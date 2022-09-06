https://ukraina.ru/20220906/1038507700.html

ФБР против "цифрового гестапо". Фонд борьбы с репрессиями требует запретить террористический "Миротворец"

ФБР против "цифрового гестапо". Фонд борьбы с репрессиями требует запретить террористический "Миротворец" - 06.09.2022 Украина.ру

ФБР против "цифрового гестапо". Фонд борьбы с репрессиями требует запретить террористический "Миротворец"

Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T18:15

2022-09-06T18:15

2022-09-06T18:16

эксклюзив

украина

миротворец

журналисты

олесь бузина

владимир скачко

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Признать скандально известный украинский сайт "Миротворец", публикующий личные данные людей, неугодных киевскому режиму, террористической организацией, а всех, кто за этим сайтом стоит, - террористами призвал российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).По данным ФБР, в базе "Миротворца" размещены данные о 341 журналисте. В список попали 146 журналистов из России, 65 – из ЛДНР, 47 – из Украины, 83 – из других стран. Чаще всего поводом к включению в списки было получение аккредитации в ЛДНР, визит в эти республики или публикации материалов с критикой Киева. На сайте публикуются адреса, телефоны, паспортные данные, даже контакты членов семей неугодных журналистов.При этом ФБР собирается направить в ООН обращение с требованием осудить и призвать правительство Украины закрыть скандальный ресурс, который представляет угрозу жизни и здоровью журналистов, их родных и близких, мешает их работе, уничтожает свободу слова. Всеми собравшимися отмечалось, что на националистическом сайте опубликованы личные данные сотен российских и десятков иностранных журналистов и блогеров, из-за чего они сталкиваются с угрозами физических расправ, подвергаются травле в публичном пространстве и в социальных сетях. Это создает прямую опасность для их жизней и препятствует выполнению профессионального долга. А непосредственной причиной обращения в ООН стал тот факт, что на "Миротворце" есть данные 327 несовершеннолетних, которым тоже угрожает опасность. Причем не только с зажимами свободы слова, но со стороны криминала, педофилов, торговцев людьми, которые тоже могут воспользоваться размещенными личными данными.Об этом и говорили внесенные в списки "Миротворца" журналисты на пресс-конференции, состоявшейся 6 сентября 2022 года в МИА "Россия сегодня". "Каждое нападение на журналиста искажает реальность, создавая атмосферу страха и самоцензуры. Увы, но это печальная данность нашего времени", -- отметила глава ФБР Мира Тэрада. По ее словам, "на протяжении последних восьми с половиной лет украинский националистический сайт "Миротворец" совершенно безнаказанно пытается посеять страх в информационной среде, занимается незаконным сбором и размещением информации о журналистах из множества мировых изданий".Были случаи гибели сотрудников СМИ после публикации этих данных. После гибели 12 журналистов на их страницах на сайте появились особые метки "Ликвидирован". Страница с данными журналиста и писателя Олеся Бузины после его гибели была удалена с сайта, незадолго до гибели он говорил об угрозах, связанных с "Миротворцем". А данные Дарьи Дугиной попали на сайт за полтора месяца до ее гибели, напомнила Тэрада. Сама она попала в список полтора месяца тому назад -- после пресс-конференции, посвященной 13-летней луганской девочке, личные данные о которой также оказалась на "Миротворце".На пресс-конференции собрался практически интернационал всех тех, кого за правду о себе и своих зверствах ненавидят киевские неонацисты.Американец Рассел Бентли рассказал, что он служил в батальоне "Восток" на Донбассе и отметил, что его занесение в списки, возможно, оправданно, поскольку он боролся с украинским правительством. Но в списках огромное количество невинных людей, жизнь которых теперь в опасности, сказал он. По его словам, люди на Донбассе борются с нацизмом 21 века, украинский режим уже восемь лет убивает людей и теперь делает вид, что война началась только 24 февраля 2022 года.Ева Бартлет (Канада) рассказала, что попала в списки после того, как собирала информацию о жизни мирных людей на Донбассе. При этом ее представили, как пропагандистку, выступающую на стороне РФ, хотя она просто говорила о страданиях гражданского населения. А как в списках "Миротворца" оказались тысячи детей, задала она вопрос. По словам Евы Бартлет, западные СМИ не проявляют никакого интереса к этому.Британец Джонни Миллер на Донбассе подготовил репортаж о девочке, попавшей в списки, после чего там появилось и его имя. Если вы блогер, журналист, гражданин - и вы хотите критиковать позицию Украины, вы окажетесь в этом списке, ваша жизнь будет в опасности, сказал он. По словам Джонни, под угрозой и те украинцы, которые просто выступают за мирные переговоры с РФ. В Украине очень много экстремистских элементов, но все западные репортеры, которые там работают, вынуждены включать самоцензуру, констатировал Миллер, задав вопрос: но кто же тогда об этом расскажет?Он напомнил, что список "Миротворца" пополняется и сегодня, а тот факт, что в списке есть дети – "это варварство". Но в западных СМИ об этом никто не пишет и не говорит, западные правительства закрывают на это глаза, поскольку хотят дальнейшей радикализмами украинского общества, констатировал Миллер.