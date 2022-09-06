https://ukraina.ru/20220906/1038506940.html
"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС
"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру
"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ, посетившая накануне Запорожскую АЭС, опубликовала доклад по результатам визита, передает РИА Новости 6 сентября
2022-09-06T17:43
2022-09-06T17:43
2022-09-06T17:43
новости
энергодар
запорожская аэс
магатэ
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Также отмечается, что существует критическая необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии. На этом настаивает глава миссии Рафаэль Гросси.Кроме того, МАГАТЭ настаивает на том, что обстрелы станции и ее окрестностей необходимо немедленно прекратить во имя физической целостности станции.В то же время, ВГА Запорожской области 6 сентября сообщает об очередных обстрелах Энергодара – города-спутника ЗАЭС.
https://ukraina.ru/20220906/1038492221.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергодар, запорожская аэс, магатэ
Новости, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ, посетившая накануне Запорожскую АЭС, опубликовала доклад по результатам визита, передает РИА Новости 6 сентября