https://ukraina.ru/20220908/1038516405.html
"За гранью вменяемости": политолог Кочетков рассказал, почему Великобритании можно посочувствовать
"За гранью вменяемости": политолог Кочетков рассказал, почему Великобритании можно посочувствовать - 08.09.2022 Украина.ру
"За гранью вменяемости": политолог Кочетков рассказал, почему Великобритании можно посочувствовать
Великобритании можно посочувствовать, что Лиз Трасс стала премьер-министром. Она находится за гранью вменяемости, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-09-08T04:00
2022-09-08T04:00
2022-09-08T04:00
трасс (лиз трасс)
новости
великобритания
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По его словам, "это очень опасно не только для соседей, но и для всего европейского континента".Полный текст интервью можно прочитать здесь.Лиз Трасс является третьей женщиной в истории страны, занявшей пост премьер-министра. До нее эту должность занимали Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990 год) и Тереза Мэй (с 2016 по 2019 год). Трасс стала 56-м премьером в истории Великобритании.
https://ukraina.ru/20220906/1038493899.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
трасс (лиз трасс), новости, великобритания
Трасс (Лиз Трасс), Новости, Великобритания
"За гранью вменяемости": политолог Кочетков рассказал, почему Великобритании можно посочувствовать
Великобритании можно посочувствовать, что Лиз Трасс стала премьер-министром. Она находится за гранью вменяемости, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Когда страной руководит человек, находящийся за гранью вменяемости, тут можно только посочувствовать. Только при этом у этой страны есть атомная бомба, большое количество денег, спецслужбы и серьёзное влияние в Европе, в том числе, в Восточной и Центральной.
Алексей Кочетков
политолог и историк нацизма на Украине
По его словам, "это очень опасно не только для соседей, но и для всего европейского континента".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Лиз Трасс является третьей женщиной в истории страны, занявшей пост премьер-министра. До нее эту должность занимали Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990 год) и Тереза Мэй (с 2016 по 2019 год). Трасс стала 56-м премьером в истории Великобритании.