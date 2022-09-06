https://ukraina.ru/20220906/1038509597.html
Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина
Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина - 06.09.2022 Украина.ру
Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина
Информация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась
2022-09-06T21:41
2022-09-06T21:41
2022-09-06T22:53
новости
запорожская область
теракт
владимир рогов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/64/1033486444_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7ddee5283d5870fce27bf5256459b07c.jpg
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщивший ранее о гибели коменданта Бердянска, опроверг своё заявление о его гибели. Как он сообщил в в своем Telegram-канале, врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавшего. Об этом сообщают РИА Новости.Рогов ранее сообщил, что комендант от полученных ранений Бердянска скончался."Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается… Врачи продолжают бороться за его жизнь", - написал Рогов .В центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшие терактом. Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города Бардину, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Через несколько часов в Бердянске прозвучал второй взрыв, о пострадавших и разрушениях в этот раз не сообщается.Правоохранители разыскивают исполнителей взрыва, в котором подозревают диверсионно-разведывательную группу Украины.
https://ukraina.ru/20220906/1038508723.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/64/1033486444_25:0:1446:1066_1920x0_80_0_0_f3fec2e2f19e472da8985a65d4819160.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, теракт, владимир рогов, украина
Новости, Запорожская область, теракт, Владимир Рогов, Украина
Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина
21:41 06.09.2022 (обновлено: 22:53 06.09.2022)
Информация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщивший ранее о гибели коменданта Бердянска, опроверг своё заявление о его гибели. Как он сообщил в в своем Telegram-канале, врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавшего. Об этом сообщают РИА Новости.
Рогов ранее сообщил, что комендант от полученных ранений Бердянска скончался.
"Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается… Врачи продолжают бороться за его жизнь", - написал Рогов .
В центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшие терактом.
Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города Бардину, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Через несколько часов в Бердянске прозвучал второй взрыв, о пострадавших и разрушениях в этот раз не сообщается.
Правоохранители разыскивают исполнителей взрыва, в котором подозревают диверсионно-разведывательную группу Украины.