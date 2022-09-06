Что не так в российской борьбе с украинским терроризмом – Пинчук о наиболее действенных мерах. Видео - 06.09.2022 Украина.ру
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Что не так в российской борьбе с украинским терроризмом – Пинчук о наиболее действенных мерах. Видео
Что не так в российской борьбе с украинским терроризмом – Пинчук о наиболее действенных мерах. Видео - 06.09.2022 Украина.ру
Что не так в российской борьбе с украинским терроризмом – Пинчук о наиболее действенных мерах. Видео
Первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук в интервью Украина.ру рассказал о том, как противодействовать украинскому... Украина.ру, 06.09.2022
2022-09-06T16:36
2022-09-06T16:36
видео
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Первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук в интервью Украина.ру рассказал о том, как противодействовать украинскому терроризму, стоит ли вооружать людей, проживающих на освобождённых и приграничных территориях и как силовым структурам взаимодействовать с военными корреспондентами:00:30 - Как противодействовать украинскому терроризму?08:00 - Что нужно для организации антитеррористической деятельности на освобождённых и приграничных территориях;10:45 - Стоит ли вооружать людей, проживающих в зоне риска?14:20 - Взаимодействие силовых структур и военных корреспондентов: где должны заканчиваться ограничения?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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Что не так в российской борьбе с украинским терроризмом – Пинчук о наиболее действенных мерах. Видео

16:36 06.09.2022
 
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Первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук в интервью Украина.ру рассказал о том, как противодействовать украинскому терроризму, стоит ли вооружать людей, проживающих на освобождённых и приграничных территориях и как силовым структурам взаимодействовать с военными корреспондентами:
00:30 - Как противодействовать украинскому терроризму?
08:00 - Что нужно для организации антитеррористической деятельности на освобождённых и приграничных территориях;
10:45 - Стоит ли вооружать людей, проживающих в зоне риска?
14:20 - Взаимодействие силовых структур и военных корреспондентов: где должны заканчиваться ограничения?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
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