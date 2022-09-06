Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина - 06.09.2022 Украина.ру
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Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина
Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина - 06.09.2022 Украина.ру
Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина
Информация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась
2022-09-06T21:41
2022-09-06T22:53
новости
запорожская область
теракт
владимир рогов
украина
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Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщивший ранее о гибели коменданта Бердянска, опроверг своё заявление о его гибели. Как он сообщил в в своем Telegram-канале, врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавшего. Об этом сообщают РИА Новости.Рогов ранее сообщил, что комендант от полученных ранений Бердянска скончался."Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается… Врачи продолжают бороться за его жизнь", - написал Рогов .В центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшие терактом. Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города Бардину, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Через несколько часов в Бердянске прозвучал второй взрыв, о пострадавших и разрушениях в этот раз не сообщается.Правоохранители разыскивают исполнителей взрыва, в котором подозревают диверсионно-разведывательную группу Украины.
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новости, запорожская область, теракт, владимир рогов, украина
Новости, Запорожская область, теракт, Владимир Рогов, Украина

Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина

21:41 06.09.2022 (обновлено: 22:53 06.09.2022)
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
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Информация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщивший ранее о гибели коменданта Бердянска, опроверг своё заявление о его гибели. Как он сообщил в в своем Telegram-канале, врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавшего. Об этом сообщают РИА Новости.
Рогов ранее сообщил, что комендант от полученных ранений Бердянска скончался.
"Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается… Врачи продолжают бороться за его жизнь", - написал Рогов .
В центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшие терактом.
Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города Бардину, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Через несколько часов в Бердянске прозвучал второй взрыв, о пострадавших и разрушениях в этот раз не сообщается.
Правоохранители разыскивают исполнителей взрыва, в котором подозревают диверсионно-разведывательную группу Украины.
19:00
Теракт в Запорожской области, воинственная Трасс и спасение мира от нового "Чернобыля". Итоги 6 сентября
 
НовостиЗапорожская областьтерактВладимир РоговУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
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21:41Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина
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