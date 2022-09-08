https://ukraina.ru/20220908/1038516405.html

"За гранью вменяемости": политолог Кочетков рассказал, почему Великобритании можно посочувствовать

"За гранью вменяемости": политолог Кочетков рассказал, почему Великобритании можно посочувствовать - 08.09.2022 Украина.ру

"За гранью вменяемости": политолог Кочетков рассказал, почему Великобритании можно посочувствовать

Великобритании можно посочувствовать, что Лиз Трасс стала премьер-министром. Она находится за гранью вменяемости, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру

2022-09-08T04:00

2022-09-08T04:00

2022-09-08T04:00

трасс (лиз трасс)

новости

великобритания

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По его словам, "это очень опасно не только для соседей, но и для всего европейского континента".Полный текст интервью можно прочитать здесь.Лиз Трасс является третьей женщиной в истории страны, занявшей пост премьер-министра. До нее эту должность занимали Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990 год) и Тереза Мэй (с 2016 по 2019 год). Трасс стала 56-м премьером в истории Великобритании.

https://ukraina.ru/20220906/1038493899.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

трасс (лиз трасс), новости, великобритания