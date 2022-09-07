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"Ломать — не строить": эксперт объяснил, почему нельзя полностью отключить ЗАЭС

"Ломать — не строить": эксперт объяснил, почему нельзя полностью отключить ЗАЭС - 07.09.2022 Украина.ру

"Ломать — не строить": эксперт объяснил, почему нельзя полностью отключить ЗАЭС

Запорожскую АЭС (ЗАЭС) нельзя отключать, потому что может произойти взрыв. Станцию надо подключить к российской энергосистеме, а сделать это можно только после прекращения обстрелов ВСУ станции, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру

2022-09-07T06:45

2022-09-07T06:45

2022-09-07T06:45

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Россия может отключить ЗАЭС, но реакция деления с выделением тепла в реакторе сразу не прекратится. Тепло от реактора нужно отводить, и если этого не сделать, то может произойти взрыв.По его словам, пока работы одного энергоблока хватает всей станции и освобожденным территориям.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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