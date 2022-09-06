https://ukraina.ru/20220906/1038507295.html

Три направления спецоперации, Украина может взорвать Запорожскую АЭС. О чём говорили эксперты 6 сентября

Три направления спецоперации, Украина может взорвать Запорожскую АЭС. О чём говорили эксперты 6 сентября - 06.09.2022 Украина.ру

Три направления спецоперации, Украина может взорвать Запорожскую АЭС. О чём говорили эксперты 6 сентября

Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T17:49

2022-09-06T17:49

2022-09-06T18:14

эксклюзив

спецоперация

украина

всу

россия

харьков

запорожская аэс

трасс (лиз трасс)

великобритания

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103429/57/1034295745_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_88eae9609fd61c3d408747c5249e3ea6.jpg

России придётся начать наступление на разных направлениях спецоперации, Британию ждёт политический кризис на фоне ухудшающейся экономической обстановки, Украина не сможет захватить Запорожскую АЭС, но может уничтожить станцию.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Ситуация на фронте: России нужно наращивать наступлениеСитуация на фронтах, на всех трех направлениях спецоперации постоянно меняется, отмечает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин. Так, под Харьковом ВСУ пытаются контратаковать по линии Балаклея — Барвенково.Эксперт указывает, что любое выполнение поставленной задачи невозможно без наращивания усилий по всем направлениям: «Хотим мы этого или нет, но нам придется начинать наступление».«На юге мы чуть-чуть отошли, чтобы загнать ВСУ в огневой мешок ударами артиллерии и ВКС. Там у нас есть силы и средства и там отсутствует густонаселенная местность», — рассказал Алёхин.Он прогнозирует, что будет наращивание дополнительных сил и средств с использованием новых видов вооружения и боевой техники.Также Алёхин призывает не недооценивать ВСУ.«Надо сказать прямо, что они воюют хорошо, несмотря на потери в живой силе.Некоторые наши пропагандисты злорадствовали по поводу забитых госпиталей из-за потерь ВСУ на юге. Но не надо забывать, что жители Николаева и Одессы массово сдают кровь для раненых. Мы стесняемся об этом говорить, но противник по-прежнему силен, коварен и пользуется поддержкой населения», — сообщил эксперт.При этом Украина держит под огневым контролем Донбасс, Энергодар и Херсон — благодаря тому, что у ВСУ есть современное тяжелое американское высокоточное вооружение, те же «Хаймарсы» и М-777. Плюс они действуют по лекалам советской военной школы.«Чтобы ликвидировать эту возможность, нужно отодвинуть противника как можно дальше от огневых позиций, чтобы они не могли достать. Для этого надо нарастить силы и начать наступление. Других вариантов нет», — заявил Алёхин.Лиз Трасс: премьер без стратегического виденияНовым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что при премьерстве Лиз Трасс внешнее управление Киевом сохранится, но оно будет менее профессиональным, чем при Борисе Джонсоне.«Борис Джонсон относится к выпуску британской элиты, которая получила не только хорошее образование, но и хорошую практику. Он был окружен неплохими советчиками.Борис Джонсона как раз и сняли за то, что он был слишком самостоятельным. В Британии бывает очень трудно принимать решения, потому что там нет разделения между законодательной и исполнительной властью. Члены правительства — это те же члены парламента.Такая система не даст Лиз Трасс возможности эффективно действовать во внешней, и тем более во внутренней политике.Джонсон на это не оглядывался. У него было достаточно решимости и собственной экспертизы, чтобы не оглядываться на товарищей по партии. Товарищи по партии ему как раз за это отомстили, когда все его министры ушли под нажимом партийных функционеров», — рассказал Дробницкий.У Джонсона, продолжил он, было стратегическое видение. Он прекрасно знал, что и зачем он будет делать, пытался добиться места Британии в «новом, перебалансированном Западе».«А Лиз Трасс — девушка 1975 года рождения. Образование у нее уже не то. Ничем, кроме лозунгов, она не мыслила ни во время обучения, ни когда она пришла в парламент по партийной линии.Она не входит в британскую элиту, которую воспитывали для управления страной. Она входит в ту часть истеблишмента, которая свалила Джонсона из-за его самостоятельности. Она не обладает ни компетенциями, ни волей, ни политической самостоятельностью», — сообщил американист.В конечном счете, прогнозирует Дробницкий, Британию ждет политический кризис на фоне ухудшающейся экономической обстановки — будут досрочные выборы.Украина не может захватить Запорожскую АЭС, но может её уничтожитьМожно констатировать, что Киев проиграл борьбу за Запорожскую АЭС: ему остается только разрушить ее, а это чревато катастрофой. Такое мнение у главы аналитического бюро проекта «Сонар-2050» Ивана Лизана.По его словам, худшее, что может случиться, — если ВСУ попадут в сухое хранилище. Там около 300 бетонных цилиндров с отработанным ядерным топливом. Тогда это будет эффект взрыва маленькой грязной бомбы.«Могут попасть в емкости для трансформаторного масла. Представитель "Росатома" Ренат Карчаа прямо говорил это гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. Тогда там будет просто адский пожар.Попасть в реакторный зал, пробив корпус реактора, сложно. Там 70 сантиметров железобетона и 10 сантиметров стали. Если задаться целью, то разрушить ее можно. Но нужно целенаправленно бить», — сообщил Лизан.Он пояснил: могут перестать бить ее из РСЗО (их ракеты перехватывает ПВО) и подтянуть несколько гаубиц М-777 с управляемыми снарядами «Экскалибур», против которых бессильна ПВО.«Уничтожить АЭС могут. А захватить и поставить себе на службу — нет», — заявил эксперт.Россия: взгляд на ВостокВо Владивостоке на острове Русский стартовал Восточный экономический форум. Его девиз: «На пути к многополярному миру».Ведущий эксперт «Фонда национальной энергетической безопасности» и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что России удалось наладить взаимодействия с той частью мира, которая не относится к Западу. Доказательством стала статистика, которая показывает рост экспорта российских товаров в эти страны.«Прежде всего, того нашего экспорта, который попадает под западные санкции. То есть, иными словами, примерно две трети от той нефти, которая санкционирована в Европе, российская, — она отправляется в Азию», — сообщил эксперт, добавив, что «мы находим механизмы, как можно продавать российскую нефть на Ближнем Востоке для потребления местных стран».Кроме того, отметил Митрахович, в России замещаются многие потребительские товары — пока еще, к сожалению, не на российские аналоги, но на китайские. Также появляются механизмы, как торговать за пределами доллара — часть транзакций с разными странами уже идут и в местных валютах.«Я бы был сторонником еще более быстрой переориентации на Восток», — заявил эксперт.

https://ukraina.ru/20220906/1038494820.html

https://ukraina.ru/20220906/1038484731.html

https://ukraina.ru/20220905/1038458581.html

https://ukraina.ru/20220906/1038485984.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, спецоперация, украина, всу, россия, харьков, запорожская аэс, трасс (лиз трасс), великобритания, борис джонсон, станислав митрахович, геннадий алехин, иван лизан, дмитрий дробницкий