Соня Ван Дэн Эндэ (Нидерланды) рассказала о своих посещениях Одессы и ряда городов Донбасса, в том числе Мариуполя. Там нашли много доказательств принадлежности полка "Азов"* неонацизму. Она отметила, что продолжает рассказывать о событиях на Донбассе. По словам журналистки, в Европе "всегда обвиняют Россию". В Нидерландах всех, кто выступает против неонацистов, объявили "врагами".Алина Липп (Германия) по сеансу видеосвязи из Крыма сообщила, что она там вместе с мамой, которая вынуждена была уехать из Германии из-за работы дочери – вынужденно, у семьи начались проблемы. По словам Алины Липп, она и другие журналисты оказались, по сути, в расстрельном списке – и только из-за стремления говорить правду. По ее словам, членам ее семьи пришлось сменить номера телефонов и предпринять ряд других мер, особенно после убийства Дарьи Дугиной.Янус Путконен (Финляндия) рассказал, что он побывал в Донбассе в 2015 году и пытался доносить правду до западной аудитории. По его словам, очевидно, что за списком "Миротворца" стоят западные спецслужбы. Запад не осуждал появления гражданских лиц в списке, хотя многие были убиты, теряли работу, теряли социальные связи, здоровье и саму жизнь. "Но это преследование не заставит нас замолчать", - заявил Янус. Он продолжил: нацисты на Украине показали, что не намерены считаться с правом - и есть угроза, что это насилие выплеснется за границы Украины, если его не остановить вовремя.Именно Янус и подвел яркий афористичный итог работы "Миротворца" по сути: "Нужно закрыть "Миротворец". Никто не может чувствовать себя в безопасности со стороны нацистов. Это по сути новое гестапо". Остальные добавили: "цифровое".Живущая в Германии крымчанка Вероника Найденова рассказала, что попала в списки после публикации своей статьи о девочке из Луганска. После этого последовали другие статьи, саму же Веронику в немецких СМИ стали пытаться дискредитировать, поступают угрозы. В частности, местные антифа (те, которых называют "транс-антифа" и которые на деле поддерживают политику США – Авт.) начали создавать свою базу данных, списки "неугодных" - пример Украины оказался заразительным. Журналист – своего рода посланник, а "Миротворец" – современный инструмент средневековья, из тех времен, когда казнили тех, кто приносил "плохие вести". "Но мы живем не в средневековье", -- сказала она.Кристель Нэан (Франция) уже много лет освещает события в Донбассе и, конечно, попала в списки. По ее словам, опасность подстерегает не только тех, кто находится на территории Украины, пример убийства Дарьи Дугиной это доказывает. Если бы в годы гитлеровской Германии был интернет, то гестапо сделало бы такой сайт, как Миротворец – это "цифровое гестапо".Кристель рассказала, что уже шесть лет она получает угрозы, это влияет на ее жизнь и подвергает риску всех ее близких – в том числе и тех, кто живет в Европе. И все это лишь за то, что она выполняет свою журналистскую работу. Террористический сайт Миротворец должен быть закрыт, а его создателей надо предать суду, заявила Нэан. Она добавила, что пока не может вернуться во Францию, но угрозы расправы не остановят ее работы.Об этом говорили и другие участники пресс-конференции. В частности, проживающий в Германии Томас Репер отметил, что у него есть вопросы к правительству Германии – почему его не беспокоит, что в списке есть немцы, даже бывший канцлер Германии Шредер. При этом, по его словам, западные СМИ по поводу списка "просто молчат". А то, что Украина – нацистское государства, может убедиться всякий, посетив бывшие места базирования полка "Азов"*.Дебилизм организаторов "Миротворца" уже зашкаливает за все разумные пределы, и сайт, который должен служить ставленникам Запада в Украине, уже кусает и руку дающую. Например, даже бывший госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу сайта "Миротворец" лишь за то, что предложил официальному Киеву договориться с Россией ради бизнеса.Ранее и Россия направляла официальное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой о содействии в закрытии сайта "Миротворец". Авторы письма отметили, что жертвами проекта "Миротворец" становятся не только взрослые, но и дети, о чем Россия ранее сообщала главе ЮНИСЕФ. В частности, в список "Миротворца" попала школьница Фаина Савенкова, на Украине ее признали лицом, представляющим угрозу нацбезопасности страны за то, что она записала видеообращение с призывом не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. В ООН осудили включение несовершеннолетней в базу "Миротворец", однако на ситуацию это никак не повлияло.Очередной же заход журналистского сообщества против "Миротворца" вызван еще и тем, что по словам, Миры Тэрады, и ранее были обращения в разные инстанции относительно "Миротворца", но на них не было ответов. Теперь может получиться общий протест журналистов, который, возможно, будет услышан. Хотя бы потому, что все больше и больше мировому сообществу становится понятно, какой режим установился в Украине и как он далек от декларируемых демократических и цивилизованных норм. ФБР действует, грубо говоря, по принципу "вода камень точит" и очень хочет делать это вовремя. Может, и получится.* Организация, признанная судом РФ террористическая, деятельность которой на территории РФ запрещена.

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https://ukraina.ru/20210716/1031854333.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, миротворец, журналисты, олесь бузина, владимир скачко