https://ukraina.ru/20220908/1038538420.html
США назвали сроки поставок гиперзвукового оружия в свою армию
США назвали сроки поставок гиперзвукового оружия в свою армию - 08.09.2022 Украина.ру
США назвали сроки поставок гиперзвукового оружия в свою армию
США рассчитывают поставить первое гиперзвуковое оружие на вооружение американской армии уже до конца 2023 года, заявил заместитель министра армии страны Гейб Камарилло на конференции Defense News
2022-09-08T08:29
2022-09-08T08:29
2022-09-08T08:29
сша
оружие
новости
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По его словам, американскому военно-промышленному комплексу удалось создать новейшие системы вооружений с "беспрецедентной скоростью и эффективностью", позволяющие ускорить модернизацию вооруженных сил США.
https://ukraina.ru/20220815/1037676856.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, оружие, новости
США назвали сроки поставок гиперзвукового оружия в свою армию
США рассчитывают поставить первое гиперзвуковое оружие на вооружение американской армии уже до конца 2023 года, заявил заместитель министра армии страны Гейб Камарилло на конференции Defense News
"Я не ожидаю каких-либо задержек", — ответил Камарилло на вопрос о возможном изменении сроков поставок гиперзвукового оружия.
По его словам, американскому военно-промышленному комплексу удалось создать новейшие системы вооружений с "беспрецедентной скоростью и эффективностью", позволяющие ускорить модернизацию вооруженных сил США.