https://ukraina.ru/20220906/1038505767.html
Из-за кого Киев не победит Москву: что говорили об Украине в мире 6 сентября
Из-за кого Киев не победит Москву: что говорили об Украине в мире 6 сентября - 06.09.2022 Украина.ру
Из-за кого Киев не победит Москву: что говорили об Украине в мире 6 сентября
Украина.ру, 06.09.2022
2022-09-06T17:20
2022-09-06T17:20
2022-09-06T18:36
эксклюзив
россия
украина
олаф шольц
германия
танки
крым
донбасс
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036944669_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_65d64b38b495b614f85a13f72a1c6c38.jpg
Фантазии ШмыгаляНакануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на встрече в Берлине 4 сентября пути поставки Киеву танков Leopard 2, и выразил оптимистический настрой по этому вопросу.Однако источники немецкой газеты Die Welt в украинских правительственных кругах рассказали, как всё происходило на самом деле: разговор был общим и неопределённым, Шольц по ходу дискуссии не давал конкретных обещаний о поставках танков для ВСУ и вообще у него не было никакого желания менять свою позицию и одобрить отправку на Украину наступательного вооружения.Они также сообщили: Шмыгаль предложил, чтобы Leopard 2 напрямую поставляли немецкие промышленные предприятия. Оборонный концерн Krauss-Maffei Wegmann ещё в начале апреля выражал готовность работать на коммерческой основе с Украиной: сделка по поставке 100 Leopard 2 в течение 5,5 лет оценивалась в € 1,5 млрд. Однако официальный запрос в правительство, без одобрения которого передать Киеву танки невозможно, Krauss-Maffei Wegmann не направлял.Наш, и точкаПромедления Шольца с поставкой танков имеет для Украины гораздо более серьёзные последствия, чем простая нехватка техники на поле боя.«Без поставок тяжёлого вооружения в ближайшее время Украина не будет в состоянии вернуть себе ни одну из утраченных областей», — констатирует обозреватель Die Welt Кристоф Шильтц.По его словам, не потерять Донбасс до зимы уже будет поводом для радости для украинских властей, а восстановление контроля над Крымом — это невыполнимое обещание и иллюзия, подобными заявлениями президент страны Владимир Зеленский лишь пытается поднять боевой дух военных.«Мировое сообщество уже давно смирилось с вхождением полуострова в состав России. Возврат Крыма — это химера... С Олафом Шольцем Украина конфликт не выиграет. Похоже, что немецкий канцлер боится Путина», — говорится в статье.Украина превращается в неликвидный актив ЗападаВпрочем, возлагать всю ответственность за трудности Украины в противодействии России на Шольца опрометчиво.Политический обозреватель индийского телеканала WION Шастри Рамачандран отмечает, что по мере развития украинского конфликта США и их союзники осознают, что «победить Россию на словах легче, чем на деле». Неприятными сюрпризами для них стало несколько моментов:1. Запад не может постоянно снабжать ВСУ.Европейские страны, особенно Германия, Франция, Италия, «измученная беженцами Польша», больше не заинтересованы в отправке оружия украинской армии или продолжении борьбы с Россией. Антивоенные протесты в ФРГ подчёркивают степень общественного и внутрипартийного давления, с которым сталкивается канцлер Олаф Шольц.2. Россия, которую должны были сломить санкции, получает экономические выгоды.G7 хочет ввести ценовой потолок на импорт российской нефти, но в итоге обостряет энергетическую конфронтацию с Россией, тем самым усугубляя дефицит топлива на зимний период. В итоге Европа будет вынуждена закупать более дорогое топливо, ещё и ограничить его потребление.3. Выяснилось, что использование ресурсов в качестве оружия — «это игра, в которую могут играть обе стороны».Запад, обвиняющий Россию в использовании энергоносителей в качестве оружия, сам использует различные валютные инструменты против многих стран мира, в том числе РФ, для достижения собственных целей.Автор статьи отмечает, что Киев теряет поддержку и на Западе, и за его пределами — резолюции антироссийского характера готовы поддерживать менее 1/3 государств — членов ООН.«Волна мирового общественного мнения поворачивается против Украины и её покровителей во главе с США», — подытоживает Рамачандран.
