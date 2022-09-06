Потери ВСУ, теракт в Бердянске. Главное на Украине на 17:00 6 сентября
17:06 06.09.2022 (обновлено: 18:48 06.09.2022)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ, а в ДНР — об освобождении двух посёлков. ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об СВО. В Бердянске совершено покушение на коменданта города.
За минувшие сутки на ВСУ потеряли убитыми на Николаево-Криворожском направлении более 210 человек. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Отмечается, что войска киевского режима потеряли также 12 танков, 11 БМП и 8 других бронированных машин, а также 6 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулемётами.
Понесли потери и военно-воздушные силы киевского режима.
Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 в районе населённого пункта Снигирёвка и два украинских Су-25 в районе Мирное в Николаевской области
По данным МО, уничтожено также крупное хранилище топлива, располагавшееся в Карповке Днепропетровской области. Оно предназначалось группировке войск киевского режима на Николаево-Криворожском направлении.
Тем временем украинский блогер Анатолий Шарий и автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин опубликовали видео крупного пожара в Кривом Роге. По данным Рожина, речь идёт о нефтебазе, уничтоженной сегодня утром ударом ВС РФ.
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Штаб территориальной обороны ДНР заявил о дальнейшем продвижении союзных войск по территории республики. По его данным, установлен полный контроль над посёлками Новополь и Времьевка, которые находятся недалеко от границы республики с Запорожской и Днепропетровской областями Украины.
Опрос ВЦИОМ
Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса на тему спецоперации на Украине, проведённого в августе. По данным центра, около 70% респондентов заявили, что «скорее поддерживают» проведение СВО, 18% — «скорее не поддерживают», а 12% затруднились ответить.
С марта, когда был проведён первый такой опрос, количество респондентов, заявивших о своей поддержке спецоперации, снизилось на 3%, количество не поддерживающих осталось неизменным.
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Отвечая на вопрос о главной цели СВО, 39% выбрали ответ «защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на её территории». 20% респондентов заявили, что главной целью является защита населения ДНР и ЛНР. 17% указали на необходимость денацификации Украины, и лишь 7% полагают, что спецоперация нацелена на то, чтобы оккупировать страну и присоединить её к России.
Взрыв в Бердянске
В центре Бердянска недалеко от здания администрации города прозвучал взрыв. Об этом заявил член Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших устанавливаются, но позже назвал происшествие «терактом». По информации анонимного источника Украина.ру, было совершено покушение на одного из членов местной администрации.
Позднее в эфире телеканала «Россия 1» Рогов подтвердил, что взрыв был терактом, целью которого был комендант города Артём Бардин; он получил ранение и был госпитализирован.
«Диссиденты» в Великобритании и Германии
Один из основателей рок-группы Pink Floyd, легендарный музыкант Роджер Уотерс написал открытое письмо супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене. Он призвал её повлиять на своего мужа, который, по его словам, поставил страну на путь «катастрофической войны».
Музыкант заявил, что военные действия на Украине продолжаются именно потому, что США, отправляя новое и новое оружие киевскому режиму, подливает масло в огонь конфликта.
7 августа, 13:51Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник"Президент США Джо Байден подливает масло в огонь украинского конфликта и поэтому является военным преступником. Об этом заявил в опубликованном 6 августа интервью американскому телеканалу CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс
Кроме того, он напомнил Киеву о невыполнении Минских соглашений и развязывании гражданского конфликта в Донбассе.
В августе Уотерс был внесён в список скандально известного украинского сайта «Миротворец» за «поддержку России», «антиукраинскую пропаганду» и «попытки легализации аннексии Крыма».
Тем временем депутат парламента Германии от Левой партии Севим Дагделен призвала немцев выходить на протесты против антироссийских санкций. В статье, опубликованной газетой Junge Welt, она заявила, что политика «экономической войны» с Россией загнала Германию в тупик, привела к расколу общества и уничтожению миллионов рабочих мест.
Она сравнила политику правительства ФРГ с поведением футбольного игрока, который «сначала бьёт противника ногой, а затем кричат от боли и валится на траву».
«Обвинения, что Москва должна соблюдать контракты на поставку газа, несмотря на жесткие карательные меры, открыто направленные на разорение России, кажутся откровенно странными», — заявила депутат.
Она добавила, что правительство ФРГ пытается пресечь критику своих действий, огульно обвиняя недовольных в распространении «кремлёвской пропаганды» или принадлежности к «крайне правым силам».
Ранее в интервью Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Германию ожидают «огромные проблемы», если её правительство не договорится с Россией.
В частности, он предрёк возможный развал правящей в стране коалиции.
Это всё будет очень стрессовой ситуацией для Европы, будет большое количество безработных. У меня нет уверенности, что господин [канцлер ФРГ Олаф] Шольц или его партнёры зеленые по коалиции знают, что он конкретно скажет тем людям, которые потеряли свою работу — пусть готовятся общаться с собственным населением по данной теме