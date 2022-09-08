Навстречу Дню народного единства: перспективы референдума на освобождённых территориях - 08.09.2022 Украина.ру
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Навстречу Дню народного единства: перспективы референдума на освобождённых территориях
Навстречу Дню народного единства: перспективы референдума на освобождённых территориях - 08.09.2022 Украина.ру
Навстречу Дню народного единства: перспективы референдума на освобождённых территориях
Украина.ру, 08.09.2022
2022-09-08T10:48
2022-09-08T13:15
украина
россия
сво
референдум
запорожская область
херсонская область
харьковская область
воссоединение
эксклюзив
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Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак 7 сентября написал у себя в Телеграме: «Референдумы обязательно состоятся, причём уже в этом году. Здесь никаких сомнений быть не может. Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства». Турчак — первый зампред Совета Федерации, так что его мнение близко к официальному, но это именно мнение. Принято ли решение, остаётся только гадать.Состояние общественного мнения на освобождённых территориях выглядит благоприятным. Сообщение Турчака базировалось на опубликованных 7 сентября данных телефонного опроса, проведённого компанией ИНСОМАР 6 сентября в Запорожской и Херсонской областях. По данным опроса в референдуме собираются принять участие 74% жителей Запорожской и 61% — Херсонской области. При этом 71 и 63% соответственно высказались за вступление регионов в состав России.При всём уважении к коллегам отметим, что в условиях военных действий доверять данным объективной социологии не стоит — «спираль молчания» (термин немецкого социолога Элизабет Ноэль-Нойман, означающей склонность граждан давать неправдивые, но одобряемые ответы) режет данные с особой жестокостью. В конце концов, люди просто опасаются за свою безопасность, потому, думается, количество отказов было запредельным. Правда, избегающие ответа, скорее всего, на референдум не пойдут. Потому результат будет однозначно в пользу воссоединения с Россией, но явка — гораздо ниже прогнозируемой.Насколько можно судить, первоначально проведение референдума планировалось на 11 сентября — в единый день голосования (в Запорожской области указ о проведении референдума был подписан ещё 8 августа, но — с открытой датой). Однако ход военных действий и ситуация на освобождённых территориях сделали проведение референдума в это день невозможным. Да и вообще при организации референдумов возникнет много вопросов.Во-первых, так до сих пор и неясна юридическая составляющая.Напомним, что в 2014 году референдум в Крыму был признан постольку, поскольку решение о его проведении принял легитимный орган власти — Верховный Совет Автономной Республики Крым. Там, правда, были вопросы относительно того, имели ли право власти Крыма проводить именно такой референдум, но то, что вообще референдум мог быть назначен и проведён, сомнений ни у кого нет.Референдумы в ДНР и ЛНР Россией признаны не были, поскольку их проводили нелегитимные власти самопровозглашённых республик. Напомним, кстати, что даже на подписании представителями республик Минских соглашений настаивала вовсе не поддерживающая их Россия, а Пётр Порошенко.Референдумы в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях будут проводить временные военно-гражданские администрации, которые население освобождённых территорий не представляют, поскольку они не избирались. Да и полномочий проводить референдумы у них нет. Мероприятия, которые позволили бы провести референдумы с опорой на имеющуюся легитимность ДНР и ЛНР, проведены не были.Остаётся только сделать вывод, что опыт 2014 года был переосмыслен, и решено на юридической стороне дела не сосредотачиваться. В конце концов, мы имеем дело с Украиной, в которой Конституция была отменена Конституционным судом ещё в 2010 году по причине противоречия самой себе. Жаль, что этот факт не был учтён при заключении Минских соглашений.Во-вторых, не очень понятно, как будет выглядеть проведение референдума с организационной точки зрения.Судя по сообщениям СМИ, в Запорожской области организацией занимается не администрация, а общественное движение «Мы вместе с Россией». Движение, правда, предельно ассоциировано с ВГА, но всё же возникает вопрос о качестве именно организационной составляющей.Непонятно как будет проходить голосование — традиционным путём (тогда возникает вопрос об участках, печати бюллетеней и т. п.) или дистанционно. В последнем случае под вопросом готовность населения к голосованию по почте или электронному.По сообщениям украинских СМИ в Харьковской области уже проводился эксперимент с голосованием на специально созданном сайте. Результат получился так себе — 65% за сохранение в составе Украины. Скорее всего, это была операция украинского ЦИПсО, но вопросы к электронному голосованию остаются.В-третьих, отказ от проведения референдума 11 сентября был связан с отсутствием контроля над всей территорией соответствующих областей.На настоящий момент полностью освобождена только территория ЛНР. И то киевский губернатор Луганщины Сергей Гайдай считает, что не совсем. Правда, он не указывает, какие населённые пункты области находятся под контролем ВСУ, так что его мнение можно игнорировать. А так даже Херсонская область контролируется не полностью. В частности, ВСУ занимают бывший районный центр Нововоронцовка.Кстати, находящаяся под контролем российских войск Снегирёвка, — это уже Николаевская область. Там будем референдум проводить? Нет? А почему? Чем Николаевская область без Николаева хуже Запорожской области без Запорожья или Харьковской — без Харькова?В-четвёртых, актуален вопрос безопасности.7 августа украинские диверсанты произвели два взрыва около штаба движения «Мы вместе с Россией». Жертв удалось избежать, но в день голосования всё будет гораздо сложнее — места, где будет проводиться голосование, скрыть невозможно и по ним будут осуществляться целенаправленные террористические атаки. Как силами диверсантов, так и силами ракетных войск. Эффективность тех и других на освобождённых территориях демонстрируется ежедневно. Результатом могут быть огромные жертвы и срыв голосования.P. S. Авторитетный эксперт Борис Рожин говорит: «Чем раньше будут проведены референдумы, тем лучше, даже несмотря на очевидные проблемы с безопасностью. Надо закреплять историческую необратимость дальнейшего распада Украины».Позволим себе не согласиться с коллегой и напомним:— 20 января 1991 года — референдум в Крыму;— 17 марта 1991 года — референдум о сохранении СССР;— 1 декабря 1991 года — референдум в Закарпатье;— 27 марта 1994 года — референдум в Донецкой и Луганской областях;— 16 апреля 2000 года — Всеукраинский референдум по народной инициативе.Никакой «исторической необратимости» эти народные волеизъявления не создали, их результаты не были имплементированы. Сейчас даже специалисты вопросы этих референдумов не вспомнят.Впрочем, к варианту 2022 года более подходит пример референдумов 11 мая и 27 апреля 2014 года — проводили их на одних территориях, а результаты были применены на других. Последние события в Херсонской и особенно Харьковской областях наглядно это показывают.P.P.S.: Глава правительства Крыма Сергей Аксёнов: "На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его всё равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли".
https://ukraina.ru/20220825/1038117301.html
https://ukraina.ru/20220905/1038449756.html
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Василий Стоякин
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украина, россия, сво, референдум, запорожская область, херсонская область, харьковская область, воссоединение, эксклюзив
Украина, Россия, СВО, референдум, Запорожская область, Херсонская область, Харьковская область, воссоединение, Эксклюзив

