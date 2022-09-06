ФБР против "цифрового гестапо". Фонд борьбы с репрессиями требует запретить террористический "Миротворец" - 06.09.2022 Украина.ру
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ФБР против "цифрового гестапо". Фонд борьбы с репрессиями требует запретить террористический "Миротворец"
ФБР против "цифрового гестапо". Фонд борьбы с репрессиями требует запретить террористический "Миротворец" - 06.09.2022 Украина.ру
ФБР против "цифрового гестапо". Фонд борьбы с репрессиями требует запретить террористический "Миротворец"
Украина.ру, 06.09.2022
2022-09-06T18:15
2022-09-06T18:16
эксклюзив
украина
миротворец
журналисты
олесь бузина
владимир скачко
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Признать скандально известный украинский сайт "Миротворец", публикующий личные данные людей, неугодных киевскому режиму, террористической организацией, а всех, кто за этим сайтом стоит, - террористами призвал российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).По данным ФБР, в базе "Миротворца" размещены данные о 341 журналисте. В список попали 146 журналистов из России, 65 – из ЛДНР, 47 – из Украины, 83 – из других стран. Чаще всего поводом к включению в списки было получение аккредитации в ЛДНР, визит в эти республики или публикации материалов с критикой Киева. На сайте публикуются адреса, телефоны, паспортные данные, даже контакты членов семей неугодных журналистов.При этом ФБР собирается направить в ООН обращение с требованием осудить и призвать правительство Украины закрыть скандальный ресурс, который представляет угрозу жизни и здоровью журналистов, их родных и близких, мешает их работе, уничтожает свободу слова. Всеми собравшимися отмечалось, что на националистическом сайте опубликованы личные данные сотен российских и десятков иностранных журналистов и блогеров, из-за чего они сталкиваются с угрозами физических расправ, подвергаются травле в публичном пространстве и в социальных сетях. Это создает прямую опасность для их жизней и препятствует выполнению профессионального долга. А непосредственной причиной обращения в ООН стал тот факт, что на "Миротворце" есть данные 327 несовершеннолетних, которым тоже угрожает опасность. Причем не только с зажимами свободы слова, но со стороны криминала, педофилов, торговцев людьми, которые тоже могут воспользоваться размещенными личными данными.Об этом и говорили внесенные в списки "Миротворца" журналисты на пресс-конференции, состоявшейся 6 сентября 2022 года в МИА "Россия сегодня". "Каждое нападение на журналиста искажает реальность, создавая атмосферу страха и самоцензуры. Увы, но это печальная данность нашего времени", -- отметила глава ФБР Мира Тэрада. По ее словам, "на протяжении последних восьми с половиной лет украинский националистический сайт "Миротворец" совершенно безнаказанно пытается посеять страх в информационной среде, занимается незаконным сбором и размещением информации о журналистах из множества мировых изданий".Были случаи гибели сотрудников СМИ после публикации этих данных. После гибели 12 журналистов на их страницах на сайте появились особые метки "Ликвидирован". Страница с данными журналиста и писателя Олеся Бузины после его гибели была удалена с сайта, незадолго до гибели он говорил об угрозах, связанных с "Миротворцем". А данные Дарьи Дугиной попали на сайт за полтора месяца до ее гибели, напомнила Тэрада. Сама она попала в список полтора месяца тому назад -- после пресс-конференции, посвященной 13-летней луганской девочке, личные данные о которой также оказалась на "Миротворце".На пресс-конференции собрался практически интернационал всех тех, кого за правду о себе и своих зверствах ненавидят киевские неонацисты.Американец Рассел Бентли рассказал, что он служил в батальоне "Восток" на Донбассе и отметил, что его занесение в списки, возможно, оправданно, поскольку он боролся с украинским правительством. Но в списках огромное количество невинных людей, жизнь которых теперь в опасности, сказал он. По его словам, люди на Донбассе борются с нацизмом 21 века, украинский режим уже восемь лет убивает людей и теперь делает вид, что война началась только 24 февраля 2022 года.Ева Бартлет (Канада) рассказала, что попала в списки после того, как собирала информацию о жизни мирных людей на Донбассе. При этом ее представили, как пропагандистку, выступающую на стороне РФ, хотя она просто говорила о страданиях гражданского населения. А как в списках "Миротворца" оказались тысячи детей, задала она вопрос. По словам Евы Бартлет, западные СМИ не проявляют никакого интереса к этому.Британец Джонни Миллер на Донбассе подготовил репортаж о девочке, попавшей в списки, после чего там появилось и его имя. Если вы блогер, журналист, гражданин - и вы хотите критиковать позицию Украины, вы окажетесь в этом списке, ваша жизнь будет в опасности, сказал он. По словам Джонни, под угрозой и те украинцы, которые просто выступают за мирные переговоры с РФ. В Украине очень много экстремистских элементов, но все западные репортеры, которые там работают, вынуждены включать самоцензуру, констатировал Миллер, задав вопрос: но кто же тогда об этом расскажет?Он напомнил, что список "Миротворца" пополняется и сегодня, а тот факт, что в списке есть дети – "это варварство". Но в западных СМИ об этом никто не пишет и не говорит, западные правительства закрывают на это глаза, поскольку хотят дальнейшей радикализмами украинского общества, констатировал Миллер.