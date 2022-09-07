https://ukraina.ru/20220907/1038522442.html
Путин высказал свое отношение к отчету МАГАТЭ
Путин высказал свое отношение к отчету МАГАТЭ - 07.09.2022 Украина.ру
Путин высказал свое отношение к отчету МАГАТЭ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверят отчету международной миссии МАГАТЭ, посетившей Запорожскую АЭС. Об этом он сказал 7 сентября, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума
2022-09-07T13:01
2022-09-07T13:01
2022-09-07T13:01
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владимир путин
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Путин подчеркнул, что глава делегации Рафаэль Гросси – очень профессиональный человек.При этом президент заметил, что делегация в своем отчете вынуждена раскрывать не всю информацию.Кроме того, Путин заявил, что Украина, обстреливая ЗАЭС, создает угрозу подрыва ядерной безопасности, и "непонятно, зачем она это делает".
https://ukraina.ru/20220906/1038506940.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, владимир путин, запорожская аэс
Путин высказал свое отношение к отчету МАГАТЭ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверят отчету международной миссии МАГАТЭ, посетившей Запорожскую АЭС. Об этом он сказал 7 сентября, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума