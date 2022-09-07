https://ukraina.ru/20220907/1038476276.html
Зубец объяснил, как Россия выдержала санкционное давление
Зубец объяснил, как Россия выдержала санкционное давление - 07.09.2022 Украина.ру
Зубец объяснил, как Россия выдержала санкционное давление
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру объяснил, как РФ удалось выдержать антироссийские санкции
2022-09-07T07:00
2022-09-07T07:00
2022-09-07T07:00
санкции
россия
алексей зубец
новости
эксперт
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"Выдержала по нескольким причинам. Запад переоценил свои возможности в организации санкций, и опоздал. Если бы они ввели их лет 10 назад, эффект был бы другим. Запад растерял свои экономические и политические возможности и падение его потенциала произошло в последнее время. Это первое", - пояснил эксперт.По его словам, Россия также смогла заручиться поддержкой государств, которые могут также потенциально стать жертвой таких же санкций.Он добавил, что кроме прочего, антироссийские санкции оказались вредны и для Запада.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
санкции, россия, алексей зубец, новости, эксперт
Санкции, Россия, Алексей Зубец, Новости, эксперт
Зубец объяснил, как Россия выдержала санкционное давление
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру объяснил, как РФ удалось выдержать антироссийские санкции
"Выдержала по нескольким причинам. Запад переоценил свои возможности в организации санкций, и опоздал. Если бы они ввели их лет 10 назад, эффект был бы другим. Запад растерял свои экономические и политические возможности и падение его потенциала произошло в последнее время. Это первое", - пояснил эксперт.
По его словам, Россия также смогла заручиться поддержкой государств, которые могут также потенциально стать жертвой таких же санкций.
"Те же индийцы и китайцы помогают нам не потому, что сильно нас любят, а потому, что понимают, что, если Россия поддастся под давлением санкций, они следующие. Потом китайцы, за ними – индийцы. Целый ряд стран выступает против принципа того, что одни страны диктуют другим свою политическую волю", - сказал Зубец.
Он добавил, что кроме прочего, антироссийские санкции оказались вредны и для Запада.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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