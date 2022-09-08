https://ukraina.ru/20220908/1038545027.html

Навстречу Дню народного единства: перспективы референдума на освобождённых территориях

Навстречу Дню народного единства: перспективы референдума на освобождённых территориях - 08.09.2022 Украина.ру

Навстречу Дню народного единства: перспективы референдума на освобождённых территориях

Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T10:48

2022-09-08T10:48

2022-09-08T13:15

украина

россия

сво

референдум

запорожская область

херсонская область

харьковская область

воссоединение

эксклюзив

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Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак 7 сентября написал у себя в Телеграме: «Референдумы обязательно состоятся, причём уже в этом году. Здесь никаких сомнений быть не может. Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства». Турчак — первый зампред Совета Федерации, так что его мнение близко к официальному, но это именно мнение. Принято ли решение, остаётся только гадать.Состояние общественного мнения на освобождённых территориях выглядит благоприятным. Сообщение Турчака базировалось на опубликованных 7 сентября данных телефонного опроса, проведённого компанией ИНСОМАР 6 сентября в Запорожской и Херсонской областях. По данным опроса в референдуме собираются принять участие 74% жителей Запорожской и 61% — Херсонской области. При этом 71 и 63% соответственно высказались за вступление регионов в состав России.При всём уважении к коллегам отметим, что в условиях военных действий доверять данным объективной социологии не стоит — «спираль молчания» (термин немецкого социолога Элизабет Ноэль-Нойман, означающей склонность граждан давать неправдивые, но одобряемые ответы) режет данные с особой жестокостью. В конце концов, люди просто опасаются за свою безопасность, потому, думается, количество отказов было запредельным. Правда, избегающие ответа, скорее всего, на референдум не пойдут. Потому результат будет однозначно в пользу воссоединения с Россией, но явка — гораздо ниже прогнозируемой.Насколько можно судить, первоначально проведение референдума планировалось на 11 сентября — в единый день голосования (в Запорожской области указ о проведении референдума был подписан ещё 8 августа, но — с открытой датой). Однако ход военных действий и ситуация на освобождённых территориях сделали проведение референдума в это день невозможным. Да и вообще при организации референдумов возникнет много вопросов.Во-первых, так до сих пор и неясна юридическая составляющая.Напомним, что в 2014 году референдум в Крыму был признан постольку, поскольку решение о его проведении принял легитимный орган власти — Верховный Совет Автономной Республики Крым. Там, правда, были вопросы относительно того, имели ли право власти Крыма проводить именно такой референдум, но то, что вообще референдум мог быть назначен и проведён, сомнений ни у кого нет.Референдумы в ДНР и ЛНР Россией признаны не были, поскольку их проводили нелегитимные власти самопровозглашённых республик. Напомним, кстати, что даже на подписании представителями республик Минских соглашений настаивала вовсе не поддерживающая их Россия, а Пётр Порошенко.Референдумы в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях будут проводить временные военно-гражданские администрации, которые население освобождённых территорий не представляют, поскольку они не избирались. Да и полномочий проводить референдумы у них нет. Мероприятия, которые позволили бы провести референдумы с опорой на имеющуюся легитимность ДНР и ЛНР, проведены не были.Остаётся только сделать вывод, что опыт 2014 года был переосмыслен, и решено на юридической стороне дела не сосредотачиваться. В конце концов, мы имеем дело с Украиной, в которой Конституция была отменена Конституционным судом ещё в 2010 году по причине противоречия самой себе. Жаль, что этот факт не был учтён при заключении Минских соглашений.Во-вторых, не очень понятно, как будет выглядеть проведение референдума с организационной точки зрения.Судя по сообщениям СМИ, в Запорожской области организацией занимается не администрация, а общественное движение «Мы вместе с Россией». Движение, правда, предельно ассоциировано с ВГА, но всё же возникает вопрос о качестве именно организационной составляющей.Непонятно как будет проходить голосование — традиционным путём (тогда возникает вопрос об участках, печати бюллетеней и т. п.) или дистанционно. В последнем случае под вопросом готовность населения к голосованию по почте или электронному.По сообщениям украинских СМИ в Харьковской области уже проводился эксперимент с голосованием на специально созданном сайте. Результат получился так себе — 65% за сохранение в составе Украины. Скорее всего, это была операция украинского ЦИПсО, но вопросы к электронному голосованию остаются.В-третьих, отказ от проведения референдума 11 сентября был связан с отсутствием контроля над всей территорией соответствующих областей.На настоящий момент полностью освобождена только территория ЛНР. И то киевский губернатор Луганщины Сергей Гайдай считает, что не совсем. Правда, он не указывает, какие населённые пункты области находятся под контролем ВСУ, так что его мнение можно игнорировать. А так даже Херсонская область контролируется не полностью. В частности, ВСУ занимают бывший районный центр Нововоронцовка.Кстати, находящаяся под контролем российских войск Снегирёвка, — это уже Николаевская область. Там будем референдум проводить? Нет? А почему? Чем Николаевская область без Николаева хуже Запорожской области без Запорожья или Харьковской — без Харькова?В-четвёртых, актуален вопрос безопасности.7 августа украинские диверсанты произвели два взрыва около штаба движения «Мы вместе с Россией». Жертв удалось избежать, но в день голосования всё будет гораздо сложнее — места, где будет проводиться голосование, скрыть невозможно и по ним будут осуществляться целенаправленные террористические атаки. Как силами диверсантов, так и силами ракетных войск. Эффективность тех и других на освобождённых территориях демонстрируется ежедневно. Результатом могут быть огромные жертвы и срыв голосования.P. S. Авторитетный эксперт Борис Рожин говорит: «Чем раньше будут проведены референдумы, тем лучше, даже несмотря на очевидные проблемы с безопасностью. Надо закреплять историческую необратимость дальнейшего распада Украины».Позволим себе не согласиться с коллегой и напомним:— 20 января 1991 года — референдум в Крыму;— 17 марта 1991 года — референдум о сохранении СССР;— 1 декабря 1991 года — референдум в Закарпатье;— 27 марта 1994 года — референдум в Донецкой и Луганской областях;— 16 апреля 2000 года — Всеукраинский референдум по народной инициативе.Никакой «исторической необратимости» эти народные волеизъявления не создали, их результаты не были имплементированы. Сейчас даже специалисты вопросы этих референдумов не вспомнят.Впрочем, к варианту 2022 года более подходит пример референдумов 11 мая и 27 апреля 2014 года — проводили их на одних территориях, а результаты были применены на других. Последние события в Херсонской и особенно Харьковской областях наглядно это показывают.P.P.S.: Глава правительства Крыма Сергей Аксёнов: "На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его всё равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли".

https://ukraina.ru/20220825/1038117301.html

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https://ukraina.ru/20220908/1038537545.html

https://ukraina.ru/20210317/1030858099.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

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украина, россия, сво, референдум, запорожская область, херсонская область, харьковская область, воссоединение, эксклюзив