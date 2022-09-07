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"Ломать — не строить": эксперт объяснил, почему нельзя полностью отключить ЗАЭС
"Ломать — не строить": эксперт объяснил, почему нельзя полностью отключить ЗАЭС - 07.09.2022 Украина.ру
"Ломать — не строить": эксперт объяснил, почему нельзя полностью отключить ЗАЭС
Запорожскую АЭС (ЗАЭС) нельзя отключать, потому что может произойти взрыв. Станцию надо подключить к российской энергосистеме, а сделать это можно только после прекращения обстрелов ВСУ станции, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру
2022-09-07T06:45
2022-09-07T06:45
2022-09-07T06:45
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Россия может отключить ЗАЭС, но реакция деления с выделением тепла в реакторе сразу не прекратится. Тепло от реактора нужно отводить, и если этого не сделать, то может произойти взрыв.По его словам, пока работы одного энергоблока хватает всей станции и освобожденным территориям.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, россия, украина
Новости, Запорожская АЭС, Россия, Украина
"Ломать — не строить": эксперт объяснил, почему нельзя полностью отключить ЗАЭС
Запорожскую АЭС (ЗАЭС) нельзя отключать, потому что может произойти взрыв. Станцию надо подключить к российской энергосистеме, а сделать это можно только после прекращения обстрелов ВСУ станции, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру
Россия может отключить ЗАЭС, но реакция деления с выделением тепла в реакторе сразу не прекратится. Тепло от реактора нужно отводить, и если этого не сделать, то может произойти взрыв.
Чтобы подключить ее к России, нужно, чтобы прекратить обстрелы и отодвинуть линию фронта. Потому что способности ВСУ по унижению энергетической инфраструктуры превышают наши способности по ее восстановлению. Ломать — не строить. Нужно обеспечить безопасность всего этого электроэнергетического хозяйства. Еще нужно восстановить трансформаторы, подстанции и ЛЭП.
Иван Лизан
глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"
По его словам, пока работы одного энергоблока хватает всей станции и освобожденным территориям.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.