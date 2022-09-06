Прибалтика готовится к партизанской войне? Носович о том, что происходит. Видео - 06.09.2022 Украина.ру
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Прибалтика готовится к партизанской войне? Носович о том, что происходит. Видео
Прибалтика готовится к партизанской войне? Носович о том, что происходит. Видео - 06.09.2022 Украина.ру
Прибалтика готовится к партизанской войне? Носович о том, что происходит. Видео
Политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал, к чему приведёт русофобский поток Прибалтики, а... Украина.ру, 06.09.2022
2022-09-06T17:38
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видео
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Политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал, к чему приведёт русофобский поток Прибалтики, а также чего ожидать от нового премьер-министра Великобритании и во что выльются протестные митинги в Европе:00:50 - Заявления Эстонии о Балтике как "внутреннем море НАТО": каким может быть ответ на подобные спекуляции?02:15 - Правительство Латвии примет решение о введении военной службы по призыву; 04:12 - До чего доведёт русофобский поток в Эстонии?06:37 – Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс: к чему приведет избрание, которое не поддерживает половина британцев?10:36 - Будет ли Лиз Трасс поддерживать Литву, Латвию и Эстонию в их вечной битве с Москвой?12:33 - Каких подводных камней ожидать от украинского транзита?16:24 - Рекордный рост цен на газ в Европе: к чему приведут протестные митинги? Стоит ли такой цены европейский снобизм?19:50 - Насколько визит делегации МАГАТЭ повлиял на ситуацию вокруг Запорожской АЭС?Новым лидером Консервативной партии Великобритании 5 сентября стала Лиз Трасс — теперь именно она займет пост премьер-министра. Трасс — консерватор правого крыла, сторонница свободного рынка и либертарианских взглядов. Несмотря на обвинения в трансфобии, она занимала должность министра по равенству.По вопросу "спецоперации"* России на Украине придерживается едва ли не более бескомпромиссной позиции, чем Борис Джонсон: даже в непростом 2022 году, когда полстраны не знает, хватит ли им зимой денег оплачивать счета, выступает против раздачи государственных "подачек" населению и за продолжение поддержки Киева.
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Прибалтика готовится к партизанской войне? Носович о том, что происходит. Видео

17:38 06.09.2022
 
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Политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал, к чему приведёт русофобский поток Прибалтики, а также чего ожидать от нового премьер-министра Великобритании и во что выльются протестные митинги в Европе:
00:50 - Заявления Эстонии о Балтике как "внутреннем море НАТО": каким может быть ответ на подобные спекуляции?
02:15 - Правительство Латвии примет решение о введении военной службы по призыву;
04:12 - До чего доведёт русофобский поток в Эстонии?
06:37 – Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс: к чему приведет избрание, которое не поддерживает половина британцев?
10:36 - Будет ли Лиз Трасс поддерживать Литву, Латвию и Эстонию в их вечной битве с Москвой?
12:33 - Каких подводных камней ожидать от украинского транзита?
16:24 - Рекордный рост цен на газ в Европе: к чему приведут протестные митинги? Стоит ли такой цены европейский снобизм?
19:50 - Насколько визит делегации МАГАТЭ повлиял на ситуацию вокруг Запорожской АЭС?
Новым лидером Консервативной партии Великобритании 5 сентября стала Лиз Трасс — теперь именно она займет пост премьер-министра. Трасс — консерватор правого крыла, сторонница свободного рынка и либертарианских взглядов. Несмотря на обвинения в трансфобии, она занимала должность министра по равенству.
По вопросу "спецоперации"* России на Украине придерживается едва ли не более бескомпромиссной позиции, чем Борис Джонсон: даже в непростом 2022 году, когда полстраны не знает, хватит ли им зимой денег оплачивать счета, выступает против раздачи государственных "подачек" населению и за продолжение поддержки Киева.
 
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