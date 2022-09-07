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"Худшее еще впереди": глава Uniper спрогнозировал ситуацию с поставками газа в ЕС
"Худшее еще впереди": глава Uniper спрогнозировал ситуацию с поставками газа в ЕС - 07.09.2022 Украина.ру
"Худшее еще впереди": глава Uniper спрогнозировал ситуацию с поставками газа в ЕС
Даже после окончания СВО на Украине цены на газ не упадут мгновенно, а "худшее еще впереди", сказал глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью телеканалу CNBC
2022-09-07T07:50
2022-09-07T07:50
2022-09-07T07:50
газ
европа
сво
россия
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Он добавил, что уже сейчас цены на оптовых рынках выросли в 20 раз по сравнению с теми, что были два года назад.Также глава Uniper призвал Евросоюз выработать быстрый и единый ответ на рост цен на энергоносители.По его словам, Uniper ищет замену российскому газу, в частности, путем развития отношений с австралийской нефтегазовой компанией Woodside Energy."Северный поток" с середины июня работает с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Как подчеркнули в России, снижение поставок в ЕС обусловлено санкциями, препятствующими обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.Uniper 8 июля запросил у правительства Германии господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". В итоге власти ФРГ договорились о покупке 30% акций компаний с предоставлением ей дополнительного капитала в размере до 7,7 миллиарда евро по мере необходимости.
https://ukraina.ru/20220906/1038475625.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
газ, европа, сво, россия
"Худшее еще впереди": глава Uniper спрогнозировал ситуацию с поставками газа в ЕС
Даже после окончания СВО на Украине цены на газ не упадут мгновенно, а "худшее еще впереди", сказал глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью телеканалу CNBC
"Даже если... (спецоперация – ред.) закончится в скором времени, мы <...> не ожидаем, что цены на газ мгновенно упадут. Таким образом, бремя будет лежать на наших потребителях, в том числе на промышленности, в течение последующих лет <...> Поймите, худшее еще впереди. Мы видели, как цены на газ росли с начала этого года", - сказал Маубах.
Он добавил, что уже сейчас цены на оптовых рынках выросли в 20 раз по сравнению с теми, что были два года назад.
Также глава Uniper призвал Евросоюз выработать быстрый и единый ответ на рост цен на энергоносители.
По его словам, Uniper ищет замену российскому газу, в частности, путем развития отношений с австралийской нефтегазовой компанией Woodside Energy.
"Северный поток" с середины июня работает с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Как подчеркнули в России, снижение поставок в ЕС обусловлено санкциями, препятствующими обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.
Uniper 8 июля запросил у правительства Германии господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". В итоге власти ФРГ договорились о покупке 30% акций компаний с предоставлением ей дополнительного капитала в размере до 7,7 миллиарда евро по мере необходимости.