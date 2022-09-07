https://ukraina.ru/20220907/1038510944.html

"Худшее еще впереди": глава Uniper спрогнозировал ситуацию с поставками газа в ЕС

"Худшее еще впереди": глава Uniper спрогнозировал ситуацию с поставками газа в ЕС - 07.09.2022 Украина.ру

"Худшее еще впереди": глава Uniper спрогнозировал ситуацию с поставками газа в ЕС

Даже после окончания СВО на Украине цены на газ не упадут мгновенно, а "худшее еще впереди", сказал глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью телеканалу CNBC

2022-09-07T07:50

2022-09-07T07:50

2022-09-07T07:50

газ

европа

сво

россия

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Он добавил, что уже сейчас цены на оптовых рынках выросли в 20 раз по сравнению с теми, что были два года назад.Также глава Uniper призвал Евросоюз выработать быстрый и единый ответ на рост цен на энергоносители.По его словам, Uniper ищет замену российскому газу, в частности, путем развития отношений с австралийской нефтегазовой компанией Woodside Energy."Северный поток" с середины июня работает с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Как подчеркнули в России, снижение поставок в ЕС обусловлено санкциями, препятствующими обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.Uniper 8 июля запросил у правительства Германии господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". В итоге власти ФРГ договорились о покупке 30% акций компаний с предоставлением ей дополнительного капитала в размере до 7,7 миллиарда евро по мере необходимости.

https://ukraina.ru/20220906/1038475625.html

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газ, европа, сво, россия