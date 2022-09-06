Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи"
Украинская армия пытается атаковать на нескольких направлениях сразу. На Харьковском направлении ВСУ преследуют задачу отсечь российскую группировку, которая наступает на Славянск. Об этом изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
На Украине провели мобилизацию, сил противника достаточно для попыток атаковать на двух-трех направлениях сразу. Однако бронетехники, артиллерии и ракетных систем залпового огня недостаточно даже для одного направления, сказал Кнутов.
"На харьковском направлении ВСУ пытаются ударить нам во фланг с запада на восток, чтобы отсечь нашу группировку, которая наступает на Славянск", - сказал Кнутов.
Наступление ВСУ в районе Изюма (Харьковская область) связано с тем, что вся линия фронта от Северска до Угледара (ДНР) находится под давлением российских войск, сказал Кнутов. Для России важно удержать эти плацдармы для продвижения на Славянск (ДНР). После взятия Северска и Артёмовска российские войска смогут двигать славянско-краматорскую группировку с Востока на Запад. "Киевский режим понимает эти планы и пытается сорвать их ценой гибели солдат", заключил эксперт.
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