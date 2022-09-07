https://ukraina.ru/20220907/1038500662.html

Двойная электрическая ложь. Как власти Украины решили спасать Германию от холода

Двойная электрическая ложь. Как власти Украины решили спасать Германию от холода - 07.09.2022 Украина.ру

Двойная электрическая ложь. Как власти Украины решили спасать Германию от холода

Ларчик просто открывался. Зачем Украине на самом деле нужна Запорожская АЭС

2022-09-07T09:41

2022-09-07T09:41

2022-09-07T09:42

эксклюзив

украина

германия

электроэнергия

энергетический кризис

европа

дмитрий ковалевич

алексей кучеренко

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103315/74/1033157475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce75309c02dfaf42bd27bec0a4c128b8.jpg

Последнее время энергетический кризис накрывает страны Европы, но и Украина не может похвастаться обеспеченностью энергоресурсами. Украинские чиновники произносят взаимоисключающие заявления, обещая помочь Европе с электричеством, одновременно уповая на помощь с электричеством от ЕС.Премьер-министр Денис Шмыгаль на днях предложил Германии покупать электроэнергию у Украины, чтобы справиться с энергетическим кризисом, в который погружаются страны Европы. "Украина сейчас экспортирует электроэнергию в Молдову, Румынию, Словакию, Польшу, но также мы готовы расширить экспорт на Германию… У нас хватает электроэнергии для собственных нужд благодаря атомным электростанциям", - заявил Шмыгаль в ходе своего визита в Берлин.Об этом же говорил и Зеленский во время экономического форума "Амброзетти". В частности он заявил, что Россия, захватив Запорожскую АЭС, ослабила возможность Украины экспортировать электричество в Европу и стабилизировать ситуацию в соседних странах. "Украина готова наращивать экспорт электроэнергии в страны ЕС, в частности для этого важно, чтобы ЗАЭС вернулась в безопасный режим работы и оставалась подключенной к украинской энергосети", — сказал Зеленский.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тоже заявил 5 сентября, что Россия якобы пытается отобрать у Украины Запорожскую АЭС, чтобы та не смогла своей электроэнергией спасти от энергетического кризиса Евросоюз.Еще в марте Киев подал заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получил право экспортировать свою электроэнергию в Европу. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и Словакией – в июле. За два месяца госкомпания "Укрэнерго" заработала на экспорте около 2 миллиардов гривен. В июне Денис Шмыгаль прогнозировал, что экспорт энергии позволит Украине зарабатывать более 70 миллиардов гривен в год.Однако в данном контексте стоит напомнить, что прошлой зимой, когда возросли нагрузки на сеть, Киев не единожды запрашивал экстренную помощь у Белоруссии. С тех пор генерация энергии существенно снизилась. Украина потеряла контроль над Запорожской АЭС, которую сейчас тщательно пытается обстрелами превратить в новый Чернобыль. Под контроль ДНР перешла Углегорская ТЭС. Вместе обе станции давали до 30% генерации электроэнергии на Украине. Еще ряд мощностей на подконтрольной Киеву территории были выведены из строя."Сейчас не работают Криворожская, Славянская и Углегорская ТЭС, а также Ахтырская и Черниговская ТЭЦ. Все это говорит о том, что в комплексе будет дефицит. Целые области могут остаться без электроэнергии. Это огромная проблема, которая нас может ждать", – предупреждает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.Получается странный парадокс: чем меньше у Украины остается мощностей для выработки электроэнергии, тем сильнее проявляется желание ее продавать. Рядовые украинцы уже понимают, что проблем с таким подходом не избежать, поэтому в магазинах особым спросом пользуются керосинки, а обычные свечи польского производства взлетели в цене в 4 раза.С другой стороны, на Украине с начала СВО потребление энергии тоже упало на 30% за счет потери территорий, предприятий и выезда граждан в другие страны. Однако Украина продолжает и дальше терять мощности по производству энергии. По этой причине в конце августа глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий предупреждал о "стрессовых сценариях" для украинской энергосистемы, предусматривающие потерю части генерирующих мощностей. "При необходимости мы можем импортировать электроэнергию из Европы – те объемы электричества, которых нам будет не хватать по стрессовым сценариям, если они будут иметь место", – заявил Кудрицкий.Иными словами, в течение недели на Украине сделали совершенно противоположные заявления. На Западе премьер-министр, президент и глава МИД предлагают украинскую электроэнергию экспортировать в Германию, чтобы та отказывалась от российского газа и вводила новые санкции. Тем временем украинского потребителя успокаивают, что электроэнергию можно будет импортировать из ЕС в случае ее нехватки.Такая непоследовательность заявлений может говорить о попытках ввести в заблуждение разных адресатов. Германию пытаются заставить пойти на новые санкции, обещая поддержку энергией, прекрасно понимая, что в случае невозможности ее оказать, всегда можно съехать на "российское вторжение". Киевским властям также важно помахать перед Германией флажком возможностей экспорта электроэнергии в контексте кризиса вокруг Запорожской АЭС. Немцев хотят заставить оказывать на РФ давление, чтобы вернуть станцию под свой контроль.На внутреннем рынке украинские власти пытаются успокоить собственное население, прекрасно понимая, что в случае веерных отключений всегда можно будет тоже обвинить во всём "российского агрессора". Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко говорит, что без мощностей ЗАЭС придется делать упор на угольную генерацию или газ. Тем не менее, предупреждает Кучеренко, без веерных отключений не обойтись, а зимой свет будет подаваться по часам.В такой ситуации ни о каком экспорте электроэнергии в Германию не может быть и речи, а страны ЕС при нынешних ценах на электроэнергию тоже не будут торопиться с помощью энергоресурсами. Проще говоря, каждый останется при своём, поэтому заведомо ложными и невыполнимыми являются оба обещания. Киев не сможет спасти Германию в период энергетического кризиса, а ЕС не сможет Украину, когда ей будет не хватать электроэнергии для себя.

https://ukraina.ru/20220907/1038512412.html

https://ukraina.ru/20220904/1038424689.html

https://ukraina.ru/20220901/1038322475.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, украина, германия, электроэнергия, энергетический кризис, европа, дмитрий ковалевич, алексей кучеренко, укрэнерго