https://ukraina.ru/20220906/1038509597.html

Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина

Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина - 06.09.2022 Украина.ру

Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина

Информация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась

2022-09-06T21:41

2022-09-06T21:41

2022-09-06T22:53

новости

запорожская область

теракт

владимир рогов

украина

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Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщивший ранее о гибели коменданта Бердянска, опроверг своё заявление о его гибели. Как он сообщил в в своем Telegram-канале, врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавшего. Об этом сообщают РИА Новости.Рогов ранее сообщил, что комендант от полученных ранений Бердянска скончался."Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается… Врачи продолжают бороться за его жизнь", - написал Рогов .В центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшие терактом. Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города Бардину, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Через несколько часов в Бердянске прозвучал второй взрыв, о пострадавших и разрушениях в этот раз не сообщается.Правоохранители разыскивают исполнителей взрыва, в котором подозревают диверсионно-разведывательную группу Украины.

https://ukraina.ru/20220906/1038508723.html

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2022

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новости, запорожская область, теракт, владимир рогов, украина