https://ukraina.ru/20220906/1038501223.html

Стало известно, кто был целью теракта в Бердянске

Стало известно, кто был целью теракта в Бердянске - 06.09.2022 Украина.ру

Стало известно, кто был целью теракта в Бердянске

Взрыв в Бердянске - тареракт, целью которого был комендант города Артём Бардин. Он госпитализирован. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 1" член ВГА Запорожской области Владимир Рогов

2022-09-06T16:13

2022-09-06T16:13

2022-09-06T16:13

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бердянск

рогов

теракт

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В центре Бердянска был взорван его автомобиль. Сам Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии.Информация о других пострадавших проверяется. Машина Бардина полностью выгорела, по данным властей, взрыв задел еще три гражданских авто. К счастью, в них никого не было.СМИ также сообщают о перестрелке в центре города, но Рогов не подтвердил эту информацию.

https://ukraina.ru/20220906/1038496383.html

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новости, бердянск, рогов, теракт