https://ukraina.ru/20220906/1038508723.html
Теракт в Запорожской области, воинственная Трасс и спасение мира от нового "Чернобыля". Итоги 6 сентября
Теракт в Запорожской области, воинственная Трасс и спасение мира от нового "Чернобыля". Итоги 6 сентября - 06.09.2022 Украина.ру
Теракт в Запорожской области, воинственная Трасс и спасение мира от нового "Чернобыля". Итоги 6 сентября
В Бердянске совершен теракт, премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс, МАГАТЭ требует договоренности по ЗАЭС. Украина.ру, 06.09.2022
2022-09-06T19:00
2022-09-06T19:00
2022-09-06T19:00
эксклюзив
хроники
теракт
трасс (лиз трасс)
магатэ
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В Бердянске совершен теракт, премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс, МАГАТЭ требует договоренности по ЗАЭС.Взрывы в БердянскеВо вторник 6 сентября член военно-гражданской администрации освобожденной Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве в центре города. Был взорван легковой автомобиль.Позднее стало известно, что в автомобиле находился комендант города Артём Бардин, он госпитализирован в тяжелом состоянии.В эфире телеканала "Россия 1" Рогов заявил, что взрыв в центре Бердянска – теракт, и совершен он был с целью покушения на Бардина. Власти региона считают, что за терактом стоят украинские диверсанты. Сообщается, что в данный момент силовики ищут виновных.Ряд независимых СМИ, блогеров и Telegram-каналов также сообщали о перестрелке у городской администрации Бердянска, однако Рогов не подтвердил эту информацию.Ближе ко второй половине дня Рогов сообщил о еще одном взрыве в районе Слободка. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.Лиз Трасс стала премьер-министром ВеликобританииЛиз Трасс, одна из самых ярых сторонниц эскалации военного конфликта на Украине и передачи оружия Киева, избрана главой Консервативной партии Великобритании и сменила Бориса Джонсона на посту премьер-министра страны. Она стала третьей женщиной в Соединенном Королевстве на этом посту.Сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков накануне ее назначения прокомментировал то, что Трасс выиграла выборы:Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал смену Джонсона на посту, отметив, что позитивных изменений ждать не придется.Будучи министром иностранных дел, Трасс неоднократно использовала антироссийскую риторику. Так, она заявила, что "готова вызвать на разговор" Владимира Путина и, как вспоминала представитель российского МИД Мария Захарова, "осадить" главу ведомства Сергея Лаврова. Политик также утверждала, что Великобритания ввела "самые жесткие санкции" в адрес Москвы.Напротив, очень хвалебно поздравил Трасс президент Украины Владимир Зеленский. В своем фэнтезийном стиле он заявил, что Трасс "воюет на светлой стороне" и заверил, что ждет от сотрудничества с ней многих результатов для Украины и Великобритании.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ценит свою британскую коллегу, а тактика малых союзов Киева критическая важна для получения военной помощи со стороны иностранных партнеров. Британия сейчас по сути является главным мировым центром тренировки украинских военных.Миссия МАГАТЭ отчиталась о поездке на ЗАЭСОпубликован отчет миссии МАГАТЭ после визита на Запорожскую атомную электростанцию.Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС (ЗАЭС) 1 сентября.Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.В отчете, опубликованном 6 сентября, отмечается, что существует критическая необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии. На этом настаивает глава миссии Рафаэль Гросси.Также миссия настаивает на том, что нужна договоренность всех сторон на создание защитной зоны вокруг ЗАЭА во избежание повреждений.В интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков предположил, что после визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна произойти эскалация. Его мнение подтверждает дневной обстрел Энергодара.По сообщению местных властей, в результате атаки ВСУ, город остался без электричества.
https://ukraina.ru/20220906/1038492380.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, теракт, трасс (лиз трасс), магатэ
В Бердянске совершен теракт, премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс, МАГАТЭ требует договоренности по ЗАЭС.
Во вторник 6 сентября член военно-гражданской администрации освобожденной Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве в центре города. Был взорван легковой автомобиль.
В Бердянске громко. В центральной части города прозвучал взрыв.
Позднее стало известно, что в автомобиле находился комендант города Артём Бардин, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
В эфире телеканала "Россия 1" Рогов заявил, что взрыв в центре Бердянска – теракт, и совершен он был с целью покушения на Бардина. Власти региона считают, что за терактом стоят украинские диверсанты. Сообщается, что в данный момент силовики ищут виновных.
Ряд независимых СМИ, блогеров и Telegram-каналов также сообщали о перестрелке у городской администрации Бердянска, однако Рогов не подтвердил эту информацию.
Ближе ко второй половине дня Рогов сообщил о еще одном взрыве в районе Слободка. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.
Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании
Лиз Трасс, одна из самых ярых сторонниц эскалации военного конфликта на Украине и передачи оружия Киева, избрана главой Консервативной партии Великобритании и сменила Бориса Джонсона на посту премьер-министра страны. Она стала третьей женщиной в Соединенном Королевстве на этом посту.
Сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков накануне ее назначения прокомментировал то, что Трасс выиграла выборы:
В наше время в англо-саксонских странах идет анти-отбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал смену Джонсона на посту, отметив, что позитивных изменений ждать не придется.
Если судить по заявлениям госпожи Трасс о нашей стране, которые она делала в бытность министром иностранных дел и кандидатом на этот пост (премьер-министра Британии — ред.), то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится
Будучи министром иностранных дел, Трасс неоднократно использовала антироссийскую риторику. Так, она заявила, что "готова вызвать на разговор" Владимира Путина и, как вспоминала представитель российского МИД Мария Захарова, "осадить" главу ведомства Сергея Лаврова. Политик также утверждала, что Великобритания ввела "самые жесткие санкции" в адрес Москвы.
Напротив, очень хвалебно поздравил Трасс президент Украины Владимир Зеленский. В своем фэнтезийном стиле он заявил, что Трасс "воюет на светлой стороне" и заверил, что ждет от сотрудничества с ней многих результатов для Украины и Великобритании.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ценит свою британскую коллегу, а тактика малых союзов Киева критическая важна для получения военной помощи со стороны иностранных партнеров. Британия сейчас по сути является главным мировым центром тренировки украинских военных.
Миссия МАГАТЭ отчиталась о поездке на ЗАЭС
Опубликован отчет миссии МАГАТЭ после визита на Запорожскую атомную электростанцию.
Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС (ЗАЭС) 1 сентября.
Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
В отчете, опубликованном 6 сентября, отмечается, что существует критическая необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии. На этом настаивает глава миссии Рафаэль Гросси.
Также миссия настаивает на том, что нужна договоренность всех сторон на создание защитной зоны вокруг ЗАЭА во избежание повреждений.
В интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков предположил, что после визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна произойти эскалация. Его мнение подтверждает дневной обстрел Энергодара.
По сообщению местных властей, в результате атаки ВСУ, город остался без электричества.