Соня Ван Дэн Эндэ (Нидерланды) рассказала о своих посещениях Одессы и ряда городов Донбасса, в том числе Мариуполя. Там нашли много доказательств принадлежности полка "Азов"* неонацизму. Она отметила, что продолжает рассказывать о событиях на Донбассе. По словам журналистки, в Европе "всегда обвиняют Россию". В Нидерландах всех, кто выступает против неонацистов, объявили "врагами".Алина Липп (Германия) по сеансу видеосвязи из Крыма сообщила, что она там вместе с мамой, которая вынуждена была уехать из Германии из-за работы дочери – вынужденно, у семьи начались проблемы. По словам Алины Липп, она и другие журналисты оказались, по сути, в расстрельном списке – и только из-за стремления говорить правду. По ее словам, членам ее семьи пришлось сменить номера телефонов и предпринять ряд других мер, особенно после убийства Дарьи Дугиной.Янус Путконен (Финляндия) рассказал, что он побывал в Донбассе в 2015 году и пытался доносить правду до западной аудитории. По его словам, очевидно, что за списком "Миротворца" стоят западные спецслужбы. Запад не осуждал появления гражданских лиц в списке, хотя многие были убиты, теряли работу, теряли социальные связи, здоровье и саму жизнь. "Но это преследование не заставит нас замолчать", - заявил Янус. Он продолжил: нацисты на Украине показали, что не намерены считаться с правом - и есть угроза, что это насилие выплеснется за границы Украины, если его не остановить вовремя.Именно Янус и подвел яркий афористичный итог работы "Миротворца" по сути: "Нужно закрыть "Миротворец". Никто не может чувствовать себя в безопасности со стороны нацистов. Это по сути новое гестапо". Остальные добавили: "цифровое".Живущая в Германии крымчанка Вероника Найденова рассказала, что попала в списки после публикации своей статьи о девочке из Луганска. После этого последовали другие статьи, саму же Веронику в немецких СМИ стали пытаться дискредитировать, поступают угрозы. В частности, местные антифа (те, которых называют "транс-антифа" и которые на деле поддерживают политику США – Авт.) начали создавать свою базу данных, списки "неугодных" - пример Украины оказался заразительным. Журналист – своего рода посланник, а "Миротворец" – современный инструмент средневековья, из тех времен, когда казнили тех, кто приносил "плохие вести". "Но мы живем не в средневековье", -- сказала она.Кристель Нэан (Франция) уже много лет освещает события в Донбассе и, конечно, попала в списки. По ее словам, опасность подстерегает не только тех, кто находится на территории Украины, пример убийства Дарьи Дугиной это доказывает. Если бы в годы гитлеровской Германии был интернет, то гестапо сделало бы такой сайт, как Миротворец – это "цифровое гестапо".Кристель рассказала, что уже шесть лет она получает угрозы, это влияет на ее жизнь и подвергает риску всех ее близких – в том числе и тех, кто живет в Европе. И все это лишь за то, что она выполняет свою журналистскую работу. Террористический сайт Миротворец должен быть закрыт, а его создателей надо предать суду, заявила Нэан. Она добавила, что пока не может вернуться во Францию, но угрозы расправы не остановят ее работы.Об этом говорили и другие участники пресс-конференции. В частности, проживающий в Германии Томас Репер отметил, что у него есть вопросы к правительству Германии – почему его не беспокоит, что в списке есть немцы, даже бывший канцлер Германии Шредер. При этом, по его словам, западные СМИ по поводу списка "просто молчат". А то, что Украина – нацистское государства, может убедиться всякий, посетив бывшие места базирования полка "Азов"*.Дебилизм организаторов "Миротворца" уже зашкаливает за все разумные пределы, и сайт, который должен служить ставленникам Запада в Украине, уже кусает и руку дающую. Например, даже бывший госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу сайта "Миротворец" лишь за то, что предложил официальному Киеву договориться с Россией ради бизнеса.Ранее и Россия направляла официальное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой о содействии в закрытии сайта "Миротворец". Авторы письма отметили, что жертвами проекта "Миротворец" становятся не только взрослые, но и дети, о чем Россия ранее сообщала главе ЮНИСЕФ. В частности, в список "Миротворца" попала школьница Фаина Савенкова, на Украине ее признали лицом, представляющим угрозу нацбезопасности страны за то, что она записала видеообращение с призывом не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. В ООН осудили включение несовершеннолетней в базу "Миротворец", однако на ситуацию это никак не повлияло.Очередной же заход журналистского сообщества против "Миротворца" вызван еще и тем, что по словам, Миры Тэрады, и ранее были обращения в разные инстанции относительно "Миротворца", но на них не было ответов. Теперь может получиться общий протест журналистов, который, возможно, будет услышан. Хотя бы потому, что все больше и больше мировому сообществу становится понятно, какой режим установился в Украине и как он далек от декларируемых демократических и цивилизованных норм. ФБР действует, грубо говоря, по принципу "вода камень точит" и очень хочет делать это вовремя. Может, и получится.* Организация, признанная судом РФ террористическая, деятельность которой на территории РФ запрещена.
