https://ukraina.ru/20220907/1038484129.html

Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан

Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан - 07.09.2022 Украина.ру

Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) стала провальной для Украины. Киевские власти не смогли остановить инспекторов и повлиять на их визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру

2022-09-07T04:45

2022-09-07T04:45

2022-09-07T04:45

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По его словам, Киев попытается захватить станцию еще после визита МАГАТЭ, "а потом все сойдет на нет".Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси уехал в тот же день, оставив на ней восьмерых экспертов и четырех сопровождающих. 5 сентября миссия покинула ЗАЭС, оставив на ней двух наблюдателей.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220905/1038443563.html

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магатэ, украина, новости