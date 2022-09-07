https://ukraina.ru/20220907/1038483745.html

Лизан объяснил, почему нельзя подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме

Лизан объяснил, почему нельзя подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме - 07.09.2022 Украина.ру

Лизан объяснил, почему нельзя подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме

Невозможно сразу подключить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) к российской энергосистеме. Сначала нужно прекратить подачу электроэнергии Украине, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру

2022-09-07T04:15

2022-09-07T04:15

2022-09-07T04:15

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До середины февраля украинская энергосистема была синхронизирована с российской, считает Лизан.Нельзя подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме, потому что для этого нужно прекратить подачу с нее электроэнергии в украинскую энергосистему, а затем уже синхронизировать с российской, рассказал эксперт.По его словам, ЗАЭС как выдавала энергию в украинскую систему, так и выдает, но теперь Россия контролирует часть украинской энергосистемы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220905/1038443563.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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запорожская аэс, новости, россия, украина