https://ukraina.ru/20220720/1036667865.html
https://ukraina.ru/20220527/1034048542.html
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эксклюзив, украина, миротворец, журналисты, олесь бузина, владимир скачко
Эксклюзив, Украина, Миротворец, журналисты, Олесь Бузина, Владимир Скачко

ФБР против "цифрового гестапо". Фонд борьбы с репрессиями требует запретить террористический "Миротворец"

18:15 06.09.2022 (обновлено: 18:16 06.09.2022)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПресс-конференция Фонда борьбы с репрессиями
Пресс-конференция Фонда борьбы с репрессиями - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Сергей
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автор Украина.ру
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Владимир Скачко
Владимир
Скачко
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Признать скандально известный украинский сайт "Миротворец", публикующий личные данные людей, неугодных киевскому режиму, террористической организацией, а всех, кто за этим сайтом стоит, - террористами призвал российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).
По данным ФБР, в базе "Миротворца" размещены данные о 341 журналисте. В список попали 146 журналистов из России, 65 – из ЛДНР, 47 – из Украины, 83 – из других стран. Чаще всего поводом к включению в списки было получение аккредитации в ЛДНР, визит в эти республики или публикации материалов с критикой Киева.
На сайте публикуются адреса, телефоны, паспортные данные, даже контакты членов семей неугодных журналистов.
При этом ФБР собирается направить в ООН обращение с требованием осудить и призвать правительство Украины закрыть скандальный ресурс, который представляет угрозу жизни и здоровью журналистов, их родных и близких, мешает их работе, уничтожает свободу слова.
Всеми собравшимися отмечалось, что на националистическом сайте опубликованы личные данные сотен российских и десятков иностранных журналистов и блогеров, из-за чего они сталкиваются с угрозами физических расправ, подвергаются травле в публичном пространстве и в социальных сетях. Это создает прямую опасность для их жизней и препятствует выполнению профессионального долга. А
непосредственной причиной обращения в ООН стал тот факт, что на "Миротворце" есть данные 327 несовершеннолетних, которым тоже угрожает опасность. Причем не только с зажимами свободы слова, но со стороны криминала, педофилов, торговцев людьми, которые тоже могут воспользоваться размещенными личными данными.
Об этом и говорили внесенные в списки "Миротворца" журналисты на пресс-конференции, состоявшейся 6 сентября 2022 года в МИА "Россия сегодня".
"Каждое нападение на журналиста искажает реальность, создавая атмосферу страха и самоцензуры. Увы, но это печальная данность нашего времени", -- отметила глава ФБР Мира Тэрада.
По ее словам, "на протяжении последних восьми с половиной лет украинский националистический сайт "Миротворец" совершенно безнаказанно пытается посеять страх в информационной среде, занимается незаконным сбором и размещением информации о журналистах из множества мировых изданий".
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 09:42
Россия обратилась к генсеку ООН с просьбой о закрытии украинского сайта "Миротворец"Россия направила официальное письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой о содействии в закрытии скандально известного сайта "Миротворец". Об этом 20 июля сообщили РИА Новости
Были случаи гибели сотрудников СМИ после публикации этих данных. После гибели 12 журналистов на их страницах на сайте появились особые метки "Ликвидирован". Страница с данными журналиста и писателя Олеся Бузины после его гибели была удалена с сайта, незадолго до гибели он говорил об угрозах, связанных с "Миротворцем".
