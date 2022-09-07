https://ukraina.ru/20220907/1038476276.html

Зубец объяснил, как Россия выдержала санкционное давление

Зубец объяснил, как Россия выдержала санкционное давление - 07.09.2022 Украина.ру

Зубец объяснил, как Россия выдержала санкционное давление

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру объяснил, как РФ удалось выдержать антироссийские санкции

2022-09-07T07:00

2022-09-07T07:00

2022-09-07T07:00

санкции

россия

алексей зубец

новости

эксперт

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"Выдержала по нескольким причинам. Запад переоценил свои возможности в организации санкций, и опоздал. Если бы они ввели их лет 10 назад, эффект был бы другим. Запад растерял свои экономические и политические возможности и падение его потенциала произошло в последнее время. Это первое", - пояснил эксперт.По его словам, Россия также смогла заручиться поддержкой государств, которые могут также потенциально стать жертвой таких же санкций.Он добавил, что кроме прочего, антироссийские санкции оказались вредны и для Запада.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, россия, алексей зубец, новости, эксперт