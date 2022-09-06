https://ukraina.ru/20220906/1038506794.html

Прибалтика готовится к партизанской войне? Носович о том, что происходит. Видео

Прибалтика готовится к партизанской войне? Носович о том, что происходит. Видео - 06.09.2022 Украина.ру

Прибалтика готовится к партизанской войне? Носович о том, что происходит. Видео

Политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал, к чему приведёт русофобский поток Прибалтики, а... Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T17:38

2022-09-06T17:38

2022-09-06T17:38

видео

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Политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал, к чему приведёт русофобский поток Прибалтики, а также чего ожидать от нового премьер-министра Великобритании и во что выльются протестные митинги в Европе:00:50 - Заявления Эстонии о Балтике как "внутреннем море НАТО": каким может быть ответ на подобные спекуляции?02:15 - Правительство Латвии примет решение о введении военной службы по призыву; 04:12 - До чего доведёт русофобский поток в Эстонии?06:37 – Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс: к чему приведет избрание, которое не поддерживает половина британцев?10:36 - Будет ли Лиз Трасс поддерживать Литву, Латвию и Эстонию в их вечной битве с Москвой?12:33 - Каких подводных камней ожидать от украинского транзита?16:24 - Рекордный рост цен на газ в Европе: к чему приведут протестные митинги? Стоит ли такой цены европейский снобизм?19:50 - Насколько визит делегации МАГАТЭ повлиял на ситуацию вокруг Запорожской АЭС?Новым лидером Консервативной партии Великобритании 5 сентября стала Лиз Трасс — теперь именно она займет пост премьер-министра. Трасс — консерватор правого крыла, сторонница свободного рынка и либертарианских взглядов. Несмотря на обвинения в трансфобии, она занимала должность министра по равенству.По вопросу "спецоперации"* России на Украине придерживается едва ли не более бескомпромиссной позиции, чем Борис Джонсон: даже в непростом 2022 году, когда полстраны не знает, хватит ли им зимой денег оплачивать счета, выступает против раздачи государственных "подачек" населению и за продолжение поддержки Киева.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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