А данные Дарьи Дугиной попали на сайт за полтора месяца до ее гибели, напомнила Тэрада. Сама она попала в список полтора месяца тому назад -- после пресс-конференции, посвященной 13-летней луганской девочке, личные данные о которой также оказалась на "Миротворце".
На пресс-конференции собрался практически интернационал всех тех, кого за правду о себе и своих зверствах ненавидят киевские неонацисты.
Американец Рассел Бентли рассказал, что он служил в батальоне "Восток" на Донбассе и отметил, что его занесение в списки, возможно, оправданно, поскольку он боролся с украинским правительством. Но в списках огромное количество невинных людей, жизнь которых теперь в опасности, сказал он.
По его словам, люди на Донбассе борются с нацизмом 21 века, украинский режим уже восемь лет убивает людей и теперь делает вид, что война началась только 24 февраля 2022 года.
Ева Бартлет (Канада) рассказала, что попала в списки после того, как собирала информацию о жизни мирных людей на Донбассе. При этом ее представили, как пропагандистку, выступающую на стороне РФ, хотя она просто говорила о страданиях гражданского населения.
А как в списках "Миротворца" оказались тысячи детей, задала она вопрос. По словам Евы Бартлет, западные СМИ не проявляют никакого интереса к этому.
Генри Киссинджер на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 17:11
«Антиукраинский пропагандист»: Киссинджер попал на «Миротворец»Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» за то, что предложил официальному Киеву договориться с Россией ради бизнеса. Его данные появились на сайте 27 мая
Британец Джонни Миллер на Донбассе подготовил репортаж о девочке, попавшей в списки, после чего там появилось и его имя. Если вы блогер, журналист, гражданин - и вы хотите критиковать позицию Украины, вы окажетесь в этом списке, ваша жизнь будет в опасности, сказал он. По словам Джонни, под угрозой и те украинцы, которые просто выступают за мирные переговоры с РФ.
В Украине очень много экстремистских элементов, но все западные репортеры, которые там работают, вынуждены включать самоцензуру, констатировал Миллер, задав вопрос: но кто же тогда об этом расскажет?
Он напомнил, что список "Миротворца" пополняется и сегодня, а тот факт, что в списке есть дети – "это варварство". Но в западных СМИ об этом никто не пишет и не говорит, западные правительства закрывают на это глаза, поскольку хотят дальнейшей радикализмами украинского общества, констатировал Миллер.
Соня Ван Дэн Эндэ (Нидерланды) рассказала о своих посещениях Одессы и ряда городов Донбасса, в том числе Мариуполя. Там нашли много доказательств принадлежности полка "Азов"* неонацизму. Она отметила, что продолжает рассказывать о событиях на Донбассе. По словам журналистки, в Европе "всегда обвиняют Россию". В Нидерландах всех, кто выступает против неонацистов, объявили "врагами".
Алина Липп (Германия) по сеансу видеосвязи из Крыма сообщила, что она там вместе с мамой, которая вынуждена была уехать из Германии из-за работы дочери – вынужденно, у семьи начались проблемы. По словам Алины Липп, она и другие журналисты оказались, по сути, в расстрельном списке – и только из-за стремления говорить правду.
По ее словам, членам ее семьи пришлось сменить номера телефонов и предпринять ряд других мер, особенно после убийства Дарьи Дугиной.
Янус Путконен (Финляндия) рассказал, что он побывал в Донбассе в 2015 году и пытался доносить правду до западной аудитории. По его словам, очевидно, что за списком "Миротворца" стоят западные спецслужбы. Запад не осуждал появления гражданских лиц в списке, хотя многие были убиты, теряли работу, теряли социальные связи, здоровье и саму жизнь.
"Но это преследование не заставит нас замолчать", - заявил Янус.
Он продолжил: нацисты на Украине показали, что не намерены считаться с правом - и есть угроза, что это насилие выплеснется за границы Украины, если его не остановить вовремя.
Именно Янус и подвел яркий афористичный итог работы "Миротворца" по сути: "Нужно закрыть "Миротворец". Никто не может чувствовать себя в безопасности со стороны нацистов. Это по сути новое гестапо". Остальные добавили: "цифровое".
Миротворець - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 07:27
Попавшая на «Миротворец» девочка из ЛНР пожаловалась в ООН на травлюНа созванном Россией неформальном заседании Совбеза ООН заслушали видеообращение 13-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой, попавшей в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец», передает 23 декабря РИА Новости
Живущая в Германии крымчанка Вероника Найденова рассказала, что попала в списки после публикации своей статьи о девочке из Луганска. После этого последовали другие статьи, саму же Веронику в немецких СМИ стали пытаться дискредитировать, поступают угрозы.
