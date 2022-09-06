https://ukraina.ru/20220906/1038505767.html

Из-за кого Киев не победит Москву: что говорили об Украине в мире 6 сентября

Из-за кого Киев не победит Москву: что говорили об Украине в мире 6 сентября - 06.09.2022 Украина.ру

Из-за кого Киев не победит Москву: что говорили об Украине в мире 6 сентября

Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T17:20

2022-09-06T17:20

2022-09-06T18:36

эксклюзив

россия

украина

олаф шольц

германия

танки

крым

донбасс

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036944669_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_65d64b38b495b614f85a13f72a1c6c38.jpg

Фантазии ШмыгаляНакануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на встрече в Берлине 4 сентября пути поставки Киеву танков Leopard 2, и выразил оптимистический настрой по этому вопросу.Однако источники немецкой газеты Die Welt в украинских правительственных кругах рассказали, как всё происходило на самом деле: разговор был общим и неопределённым, Шольц по ходу дискуссии не давал конкретных обещаний о поставках танков для ВСУ и вообще у него не было никакого желания менять свою позицию и одобрить отправку на Украину наступательного вооружения.Они также сообщили: Шмыгаль предложил, чтобы Leopard 2 напрямую поставляли немецкие промышленные предприятия. Оборонный концерн Krauss-Maffei Wegmann ещё в начале апреля выражал готовность работать на коммерческой основе с Украиной: сделка по поставке 100 Leopard 2 в течение 5,5 лет оценивалась в € 1,5 млрд. Однако официальный запрос в правительство, без одобрения которого передать Киеву танки невозможно, Krauss-Maffei Wegmann не направлял.Наш, и точкаПромедления Шольца с поставкой танков имеет для Украины гораздо более серьёзные последствия, чем простая нехватка техники на поле боя.«Без поставок тяжёлого вооружения в ближайшее время Украина не будет в состоянии вернуть себе ни одну из утраченных областей», — констатирует обозреватель Die Welt Кристоф Шильтц.По его словам, не потерять Донбасс до зимы уже будет поводом для радости для украинских властей, а восстановление контроля над Крымом — это невыполнимое обещание и иллюзия, подобными заявлениями президент страны Владимир Зеленский лишь пытается поднять боевой дух военных.«Мировое сообщество уже давно смирилось с вхождением полуострова в состав России. Возврат Крыма — это химера... С Олафом Шольцем Украина конфликт не выиграет. Похоже, что немецкий канцлер боится Путина», — говорится в статье.Украина превращается в неликвидный актив ЗападаВпрочем, возлагать всю ответственность за трудности Украины в противодействии России на Шольца опрометчиво.Политический обозреватель индийского телеканала WION Шастри Рамачандран отмечает, что по мере развития украинского конфликта США и их союзники осознают, что «победить Россию на словах легче, чем на деле». Неприятными сюрпризами для них стало несколько моментов:1. Запад не может постоянно снабжать ВСУ.Европейские страны, особенно Германия, Франция, Италия, «измученная беженцами Польша», больше не заинтересованы в отправке оружия украинской армии или продолжении борьбы с Россией. Антивоенные протесты в ФРГ подчёркивают степень общественного и внутрипартийного давления, с которым сталкивается канцлер Олаф Шольц.2. Россия, которую должны были сломить санкции, получает экономические выгоды.G7 хочет ввести ценовой потолок на импорт российской нефти, но в итоге обостряет энергетическую конфронтацию с Россией, тем самым усугубляя дефицит топлива на зимний период. В итоге Европа будет вынуждена закупать более дорогое топливо, ещё и ограничить его потребление.3. Выяснилось, что использование ресурсов в качестве оружия — «это игра, в которую могут играть обе стороны».Запад, обвиняющий Россию в использовании энергоносителей в качестве оружия, сам использует различные валютные инструменты против многих стран мира, в том числе РФ, для достижения собственных целей.Автор статьи отмечает, что Киев теряет поддержку и на Западе, и за его пределами — резолюции антироссийского характера готовы поддерживать менее 1/3 государств — членов ООН.«Волна мирового общественного мнения поворачивается против Украины и её покровителей во главе с США», — подытоживает Рамачандран.

https://ukraina.ru/20220805/1037318243.html

https://ukraina.ru/20220817/1037768941.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, олаф шольц, германия, танки, крым, донбасс, сша