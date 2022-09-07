"Санкций не заметили": эксперт рассказал об изменившимся менталитете россиян

"Сегодня мы готовы организовывать экономику самостоятельно. Люди гораздо более экономически активны и лучше квалифицированы для этого, чем 20 лет назад. Если бы санкции ввели тогда, они были бы катастрофическими. Сегодня Россия их практически не заметила - другая экономика, другие люди", - заверил Зубец.