"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220906/1038506940.html
"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС
"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру
"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ, посетившая накануне Запорожскую АЭС, опубликовала доклад по результатам визита, передает РИА Новости 6 сентября
2022-09-06T17:43
2022-09-06T17:43
новости
энергодар
запорожская аэс
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038352539_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_e05a9bf11bba8a9df1a56646aa7f9231.jpg
Также отмечается, что существует критическая необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии. На этом настаивает глава миссии Рафаэль Гросси.Кроме того, МАГАТЭ настаивает на том, что обстрелы станции и ее окрестностей необходимо немедленно прекратить во имя физической целостности станции.В то же время, ВГА Запорожской области 6 сентября сообщает об очередных обстрелах Энергодара – города-спутника ЗАЭС.
https://ukraina.ru/20220906/1038492221.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038352539_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_de1828eab99e725cc0533957750d2e03.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, энергодар, запорожская аэс, магатэ
Новости, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ

"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС

17:43 06.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Миссия МАГАТЭ, посетившая накануне Запорожскую АЭС, опубликовала доклад по результатам визита, передает РИА Новости 6 сентября
Нужна договоренность всех сторон на создание защитной зоны вокруг ЗАЭА во избежание повреждений.
Также отмечается, что существует критическая необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии. На этом настаивает глава миссии Рафаэль Гросси.
Кроме того, МАГАТЭ настаивает на том, что обстрелы станции и ее окрестностей необходимо немедленно прекратить во имя физической целостности станции.
В то же время, ВГА Запорожской области 6 сентября сообщает об очередных обстрелах Энергодара – города-спутника ЗАЭС.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
13:23
Обстрелы ВСУ оставили Энергодар без электричества – властиВ результате очередного обстрела со стороны украинской армии Энергодар остался без электричества, сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов 6 сентября в своем Telegram-канале
 
НовостиЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Виталий Третьяков: Улучшения российско-британских отношений при Трасс быть не может
18:15ФБР против "цифрового гестапо". Фонд борьбы с репрессиями требует запретить террористический "Миротворец"
18:07Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи"
17:49Три направления спецоперации, Украина может взорвать Запорожскую АЭС. О чём говорили эксперты 6 сентября
17:43"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС
17:38Прибалтика готовится к партизанской войне? Носович о том, что происходит. Видео
17:37Еще один взрыв прогремел в центре Бердянска – Рогов
17:20Из-за кого Киев не победит Москву: что говорили об Украине в мире 6 сентября
17:06Потери ВСУ, теракт в Бердянске. Главное на Украине на 17:00 6 сентября
16:40Вдохновлённая Зеленским. Победа Лиз Трасс – это смешно и страшно
16:36Что не так в российской борьбе с украинским терроризмом – Пинчук о наиболее действенных мерах. Видео
16:20Станислав Митрахович о том, почему газ все еще идет через Украину и как надо останавливать ЗАЭС
16:13Стало известно, кто был целью теракта в Бердянске
15:57Новый провал Запада: Восточный экономический форум стал центром притяжения даже для недругов России
15:54Филипп Прокудин. Кто он
15:36Музыкант Pink Floyd призвал Зеленскую прекратить войну
15:30Что общего между Илоном Маском и Зеленским? Вы не поверите - Тамрико Ложбанидзе
15:19Трасс и её "команда фриков": соцсети о новом премьер-министре Великобритании
15:17В центре Бердянска прогремел взрыв – власти
14:47"Продавливаем оборону противника". Что происходит во время "затишья" на фронте
Лента новостейМолния