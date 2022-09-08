https://ukraina.ru/20220908/1038537801.html

ВСУ остановили атаки на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ остановили атаки на Николаево-Криворожском направлении - 08.09.2022 Украина.ру

ВСУ остановили атаки на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ прекратили наступление на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь, сообщили в Минобороны России

2022-09-08T07:37

2022-09-08T07:37

2022-09-08T07:37

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Там также добавили, что российские войска на этом направлении продолжали наносить по подразделениям и резервам ВСУ высокоточные удары. Так, в районе Еленовки в ДНР уничтожен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ, в Херсонской области — военнослужащие и техника 46-й аэромобильной бригады, в Николаевской области — военнослужащие и техника 61-й пехотной бригады.Из-за больших потерь личный состав 57-й мотопехотной бригады самовольно покинул позиции у Белой Криницы в Херсонской области и у Великого Артаково в Николаевской области, рассказали в ведомстве.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20220908/1038529862.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, новости, россия, украина