США назвали сроки поставок гиперзвукового оружия в свою армию - 08.09.2022 Украина.ру
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США назвали сроки поставок гиперзвукового оружия в свою армию
США назвали сроки поставок гиперзвукового оружия в свою армию - 08.09.2022 Украина.ру
США назвали сроки поставок гиперзвукового оружия в свою армию
США рассчитывают поставить первое гиперзвуковое оружие на вооружение американской армии уже до конца 2023 года, заявил заместитель министра армии страны Гейб Камарилло на конференции Defense News
2022-09-08T08:29
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сша
оружие
новости
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По его словам, американскому военно-промышленному комплексу удалось создать новейшие системы вооружений с "беспрецедентной скоростью и эффективностью", позволяющие ускорить модернизацию вооруженных сил США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сша, оружие, новости
США, оружие, Новости

США назвали сроки поставок гиперзвукового оружия в свою армию

08:29 08.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовместные военные учения США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость"
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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США рассчитывают поставить первое гиперзвуковое оружие на вооружение американской армии уже до конца 2023 года, заявил заместитель министра армии страны Гейб Камарилло на конференции Defense News
"Я не ожидаю каких-либо задержек", — ответил Камарилло на вопрос о возможном изменении сроков поставок гиперзвукового оружия.
По его словам, американскому военно-промышленному комплексу удалось создать новейшие системы вооружений с "беспрецедентной скоростью и эффективностью", позволяющие ускорить модернизацию вооруженных сил США.
15 августа, 15:07
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