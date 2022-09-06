https://ukraina.ru/20220906/1038502272.html

Вдохновлённая Зеленским. Победа Лиз Трасс – это смешно и страшно

Вдохновлённая Зеленским. Победа Лиз Трасс – это смешно и страшно - 06.09.2022 Украина.ру

Вдохновлённая Зеленским. Победа Лиз Трасс – это смешно и страшно

Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T16:40

2022-09-06T16:40

2022-09-06T18:05

трасс (лиз трасс)

эксклюзив

великобритания

владимир зеленский

борис джонсон

украина

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Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс уверенно победила на выборах лидера Консервативной партии своего единственного соперника Риши Сунака.Королева Елизавета уже утвердила ее новым премьер-министром страны — вместо Бориса Джонсона, которого накануне признали самым непопулярным лидером за всю послевоенную историю Соединенного Королевства.Впрочем, многие считают, что Лиз Трасс сумеет превзойти своего предшественника: большинство британцев относится к Трасс с недоверием и опаской, которая порой переходит в настоящий страх.Многие возмущены уже тем, что кандидатуру Трасс утвердили на внутрипартийном голосовании. В этом закрытом междусобойчике приняли участие не более 160 тысяч членов правящей Консервативной партии.Однако на сегодня в Великобритании насчитывается около 47 миллионов избирателей, оставшихся за пределами этого закрытого клуба. И если бы в стране проходили демократические всеобщие выборы, Элизабет проиграла бы их, согласно данным всех соцопросов.Цифры говорят сами за себя: 50% британцев разочарованы тем, что Лиз Трасс станет следующим премьером, 67% заявили, что у них нет доверия к будущему правительству, 65% жителей Великобритании считают, что Трасс не понимает интересов простых людей.50% опрошенных признали, что испытывают к ней неприязнь, 45% называют нового премьера некомпетентным, а еще 40% отказываются поверить в ее искренность. И только 2% британских респондентов доверяют своему новому кабинету — сенсационный антирекорд для страны.«Если она будет править так же, как она проводила свою кампанию в течение лета, она станет катастрофой не только для Шотландии, но и для всей Великобритании», — заявила накануне первый министр Шотландии Никола Стерджен, выражая коллективное народное мнение. И ее предостережение рефреном повторяется сегодня далеко за пределами Великобритании.Чем же вызвано подобное отношение и почему британцы заочно не любят Элизабет Трасс?Современная Великобритания вступила в жесткий экономический кризис, последствия которого напрямую сказываются на основной массе ее населения. В стране растет инфляция, цены на бензин поставили исторический рекорд, коммунальные услуги становятся по-настоящему неподъемными, и миллионы людей уже сегодня вынуждены экономить на продуктах питания. Это прямые следствия политики консерваторов, которые ввели антироссийские санкции и в итоге остались без поставок дешевого газа.Жители Великобритании требуют от правительства помощи и поддержки. Однако Трасс упорно игнорирует суровую реальность, не слушая напоминаний о приближении зимних холодов. Наоборот, она намерена следовать курсу Бориса Джонсона, который сворачивал бюджетные расходы на социальную поддержку, оставляя граждан наедине с постоянно нарастающими проблемами.Элизабет не хочет никаких изменений, и в этом состоит суть ее политической программы. Британцы получили нового Джонсона — только в юбке и без намека на чувство юмора. Новый премьер-министр собирается наступать на грабли, сломавшие карьеру ее предшественника. Чтобы отвлечь внимание от кризиса, она сделает ставку на агрессивную линию во внешней политике, усиливая поддержку Киева и максимально нагнетая давно испорченные отношения с Москвой.«Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они и дальше будут получать полную поддержку Соединенного Королевства, а я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерена как можно быстрее засвидетельствовать это», — успела заявить Трасс, обещая вскоре посетить Украину. Но это признание в любви не вызвало у британцев энтузиазма, потому что они заняты выживанием.«Лиз Трасс получила в наследство британскую экономику, стоящую на коленях. Хоть она сама и работала в том кабинете, который довёл её до такого состояния.В Британии уже самая высокая инфляция среди стран G7 — и самый низкий рост экономики. Инфляция будет только расти — и этой зимой может достигнуть рекордных в послевоенной истории 22%. Малому бизнесу грозит массовое банкротство, а простым британцам — топливная нищета.Ей сходу придётся заниматься страшнейшим кризисом в современной истории Британии. По итогам наступающей зимы до половины населения страны рискуют испытать на себе "топливную нищету", а больше трети окажутся за гранью нищеты. В последний раз такое резкое падение уровня жизни Британия испытывала в годы Великой Депрессии.Курс фунта к доллару уже находится на 40-летних минимумах. К следующему году он рискует рухнуть до паритета с долларом — или даже впервые в 230-летней истории существования доллара стать дешевле его.Но упор она попытается сделать на внешнюю политику — с обещанием повысить расходы на оборонку и ещё "поураганить" на Украине и Тайване. Именно "ястребиной" демагогией Трасс попробует сплотить вокруг себя население: мол, потерпите в холоде ради "демократических ценностей"», – комментирует ситуацию политолог Малек Дудаков.Впрочем, судьба отправившегося в отставку Бориса Джонсона наглядно свидетельствует о том, что британским властям будет очень непросто разыгрывать перед своими избирателями украинскую карту.Терпение британцев не безгранично, и возле резиденции правительства Великобритании уже протестуют против цен на электроэнергию, перекрыв движение транспорта на центральной улице Уайтхолл. Как сообщает телеканал Sky News, участники митинга скандируют: «Счет растет, не будем платить!» и кричат: «Долой Трасс!». А это не самое доброе предзнаменование для только что назначенного премьера.Дело дошло до того, что на популярном утреннем телевизионном шоу «Колесо Фортуны» начали разыгрывать уплату долга по коммунальным услугам. Один из позвонивших в студию телезрителей отказался от полагавшегося ему денежного приза. Вместо этого, он выбрал оплату своих счетов за свет на четыре месяца, и признался, что больше не может погасить их самостоятельно.Эта история может показаться забавной, но многие жители Великобритании боятся, что Трасс заставит их жить в голоде и холоде. Они будут присоединяться к протестам, и многие эксперты убеждены, что правительство Трасс не справится с управлением государства, отправившись в отставку вслед за Борисом Джонсоном. А это приведет к досрочным парламентским выборам и, скорее всего, покончит с тринадцатилетним правлением консерваторов.Однако это благоприятный сценарий, у которого имеется катастрофическая альтернатива. Существует опасения, что Лиз Трасс будет держаться за свою должность изо всех сил, и попытается сыграть на обострении ситуации вокруг Украины, чтобы подольше оставаться премьер-министром. А это пугает экспертов больше всего — потому что совсем недавно она выразила готовность без колебаний нажать на кнопку ядерного удара.

https://ukraina.ru/20220906/1038495217.html

https://ukraina.ru/20220906/1038494700.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

трасс (лиз трасс), эксклюзив, великобритания, владимир зеленский, борис джонсон, украина