:30
2022-09-08T12:30
новости
учебник
украинский язык
референдум
днр
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Русский язык в России - государственный, и язык государствообразующего народа. Конституция РФ гарантирует всем народам страны право на сохранение родного языка. Это значит, что если какая-то часть населения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей считает родным украинский, государство обязано создать условия для его изучения как родного, считает Ярошенко.Во-первых, чтобы понимать, есть ли в ЛДНР или на освобожденных территориях Украины такие люди и сколько их, нужно провести специальный мониторинг или даже референдум, добавила она. Во-вторых, язык по функциям в обществе существует в различных формах: литературного языка, территориальных диалектов, койне (устное, городское, междиалектное), просторечия, социальных диалектов и других. В-третьих, "красивый украинский язык" - это метафора, а не точное определение. Возможно, речь идет о создании учебника литературного украинского языка.Литературный язык существует в научном, официально-деловом, публицистическом, художественном, разговорном стилях и типах речи. При создании учебника авторы используют в качестве иллюстративного материала тексты и минимальные контексты разных стилей и типов. В случае с украинским языком, возможности использовать тексты из новейшей украинской литературы не будет, предположила Ярошенко.Ярошенко посоветовала авторам учебника "Сучасна українська літературна мова" ("Современный украинский литературный язык") ориентироваться на учебники классиков советского украиноведения Л. А. Булаховского, М. А. Жовтобрюха и других.Украинский народный язык создали на базе устных говоров в конце XVIII — начале XIX вв. Первым произведением, написанном на нем, считают поэму-бурлеск "Энеида" (1798 год) Ивана Котляревского, в которой автор использовал языковой материал народных полтавских говоров. Стандартизация языка происходила на основе юго-восточного украинского наречия (среднеприднепровских говоров).В России планируют разработать учебник "красивого украинского языка" для жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. Учебник, по его словам, будет построен "на классических советских основах".
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новости, учебник, украинский язык, референдум, днр
Новости, учебник, украинский язык, референдум, ДНР

В Донецке предложили провести языковой референдум на освобожденных территориях Украины

12:30 08.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкI Европейские игры. Баскетбол 3х3. Четвертый день
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© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Литературный язык нужен в различных сферах деятельности человека, которые украинский литературный язык вряд ли сможет обслуживать. Об этом изданию Украина.ру рассказала декан филологического факультета Донецкого национального университета, кандидат филологических наук, доцент Наталья Ярошенко
Русский язык в России - государственный, и язык государствообразующего народа. Конституция РФ гарантирует всем народам страны право на сохранение родного языка. Это значит, что если какая-то часть населения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей считает родным украинский, государство обязано создать условия для его изучения как родного, считает Ярошенко.
Во-первых, чтобы понимать, есть ли в ЛДНР или на освобожденных территориях Украины такие люди и сколько их, нужно провести специальный мониторинг или даже референдум, добавила она. Во-вторых, язык по функциям в обществе существует в различных формах: литературного языка, территориальных диалектов, койне (устное, городское, междиалектное), просторечия, социальных диалектов и других. В-третьих, "красивый украинский язык" - это метафора, а не точное определение. Возможно, речь идет о создании учебника литературного украинского языка.
"Вместе с тем возникнет естественная проблема полифункциональности украинского языка как литературного, поскольку в этом нет никакой необходимости, ведь литературный язык как основа культуры речи обслуживает различные сферы человеческой деятельности: политику, законодательство, культуру, словесное искусство, делопроизводство, межнациональное общение, бытовое общение. Вряд ли украинский литературный язык будет обслуживать все эти сферы. Также при создании учебника другой проблемой будет такая особенность литературного языка (нельзя смешивать понятия "литературный язык" и "язык художественной литературы"!!!), как стилистическая дифференциация", - сказала Ярошенко.
Литературный язык существует в научном, официально-деловом, публицистическом, художественном, разговорном стилях и типах речи. При создании учебника авторы используют в качестве иллюстративного материала тексты и минимальные контексты разных стилей и типов. В случае с украинским языком, возможности использовать тексты из новейшей украинской литературы не будет, предположила Ярошенко.
Ярошенко посоветовала авторам учебника "Сучасна українська літературна мова" ("Современный украинский литературный язык") ориентироваться на учебники классиков советского украиноведения Л. А. Булаховского, М. А. Жовтобрюха и других.
Украинский народный язык создали на базе устных говоров в конце XVIII — начале XIX вв. Первым произведением, написанном на нем, считают поэму-бурлеск "Энеида" (1798 год) Ивана Котляревского, в которой автор использовал языковой материал народных полтавских говоров. Стандартизация языка происходила на основе юго-восточного украинского наречия (среднеприднепровских говоров).
В России планируют разработать учебник "красивого украинского языка" для жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. Учебник, по его словам, будет построен "на классических советских основах".
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