https://ukraina.ru/20220906/1038503429.html

Что не так в российской борьбе с украинским терроризмом – Пинчук о наиболее действенных мерах. Видео

Что не так в российской борьбе с украинским терроризмом – Пинчук о наиболее действенных мерах. Видео - 06.09.2022 Украина.ру

Что не так в российской борьбе с украинским терроризмом – Пинчук о наиболее действенных мерах. Видео

Первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук в интервью Украина.ру рассказал о том, как противодействовать украинскому... Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T16:36

2022-09-06T16:36

2022-09-06T16:36

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Первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук в интервью Украина.ру рассказал о том, как противодействовать украинскому терроризму, стоит ли вооружать людей, проживающих на освобождённых и приграничных территориях и как силовым структурам взаимодействовать с военными корреспондентами:00:30 - Как противодействовать украинскому терроризму?08:00 - Что нужно для организации антитеррористической деятельности на освобождённых и приграничных территориях;10:45 - Стоит ли вооружать людей, проживающих в зоне риска?14:20 - Взаимодействие силовых структур и военных корреспондентов: где должны заканчиваться ограничения?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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