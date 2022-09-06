https://ukraina.ru/20220906/1038508055.html

Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи"

Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи" - 06.09.2022 Украина.ру

Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи"

Украинская армия пытается атаковать на нескольких направлениях сразу. На Харьковском направлении ВСУ преследуют задачу отсечь российскую группировку, которая наступает на Славянск. Об этом изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-09-06T18:07

2022-09-06T18:07

2022-09-06T18:07

новости

харьков

атака

всу

клещи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/25/1034262538_0:318:3035:2025_1920x0_80_0_0_594aca6483509c260b4933a3c2bc8859.jpg

На Украине провели мобилизацию, сил противника достаточно для попыток атаковать на двух-трех направлениях сразу. Однако бронетехники, артиллерии и ракетных систем залпового огня недостаточно даже для одного направления, сказал Кнутов.Наступление ВСУ в районе Изюма (Харьковская область) связано с тем, что вся линия фронта от Северска до Угледара (ДНР) находится под давлением российских войск, сказал Кнутов. Для России важно удержать эти плацдармы для продвижения на Славянск (ДНР). После взятия Северска и Артёмовска российские войска смогут двигать славянско-краматорскую группировку с Востока на Запад. "Киевский режим понимает эти планы и пытается сорвать их ценой гибели солдат", заключил эксперт.

https://ukraina.ru/20220902/1038326412.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, атака, всу, клещи