Еще один взрыв прогремел в центре Бердянска – Рогов
Взрыв в Бердянске
В районе Слободка в Бердянске прогремел второй за сутки взрыв, об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале 6 сентября
В Бердянске прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются
На видео, которое он опубликовал, видны поднимающиеся клубы дыма. Информации о погибших или раненых пока нет.
Первый взрыв 6 сентября оказался террористическим актом, покушением на коменданта город Артёма Бардина. Он госпитализирован в критическом состоянии.
По информации местных властей, за терактом стоят украинские диверсанты, ведется их поиск.
Вчера, 12:50Эксклюзив Украина.ру: местный житель раскрыл детали взрыва в ЧерниговеВ воскресенье, 4 сентября в Чернигове во время выставки оружия и боеприпасов, на которую активно приглашали семьи с детьми, в результате взрыва были ранены около 10 человек, из которых, по крайней мере, 4 детей. Редакция Украина.ру взяла комментарий у местного жителя, который был на выставке и рассказал об увиденном на условиях анонимности