Навстречу Дню народного единства: перспективы референдума на освобождённых территориях

10:48 08.09.2022 (обновлено: 13:15 08.09.2022)
 
© Фото : Владимир Рогов / TelegramЗапорожская область референдум
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
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Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак 7 сентября написал у себя в Телеграме: «Референдумы обязательно состоятся, причём уже в этом году. Здесь никаких сомнений быть не может. Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства». Турчак — первый зампред Совета Федерации, так что его мнение близко к официальному, но это именно мнение. Принято ли решение, остаётся только гадать.
Состояние общественного мнения на освобождённых территориях выглядит благоприятным. Сообщение Турчака базировалось на опубликованных 7 сентября данных телефонного опроса, проведённого компанией ИНСОМАР 6 сентября в Запорожской и Херсонской областях. По данным опроса в референдуме собираются принять участие 74% жителей Запорожской и 61% — Херсонской области. При этом 71 и 63% соответственно высказались за вступление регионов в состав России.
Пресс-конференция главы ДНР Д. Пушилина - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 16:13
"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумахРеферендумы о вхождении республик Донбасса в состав Российской Федерации пройдут, и ни у кого не должно быть сомнений в этом, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сообщает "Газета.ru" 25 августа
При всём уважении к коллегам отметим, что в условиях военных действий доверять данным объективной социологии не стоит — «спираль молчания» (термин немецкого социолога Элизабет Ноэль-Нойман, означающей склонность граждан давать неправдивые, но одобряемые ответы) режет данные с особой жестокостью. В конце концов, люди просто опасаются за свою безопасность, потому, думается, количество отказов было запредельным. Правда, избегающие ответа, скорее всего, на референдум не пойдут. Потому результат будет однозначно в пользу воссоединения с Россией, но явка — гораздо ниже прогнозируемой.
Насколько можно судить, первоначально проведение референдума планировалось на 11 сентября — в единый день голосования (в Запорожской области указ о проведении референдума был подписан ещё 8 августа, но — с открытой датой). Однако ход военных действий и ситуация на освобождённых территориях сделали проведение референдума в это день невозможным. Да и вообще при организации референдумов возникнет много вопросов.
Во-первых, так до сих пор и неясна юридическая составляющая.
Напомним, что в 2014 году референдум в Крыму был признан постольку, поскольку решение о его проведении принял легитимный орган власти — Верховный Совет Автономной Республики Крым. Там, правда, были вопросы относительно того, имели ли право власти Крыма проводить именно такой референдум, но то, что вообще референдум мог быть назначен и проведён, сомнений ни у кого нет.
Референдумы в ДНР и ЛНР Россией признаны не были, поскольку их проводили нелегитимные власти самопровозглашённых республик. Напомним, кстати, что даже на подписании представителями республик Минских соглашений настаивала вовсе не поддерживающая их Россия, а Пётр Порошенко.
Референдумы в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях будут проводить временные военно-гражданские администрации, которые население освобождённых территорий не представляют, поскольку они не избирались. Да и полномочий проводить референдумы у них нет. Мероприятия, которые позволили бы провести референдумы с опорой на имеющуюся легитимность ДНР и ЛНР, проведены не были.
Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 13:59
В Херсоне поставили референдум на паузуОсвобожденная от власти киевского режима Херсонская область готова к референдуму о самоопределении, но пока его проведение отложено. Об этом 5 сентября в эфире телеканала "Россия 1" заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов
Остаётся только сделать вывод, что опыт 2014 года был переосмыслен, и решено на юридической стороне дела не сосредотачиваться. В конце концов, мы имеем дело с Украиной, в которой Конституция была отменена Конституционным судом ещё в 2010 году по причине противоречия самой себе. Жаль, что этот факт не был учтён при заключении Минских соглашений.
