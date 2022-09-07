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Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан
Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан - 07.09.2022 Украина.ру
Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан
Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) стала провальной для Украины. Киевские власти не смогли остановить инспекторов и повлиять на их визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру
2022-09-07T04:45
2022-09-07T04:45
2022-09-07T04:45
магатэ
украина
новости
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По его словам, Киев попытается захватить станцию еще после визита МАГАТЭ, "а потом все сойдет на нет".Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси уехал в тот же день, оставив на ней восьмерых экспертов и четырех сопровождающих. 5 сентября миссия покинула ЗАЭС, оставив на ней двух наблюдателей.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220905/1038443563.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
магатэ, украина, новости
Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан
Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) стала провальной для Украины. Киевские власти не смогли остановить инспекторов и повлиять на их визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру
Фактически миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева. Они же собирались остановить инспекторов в Киеве, бросить им в обоз украинских журналистов, чтобы к моменту их приезда станция была под полным или частичным контролем украинских солдат, и украинские журналисты зафиксировали факт утраты Россией контроля над АЭС. Но десант мы уничтожили, а журналистов не пропустили.
По его словам, Киев попытается захватить станцию еще после визита МАГАТЭ, "а потом все сойдет на нет".
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси уехал в тот же день, оставив на ней восьмерых экспертов и четырех сопровождающих. 5 сентября миссия покинула ЗАЭС, оставив на ней двух наблюдателей.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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