В частности, местные антифа (те, которых называют "транс-антифа" и которые на деле поддерживают политику США – Авт.) начали создавать свою базу данных, списки "неугодных" - пример Украины оказался заразительным. Журналист – своего рода посланник, а "Миротворец" – современный инструмент средневековья, из тех времен, когда казнили тех, кто приносил "плохие вести". "Но мы живем не в средневековье", -- сказала она.
Кристель Нэан (Франция) уже много лет освещает события в Донбассе и, конечно, попала в списки. По ее словам, опасность подстерегает не только тех, кто находится на территории Украины, пример убийства Дарьи Дугиной это доказывает. Если бы в годы гитлеровской Германии был интернет, то гестапо сделало бы такой сайт, как Миротворец – это "цифровое гестапо".
Кристель рассказала, что уже шесть лет она получает угрозы, это влияет на ее жизнь и подвергает риску всех ее близких – в том числе и тех, кто живет в Европе. И все это лишь за то, что она выполняет свою журналистскую работу. Террористический сайт Миротворец должен быть закрыт, а его создателей надо предать суду, заявила Нэан. Она добавила, что пока не может вернуться во Францию, но угрозы расправы не остановят ее работы.
Об этом говорили и другие участники пресс-конференции. В частности, проживающий в Германии Томас Репер отметил, что у него есть вопросы к правительству Германии – почему его не беспокоит, что в списке есть немцы, даже бывший канцлер Германии Шредер. При этом, по его словам, западные СМИ по поводу списка "просто молчат". А то, что Украина – нацистское государства, может убедиться всякий, посетив бывшие места базирования полка "Азов"*.
Дебилизм организаторов "Миротворца" уже зашкаливает за все разумные пределы, и сайт, который должен служить ставленникам Запада в Украине, уже кусает и руку дающую. Например, даже бывший госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу сайта "Миротворец" лишь за то, что предложил официальному Киеву договориться с Россией ради бизнеса.
Ранее и Россия направляла официальное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой о содействии в закрытии сайта "Миротворец". Авторы письма отметили, что жертвами проекта "Миротворец" становятся не только взрослые, но и дети, о чем Россия ранее сообщала главе ЮНИСЕФ.
В частности, в список "Миротворца" попала школьница Фаина Савенкова, на Украине ее признали лицом, представляющим угрозу нацбезопасности страны за то, что она записала видеообращение с призывом не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. В ООН осудили включение несовершеннолетней в базу "Миротворец", однако на ситуацию это никак не повлияло.
Миротворець - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля 2021, 11:57
Украинский сайт «Миротворец» поглумился над скончавшимся МамоновымСайт «Миротворец», на котором была обнародована информация о российском актере и музыканте Петре Мамонове, сообщил о «ликвидации» артиста. Соответствующее сообщение появилось на странице портала в разделе «Чистилище» 16 июля
Очередной же заход журналистского сообщества против "Миротворца" вызван еще и тем, что по словам, Миры Тэрады, и ранее были обращения в разные инстанции относительно "Миротворца", но на них не было ответов. Теперь может получиться общий протест журналистов, который, возможно, будет услышан. Хотя бы потому, что все больше и больше мировому сообществу становится понятно, какой режим установился в Украине и как он далек от декларируемых демократических и цивилизованных норм.
ФБР действует, грубо говоря, по принципу "вода камень точит" и очень хочет делать это вовремя. Может, и получится.
* Организация, признанная судом РФ террористическая, деятельность которой на территории РФ запрещена.
 
ЭксклюзивУкраинаМиротворецжурналистыОлесь БузинаВладимир Скачко
 
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18:46Виталий Третьяков: Улучшения российско-британских отношений при Трасс быть не может
18:15ФБР против "цифрового гестапо". Фонд борьбы с репрессиями требует запретить террористический "Миротворец"
18:07Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи"
17:49Три направления спецоперации, Украина может взорвать Запорожскую АЭС. О чём говорили эксперты 6 сентября
17:43"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС
17:38Прибалтика готовится к партизанской войне? Носович о том, что происходит. Видео
17:37Еще один взрыв прогремел в центре Бердянска – Рогов
17:20Из-за кого Киев не победит Москву: что говорили об Украине в мире 6 сентября
17:06Потери ВСУ, теракт в Бердянске. Главное на Украине на 17:00 6 сентября
16:40Вдохновлённая Зеленским. Победа Лиз Трасс – это смешно и страшно
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16:20Станислав Митрахович о том, почему газ все еще идет через Украину и как надо останавливать ЗАЭС
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