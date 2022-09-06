Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи" - 06.09.2022 Украина.ру
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Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи"
Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи" - 06.09.2022 Украина.ру
Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи"
Украинская армия пытается атаковать на нескольких направлениях сразу. На Харьковском направлении ВСУ преследуют задачу отсечь российскую группировку, которая наступает на Славянск. Об этом изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-09-06T18:07
2022-09-06T18:07
новости
харьков
атака
всу
клещи
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На Украине провели мобилизацию, сил противника достаточно для попыток атаковать на двух-трех направлениях сразу. Однако бронетехники, артиллерии и ракетных систем залпового огня недостаточно даже для одного направления, сказал Кнутов.Наступление ВСУ в районе Изюма (Харьковская область) связано с тем, что вся линия фронта от Северска до Угледара (ДНР) находится под давлением российских войск, сказал Кнутов. Для России важно удержать эти плацдармы для продвижения на Славянск (ДНР). После взятия Северска и Артёмовска российские войска смогут двигать славянско-краматорскую группировку с Востока на Запад. "Киевский режим понимает эти планы и пытается сорвать их ценой гибели солдат", заключил эксперт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, харьков, атака, всу, клещи
Новости, Харьков, атака, ВСУ, клещи

Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи"

18:07 06.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Украинская армия пытается атаковать на нескольких направлениях сразу. На Харьковском направлении ВСУ преследуют задачу отсечь российскую группировку, которая наступает на Славянск. Об этом изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
На Украине провели мобилизацию, сил противника достаточно для попыток атаковать на двух-трех направлениях сразу. Однако бронетехники, артиллерии и ракетных систем залпового огня недостаточно даже для одного направления, сказал Кнутов.
"На харьковском направлении ВСУ пытаются ударить нам во фланг с запада на восток, чтобы отсечь нашу группировку, которая наступает на Славянск", - сказал Кнутов.
Наступление ВСУ в районе Изюма (Харьковская область) связано с тем, что вся линия фронта от Северска до Угледара (ДНР) находится под давлением российских войск, сказал Кнутов. Для России важно удержать эти плацдармы для продвижения на Славянск (ДНР). После взятия Северска и Артёмовска российские войска смогут двигать славянско-краматорскую группировку с Востока на Запад. "Киевский режим понимает эти планы и пытается сорвать их ценой гибели солдат", заключил эксперт.
Харьков
2 сентября, 05:45
Снова будет окружение: военный эксперт рассказал, как продвигается наступление на ХарьковВ районе Харькова сближаются войска союзников, город попадает в полукольцо окружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
 
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18:15ФБР против "цифрового гестапо". Фонд борьбы с репрессиями требует запретить террористический "Миротворец"
18:07Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи"
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