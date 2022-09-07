Зубец объяснил, как Россия выдержала санкционное давление - 07.09.2022 Украина.ру
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Зубец объяснил, как Россия выдержала санкционное давление
Зубец объяснил, как Россия выдержала санкционное давление - 07.09.2022 Украина.ру
Зубец объяснил, как Россия выдержала санкционное давление
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру объяснил, как РФ удалось выдержать антироссийские санкции
2022-09-07T07:00
2022-09-07T07:00
санкции
россия
алексей зубец
новости
эксперт
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"Выдержала по нескольким причинам. Запад переоценил свои возможности в организации санкций, и опоздал. Если бы они ввели их лет 10 назад, эффект был бы другим. Запад растерял свои экономические и политические возможности и падение его потенциала произошло в последнее время. Это первое", - пояснил эксперт.По его словам, Россия также смогла заручиться поддержкой государств, которые могут также потенциально стать жертвой таких же санкций.Он добавил, что кроме прочего, антироссийские санкции оказались вредны и для Запада.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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санкции, россия, алексей зубец, новости, эксперт
Санкции, Россия, Алексей Зубец, Новости, эксперт

Зубец объяснил, как Россия выдержала санкционное давление

07:00 07.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру объяснил, как РФ удалось выдержать антироссийские санкции
"Выдержала по нескольким причинам. Запад переоценил свои возможности в организации санкций, и опоздал. Если бы они ввели их лет 10 назад, эффект был бы другим. Запад растерял свои экономические и политические возможности и падение его потенциала произошло в последнее время. Это первое", - пояснил эксперт.
По его словам, Россия также смогла заручиться поддержкой государств, которые могут также потенциально стать жертвой таких же санкций.

"Те же индийцы и китайцы помогают нам не потому, что сильно нас любят, а потому, что понимают, что, если Россия поддастся под давлением санкций, они следующие. Потом китайцы, за ними – индийцы. Целый ряд стран выступает против принципа того, что одни страны диктуют другим свою политическую волю", - сказал Зубец.

Он добавил, что кроме прочего, антироссийские санкции оказались вредны и для Запада.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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