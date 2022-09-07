Путин высказал свое отношение к отчету МАГАТЭ - 07.09.2022 Украина.ру
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Путин высказал свое отношение к отчету МАГАТЭ
Путин высказал свое отношение к отчету МАГАТЭ - 07.09.2022 Украина.ру
Путин высказал свое отношение к отчету МАГАТЭ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверят отчету международной миссии МАГАТЭ, посетившей Запорожскую АЭС. Об этом он сказал 7 сентября, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума
2022-09-07T13:01
2022-09-07T13:01
новости
магатэ
владимир путин
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Путин подчеркнул, что глава делегации Рафаэль Гросси – очень профессиональный человек.При этом президент заметил, что делегация в своем отчете вынуждена раскрывать не всю информацию.Кроме того, Путин заявил, что Украина, обстреливая ЗАЭС, создает угрозу подрыва ядерной безопасности, и "непонятно, зачем она это делает".
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новости, магатэ, владимир путин, запорожская аэс
Новости, МАГАТЭ, Владимир Путин, Запорожская АЭС

Путин высказал свое отношение к отчету МАГАТЭ

13:01 07.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверят отчету международной миссии МАГАТЭ, посетившей Запорожскую АЭС. Об этом он сказал 7 сентября, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума
Путин подчеркнул, что глава делегации Рафаэль Гросси – очень профессиональный человек.
При этом президент заметил, что делегация в своем отчете вынуждена раскрывать не всю информацию.
Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают: в том числе Соединённых Штатов, Европейских стран, и не могут прямо сказать, что обстрелы идут со стороны Украины.
Кроме того, Путин заявил, что Украина, обстреливая ЗАЭС, создает угрозу подрыва ядерной безопасности, и "непонятно, зачем она это делает".
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 17:43
"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС Миссия МАГАТЭ, посетившая накануне Запорожскую АЭС, опубликовала доклад по результатам визита, передает РИА Новости 6 сентября
 
НовостиМАГАТЭВладимир ПутинЗапорожская АЭС
 
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