ВСУ остановили атаки на Николаево-Криворожском направлении - 08.09.2022 Украина.ру
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ВСУ остановили атаки на Николаево-Криворожском направлении
ВСУ остановили атаки на Николаево-Криворожском направлении - 08.09.2022 Украина.ру
ВСУ остановили атаки на Николаево-Криворожском направлении
ВСУ прекратили наступление на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь, сообщили в Минобороны России
2022-09-08T07:37
2022-09-08T07:37
всу
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Там также добавили, что российские войска на этом направлении продолжали наносить по подразделениям и резервам ВСУ высокоточные удары. Так, в районе Еленовки в ДНР уничтожен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ, в Херсонской области — военнослужащие и техника 46-й аэромобильной бригады, в Николаевской области — военнослужащие и техника 61-й пехотной бригады.Из-за больших потерь личный состав 57-й мотопехотной бригады самовольно покинул позиции у Белой Криницы в Херсонской области и у Великого Артаково в Николаевской области, рассказали в ведомстве.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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всу, новости, россия, украина
ВСУ, Новости, Россия, Украина

ВСУ остановили атаки на Николаево-Криворожском направлении

07:37 08.09.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
ВСУ прекратили наступление на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь, сообщили в Минобороны России

"В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось", — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что российские войска на этом направлении продолжали наносить по подразделениям и резервам ВСУ высокоточные удары.
Так, в районе Еленовки в ДНР уничтожен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ, в Херсонской области — военнослужащие и техника 46-й аэромобильной бригады, в Николаевской области — военнослужащие и техника 61-й пехотной бригады.
Из-за больших потерь личный состав 57-й мотопехотной бригады самовольно покинул позиции у Белой Криницы в Херсонской области и у Великого Артаково в Николаевской области, рассказали в ведомстве.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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