https://ukraina.ru/20220805/1037318243.html
https://ukraina.ru/20220817/1037768941.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036944669_9:0:936:695_1920x0_80_0_0_b13f267d686c359b9b4c4771ee5dba46.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, украина, олаф шольц, германия, танки, крым, донбасс, сша
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на встрече в Берлине 4 сентября пути поставки Киеву танков Leopard 2, и выразил оптимистический настрой по этому вопросу.
Однако источники немецкой газеты Die Welt в украинских правительственных кругах рассказали, как всё происходило на самом деле: разговор был общим и неопределённым, Шольц по ходу дискуссии не давал конкретных обещаний о поставках танков для ВСУ и вообще у него не было никакого желания менять свою позицию и одобрить отправку на Украину наступательного вооружения.
Они также сообщили: Шмыгаль предложил, чтобы Leopard 2 напрямую поставляли немецкие промышленные предприятия. Оборонный концерн Krauss-Maffei Wegmann ещё в начале апреля выражал готовность работать на коммерческой основе с Украиной: сделка по поставке 100 Leopard 2 в течение 5,5 лет оценивалась в € 1,5 млрд.
Однако официальный запрос в правительство, без одобрения которого передать Киеву танки невозможно, Krauss-Maffei Wegmann не направлял.
Промедления Шольца с поставкой танков имеет для Украины гораздо более серьёзные последствия, чем простая нехватка техники на поле боя.
«Без поставок тяжёлого вооружения в ближайшее время Украина не будет в состоянии вернуть себе ни одну из утраченных областей», — констатирует обозреватель Die Welt Кристоф Шильтц.
По его словам, не потерять Донбасс до зимы уже будет поводом для радости для украинских властей, а восстановление контроля над Крымом — это невыполнимое обещание и иллюзия, подобными заявлениями президент страны Владимир Зеленский лишь пытается поднять боевой дух военных.
«Мировое сообщество уже давно смирилось с вхождением полуострова в состав России. Возврат Крыма — это химера... С Олафом Шольцем Украина конфликт не выиграет. Похоже, что немецкий канцлер боится Путина», — говорится в статье.
Украина превращается в неликвидный актив Запада
Впрочем, возлагать всю ответственность за трудности Украины в противодействии России на Шольца опрометчиво.
Политический обозреватель индийского телеканала WION Шастри Рамачандран отмечает, что по мере развития украинского конфликта США и их союзники осознают, что «победить Россию на словах легче, чем на деле».
Неприятными сюрпризами для них стало несколько моментов:
1. Запад не может постоянно снабжать ВСУ.
Европейские страны, особенно Германия, Франция, Италия, «измученная беженцами Польша», больше не заинтересованы в отправке оружия украинской армии или продолжении борьбы с Россией. Антивоенные протесты в ФРГ подчёркивают степень общественного и внутрипартийного давления, с которым сталкивается канцлер Олаф Шольц.
2. Россия, которую должны были сломить санкции, получает экономические выгоды.
G7 хочет ввести ценовой потолок на импорт российской нефти, но в итоге обостряет энергетическую конфронтацию с Россией, тем самым усугубляя дефицит топлива на зимний период. В итоге Европа будет вынуждена закупать более дорогое топливо, ещё и ограничить его потребление.
3. Выяснилось, что использование ресурсов в качестве оружия — «это игра, в которую могут играть обе стороны».
Запад, обвиняющий Россию в использовании энергоносителей в качестве оружия, сам использует различные валютные инструменты против многих стран мира, в том числе РФ, для достижения собственных целей.
Автор статьи отмечает, что Киев теряет поддержку и на Западе, и за его пределами — резолюции антироссийского характера готовы поддерживать менее 1/3 государств — членов ООН.
«Волна мирового общественного мнения поворачивается против Украины и её покровителей во главе с США», — подытоживает Рамачандран.