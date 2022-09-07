https://ukraina.ru/20220907/1038483745.html
Лизан объяснил, почему нельзя подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме
Лизан объяснил, почему нельзя подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме - 07.09.2022 Украина.ру
Лизан объяснил, почему нельзя подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме
Невозможно сразу подключить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) к российской энергосистеме. Сначала нужно прекратить подачу электроэнергии Украине, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру
2022-09-07T04:15
2022-09-07T04:15
2022-09-07T04:15
запорожская аэс
новости
россия
украина
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До середины февраля украинская энергосистема была синхронизирована с российской, считает Лизан.Нельзя подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме, потому что для этого нужно прекратить подачу с нее электроэнергии в украинскую энергосистему, а затем уже синхронизировать с российской, рассказал эксперт.По его словам, ЗАЭС как выдавала энергию в украинскую систему, так и выдает, но теперь Россия контролирует часть украинской энергосистемы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220905/1038443563.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, россия, украина
Лизан объяснил, почему нельзя подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме
Невозможно сразу подключить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) к российской энергосистеме. Сначала нужно прекратить подачу электроэнергии Украине, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру
До середины февраля украинская энергосистема была синхронизирована с российской, считает Лизан.
Потом они (киевские власти. - Ред.) ее синхронизировали с европейской и с 16 марта она так и работает. Сейчас на ЗАЭС из шести блоков работает только один, а перетоки осуществляются исключительно на освобожденные территории Херсонской и Запорожской области.
Иван Лизан
глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"
Нельзя подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме, потому что для этого нужно прекратить подачу с нее электроэнергии в украинскую энергосистему, а затем уже синхронизировать с российской, рассказал эксперт.
По его словам, ЗАЭС как выдавала энергию в украинскую систему, так и выдает, но теперь Россия контролирует часть украинской энергосистемы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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