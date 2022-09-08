https://ukraina.ru/20220908/1038538950.html

Теракт в Мелитополе, обстрел монастыря, вопрос с поставками оружия. Главное на Украине на утро 8 сентября

Теракт в Мелитополе, обстрел монастыря, вопрос с поставками оружия. Главное на Украине на утро 8 сентября - 08.09.2022 Украина.ру

Теракт в Мелитополе, обстрел монастыря, вопрос с поставками оружия. Главное на Украине на утро 8 сентября

Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T09:00

2022-09-08T09:00

2022-09-08T09:24

мелитополь

обстрелы

украина

всу

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вооружение

хроники

эксклюзив

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В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией». ВСУ третий раз с полуночи обстреляли Донецк. Россия запросила в Совбезе ООН обсуждение поставок западных вооружений УкраинеВ Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией». Об этом сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов , опубликовав совместное с движением заявление.Как отметил Рогов, ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России."Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы руководителей террористического государства", - отметил он.Позднее в эфире телеканала "Соловьев Live" Рогов уточнил, что в результате взрыва у штаба никто не пострадал, был нанесен лишь материальный ущерб.Причем, по его словам, у штаба произошло два взрыва, один из которых был "приманкой"."Расчет был на то, что, когда люди будут выяснять, что произошло, когда будет скопление людей — специалистов, произойдет второй взрыв", - объяснил Рогов.Второй взрыв произошел через некоторое время, однако находящиеся на месте специалисты "этот сценарий упредили и не допустили ни жертв, ни больших повреждений", добавил Рогов.Накануне вечером в Мелитополе прогремело пять взрывов. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).Спустя полчаса появилась информация о том, что система ПВО в Бердянске сбила ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).В начале сентября сообщалось, что в Херсонской области прогремело больше десяти взрывов. По словам заместителя главы местной администрации Кирилла Стремоусова, в городе постоянно работают системы ПВО."Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиница — чисто гражданская инфраструктура", - указывал Стремоусов.Агентство Reuters сообщало, что ВСУ начали наступление на южном фронте. Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Минобороны республики Наталья Гуменюк подтвердила, что армия страны начала наступательные действия на разных направлениях, в том числе в Херсонской области.Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объяснил наступление ВСУ желанием Киева создать у Запада "иллюзию способности ВСУ вести наступление".Накануне Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) опубликовал результаты исследования, согласно которым 71 процент жителей Запорожской области и 63 процента Херсонской области поддержали присоединение регионов к России. Еще 6 и 7 процентов участников опроса выступили за то, чтобы регионы стали самостоятельными государствами.Социологическое исследование, призванное выявить отношение к будущему референдуму о вхождении регионов в состав РФ, провели и специалисты Крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ).По результатам опроса, присоединение регионов к России поддержал 81 процент жителей Запорожской области и 71 — Херсонской. Перспективу получения российского гражданства положительно оценили 88 процентов населяющих Запорожскую область и 84 процента жителей Херсонской области.Обстрелы ДонбассаВооруженные силы Украины начиная с полуночи третий раз обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка из ствольной артиллерии калибра 152 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации представительства, в 04:45 украинские силовики обстреляли Киевский и Куйбышевский районы города, выпустив девять снарядов.Ранее ВСУ открывали огонь по этим же районам из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм.Также украинские военные обстреляли Горловку.По информации представительства, в 01:50 украинские силовики выпустили по Горловке три снаряда калибра 152 мм.Кроме того, ВСУ обстреляли монастырь, расположенный в селе Никольское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.Всего за прошедшие сутки в ДНР получили ранения пятеро мирных жителей.Как сообщили в штабе территориальной обороны Республики, один из них получил ранение в Донецке, наступив на сброшенную украинскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Поставки западных вооруженийРоссия запрашивает проведение заседания Совбеза ООН по проблеме западных поставок вооружений на Украину 8 сентября.По словам постпреда РФ при всемирной организации Василия Небензи, Москва выступает за то, "чтобы говорить о реальных, а не выдуманных проблемах"."И раз уж мы потеряли сегодня время, обсуждая очередные домыслы и фантазии, то предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности", — сказал он на заседании Совбеза ООН в среду, подразумевая возможные последствия поставок иностранными государствами вооружений Киеву.В качестве докладчиков Россия хотела бы видеть "заместителя генсекретаря ООН по вопросам разоружений Идзуми Накамицу, а также представителей гражданского общества", добавил дипломат.Как написал позже в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, западные дипломаты в Совете безопасности ООН "обрадовались" тому, что Россия запросила заседание по проблеме поставок вооружения Украине.США и Евросоюз регулярно наращивают военную помощь Киеву. В конце августа президент США Джо Байден сообщил, что страна предоставит военную помощь Украине почти на 3 миллиарда долларов. По словам украинских властей, с конца февраля украинской стороне было передано 17,5 миллиарда долларов — чья конкретно помощь суммирована, не уточняется.Накануне замглавы Пентагона Колин Каль пообещал, что США продолжат снабжать Украину высокоточными боеприпасами для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS."Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам", — заявил Каль.По данным агентства Блумберг со ссылкой на источники, Байден в четверг в режиме видеосвязи проведет переговоры с лидерами "семерки", НАТО и Европейского союза по вопросу дальнейшей поддержки Украины.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

https://ukraina.ru/20220907/1038527567.html

https://ukraina.ru/20220907/1038517969.html

https://ukraina.ru/20220907/1038512919.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

мелитополь, обстрелы, украина, всу, оон, вооружение, хроники, эксклюзив