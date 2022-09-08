https://ukraina.ru/20220908/1038538420.html

США назвали сроки поставок гиперзвукового оружия в свою армию

США назвали сроки поставок гиперзвукового оружия в свою армию - 08.09.2022 Украина.ру

США назвали сроки поставок гиперзвукового оружия в свою армию

США рассчитывают поставить первое гиперзвуковое оружие на вооружение американской армии уже до конца 2023 года, заявил заместитель министра армии страны Гейб Камарилло на конференции Defense News

2022-09-08T08:29

2022-09-08T08:29

2022-09-08T08:29

сша

оружие

новости

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По его словам, американскому военно-промышленному комплексу удалось создать новейшие системы вооружений с "беспрецедентной скоростью и эффективностью", позволяющие ускорить модернизацию вооруженных сил США.

https://ukraina.ru/20220815/1037676856.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, оружие, новости