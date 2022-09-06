Еще один взрыв прогремел в центре Бердянска – Рогов - 06.09.2022 Украина.ру
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Еще один взрыв прогремел в центре Бердянска – Рогов
Еще один взрыв прогремел в центре Бердянска – Рогов - 06.09.2022 Украина.ру
Еще один взрыв прогремел в центре Бердянска – Рогов
В районе Слободка в Бердянске прогремел второй за сутки взрыв, об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале 6 сентября
2022-09-06T17:37
2022-09-06T17:37
новости
взрыв
бердянск
теракт
рогов
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На видео, которое он опубликовал, видны поднимающиеся клубы дыма. Информации о погибших или раненых пока нет.Первый взрыв 6 сентября оказался террористическим актом, покушением на коменданта город Артёма Бардина. Он госпитализирован в критическом состоянии.По информации местных властей, за терактом стоят украинские диверсанты, ведется их поиск.
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новости, взрыв, бердянск, теракт, рогов
Новости, взрыв, Бердянск, теракт, Рогов

Еще один взрыв прогремел в центре Бердянска – Рогов

17:37 06.09.2022
 
Взрыв в Бердянске
Взрыв в Бердянске
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В районе Слободка в Бердянске прогремел второй за сутки взрыв, об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале 6 сентября


В Бердянске прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются
На видео, которое он опубликовал, видны поднимающиеся клубы дыма. Информации о погибших или раненых пока нет.
Первый взрыв 6 сентября оказался террористическим актом, покушением на коменданта город Артёма Бардина. Он госпитализирован в критическом состоянии.
По информации местных властей, за терактом стоят украинские диверсанты, ведется их поиск.
Взрыв на выставке оружия в Чернигове. Офис Генерального прокурора Украины
Вчера, 12:50
Эксклюзив Украина.ру: местный житель раскрыл детали взрыва в ЧерниговеВ воскресенье, 4 сентября в Чернигове во время выставки оружия и боеприпасов, на которую активно приглашали семьи с детьми, в результате взрыва были ранены около 10 человек, из которых, по крайней мере, 4 детей. Редакция Украина.ру взяла комментарий у местного жителя, который был на выставке и рассказал об увиденном на условиях анонимности
 
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