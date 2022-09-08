Эксперт Митрахович рассказал о неожиданном новом рынке для российской нефти - 08.09.2022 Украина.ру
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Эксперт Митрахович рассказал о неожиданном новом рынке для российской нефти
Эксперт Митрахович рассказал о неожиданном новом рынке для российской нефти - 08.09.2022 Украина.ру
Эксперт Митрахович рассказал о неожиданном новом рынке для российской нефти
Примерно две трети российской нефти, от которой отказываются страны Запада, перенаправляется в Азию, причём не только в Индию и Китай. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
2022-09-08T08:00
2022-09-08T08:00
нефть
новости
станислав митрахович
санкции
запад
ближний восток
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Он уточнил, что российскую нефть закупают некоторые нефтедобывающие страны Ближнего Востока.При этом полноценного западного эмбарго на российскую нефть пока ещё нет, отказ некоторых трейдеров от её покупки является их собственной инициативой. Удастся ли России разместить на других рынках всю свою нефть, станет ясно, когда эмбарго вступит в полную силу, сказал Митрахович.Согласно принятым ранее Евросоюзом решениям, импорт нефти из России будет полностью запрещён пятого декабря, а нефтепродуктов - пятого февраля 2023 года.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220825/1038081380.html
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нефть, новости, станислав митрахович, санкции, запад, ближний восток
нефть, Новости, Станислав Митрахович, Санкции, Запад, Ближний Восток

Эксперт Митрахович рассказал о неожиданном новом рынке для российской нефти

08:00 08.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Примерно две трети российской нефти, от которой отказываются страны Запада, перенаправляется в Азию, причём не только в Индию и Китай. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
Он уточнил, что российскую нефть закупают некоторые нефтедобывающие страны Ближнего Востока.

Иногда выгоднее какой-нибудь ближневосточной стране, у которой есть своя нефть, купить российские нефтепродукты, жечь ее для получения электроэнергии, а свои нефтепродукты экспортировать. Те же ближневосточные страны могут смешивать российскую нефть и нефтепродукты с товарами других стран, экспортировать в виде смеси. Они нашли механизмы, как это делать

При этом полноценного западного эмбарго на российскую нефть пока ещё нет, отказ некоторых трейдеров от её покупки является их собственной инициативой. Удастся ли России разместить на других рынках всю свою нефть, станет ясно, когда эмбарго вступит в полную силу, сказал Митрахович.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 10:09
Россия предложила азиатским странам нефть с большими скидкамиРоссия предложила некоторым странам Азии скидку до 30%, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника
Согласно принятым ранее Евросоюзом решениям, импорт нефти из России будет полностью запрещён пятого декабря, а нефтепродуктов - пятого февраля 2023 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
нефтьНовостиСтанислав МитраховичСанкцииЗападБлижний Восток
 
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