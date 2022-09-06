https://ukraina.ru/20220906/1038506940.html

"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС

"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру

"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ, посетившая накануне Запорожскую АЭС, опубликовала доклад по результатам визита, передает РИА Новости 6 сентября

2022-09-06T17:43

2022-09-06T17:43

2022-09-06T17:43

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энергодар

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магатэ

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Также отмечается, что существует критическая необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии. На этом настаивает глава миссии Рафаэль Гросси.Кроме того, МАГАТЭ настаивает на том, что обстрелы станции и ее окрестностей необходимо немедленно прекратить во имя физической целостности станции.В то же время, ВГА Запорожской области 6 сентября сообщает об очередных обстрелах Энергодара – города-спутника ЗАЭС.

https://ukraina.ru/20220906/1038492221.html

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2022

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Новости

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новости, энергодар, запорожская аэс, магатэ