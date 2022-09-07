Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан - 07.09.2022 Украина.ру
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Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан
Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан - 07.09.2022 Украина.ру
Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан
Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) стала провальной для Украины. Киевские власти не смогли остановить инспекторов и повлиять на их визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру
2022-09-07T04:45
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магатэ
украина
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По его словам, Киев попытается захватить станцию еще после визита МАГАТЭ, "а потом все сойдет на нет".Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси уехал в тот же день, оставив на ней восьмерых экспертов и четырех сопровождающих. 5 сентября миссия покинула ЗАЭС, оставив на ней двух наблюдателей.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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магатэ, украина, новости
МАГАТЭ, Украина, Новости

Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан

04:45 07.09.2022
 
© TwitterМиссия МАГАТЭ покидает ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ покидает ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Twitter
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Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) стала провальной для Украины. Киевские власти не смогли остановить инспекторов и повлиять на их визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру
Фактически миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева. Они же собирались остановить инспекторов в Киеве, бросить им в обоз украинских журналистов, чтобы к моменту их приезда станция была под полным или частичным контролем украинских солдат, и украинские журналисты зафиксировали факт утраты Россией контроля над АЭС. Но десант мы уничтожили, а журналистов не пропустили.
По его словам, Киев попытается захватить станцию еще после визита МАГАТЭ, "а потом все сойдет на нет".
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси уехал в тот же день, оставив на ней восьмерых экспертов и четырех сопровождающих. 5 сентября миссия покинула ЗАЭС, оставив на ней двух наблюдателей.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 13:00
Как МАГАТЭ Украину предало
 
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05:15"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
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