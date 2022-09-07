https://ukraina.ru/20220907/1038483201.html
"Санкций не заметили": эксперт рассказал об изменившимся менталитете россиян
"Санкций не заметили": эксперт рассказал об изменившимся менталитете россиян - 07.09.2022 Украина.ру
"Санкций не заметили": эксперт рассказал об изменившимся менталитете россиян
Менталитет россиян за последние 20-30 лет сильно изменился. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
2022-09-07T07:30
2022-09-07T07:30
2022-09-07T07:30
санкции
россия
эксперт
новости
алексей зубец
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В этом же интервью он рассказал, какие еще сильные стороны помогли России безболезненно пережить санкции Запада.С полным текстом статьи можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102833/04/1028330412_147:0:868:541_1920x0_80_0_0_f362b484cd20dd15465d48110e99d90c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
санкции, россия, эксперт, новости, алексей зубец
Санкции, Россия, эксперт, Новости, Алексей Зубец
"Санкций не заметили": эксперт рассказал об изменившимся менталитете россиян
Менталитет россиян за последние 20-30 лет сильно изменился. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
"Сегодня мы готовы организовывать экономику самостоятельно. Люди гораздо более экономически активны и лучше квалифицированы для этого, чем 20 лет назад. Если бы санкции ввели тогда, они были бы катастрофическими. Сегодня Россия их практически не заметила - другая экономика, другие люди", - заверил Зубец.
В этом же интервью он рассказал, какие еще сильные стороны помогли России безболезненно пережить санкции Запада.
С полным текстом статьи можно ознакомиться здесь
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