Во-вторых, не очень понятно, как будет выглядеть проведение референдума с организационной точки зрения.
Судя по сообщениям СМИ, в Запорожской области организацией занимается не администрация, а общественное движение «Мы вместе с Россией». Движение, правда, предельно ассоциировано с ВГА, но всё же возникает вопрос о качестве именно организационной составляющей.
Непонятно как будет проходить голосование — традиционным путём (тогда возникает вопрос об участках, печати бюллетеней и т. п.) или дистанционно. В последнем случае под вопросом готовность населения к голосованию по почте или электронному.
По сообщениям украинских СМИ в Харьковской области уже проводился эксперимент с голосованием на специально созданном сайте. Результат получился так себе — 65% за сохранение в составе Украины. Скорее всего, это была операция украинского ЦИПсО, но вопросы к электронному голосованию остаются.
В-третьих, отказ от проведения референдума 11 сентября был связан с отсутствием контроля над всей территорией соответствующих областей.
На настоящий момент полностью освобождена только территория ЛНР. И то киевский губернатор Луганщины Сергей Гайдай считает, что не совсем. Правда, он не указывает, какие населённые пункты области находятся под контролем ВСУ, так что его мнение можно игнорировать. А так даже Херсонская область контролируется не полностью. В частности, ВСУ занимают бывший районный центр Нововоронцовка.
Кстати, находящаяся под контролем российских войск Снегирёвка, — это уже Николаевская область. Там будем референдум проводить? Нет? А почему? Чем Николаевская область без Николаева хуже Запорожской области без Запорожья или Харьковской — без Харькова?
В-четвёртых, актуален вопрос безопасности.
7 августа украинские диверсанты произвели два взрыва около штаба движения «Мы вместе с Россией». Жертв удалось избежать, но в день голосования всё будет гораздо сложнее — места, где будет проводиться голосование, скрыть невозможно и по ним будут осуществляться целенаправленные террористические атаки. Как силами диверсантов, так и силами ракетных войск. Эффективность тех и других на освобождённых территориях демонстрируется ежедневно. Результатом могут быть огромные жертвы и срыв голосования.
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
07:22
В Мелитополе ВСУ взорвали штаб по подготовке к референдумуВ городе Мелитополе ВСУ взорвали штаб общественного движения "Мы вместе с Россией", сообщил председатель организации и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
P. S. Авторитетный эксперт Борис Рожин говорит: «Чем раньше будут проведены референдумы, тем лучше, даже несмотря на очевидные проблемы с безопасностью. Надо закреплять историческую необратимость дальнейшего распада Украины».
Позволим себе не согласиться с коллегой и напомним:
— 20 января 1991 года — референдум в Крыму;
— 17 марта 1991 года — референдум о сохранении СССР;
— 1 декабря 1991 года — референдум в Закарпатье;
— 27 марта 1994 года — референдум в Донецкой и Луганской областях;
— 16 апреля 2000 года — Всеукраинский референдум по народной инициативе.
Никакой «исторической необратимости» эти народные волеизъявления не создали, их результаты не были имплементированы. Сейчас даже специалисты вопросы этих референдумов не вспомнят.
- РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта 2021, 16:22
Референдум 17 марта 1991 года и его странностиСегодня исполняется 30 лет с момента проведения Всесоюзного референдума о сохранении этого самого союза. Часто приходится читать высказывания относительно того, что народ СССР высказал тогда свою волю, но не прошло и года, как эта воля была растоптана. Почему-то не говорится о попрании демократии новой демократической властью. А она и не попирала
Впрочем, к варианту 2022 года более подходит пример референдумов 11 мая и 27 апреля 2014 года — проводили их на одних территориях, а результаты были применены на других. Последние события в Херсонской и особенно Харьковской областях наглядно это показывают.

P.P.S.: Глава правительства Крыма Сергей Аксёнов: "На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его всё равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли".
 
УкраинаРоссияСВОреферендумЗапорожская областьХерсонская областьХарьковская областьвоссоединениеЭксклюзив
 
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