https://ukraina.ru/20220906/1038501223.html
Стало известно, кто был целью теракта в Бердянске
Стало известно, кто был целью теракта в Бердянске - 06.09.2022 Украина.ру
Стало известно, кто был целью теракта в Бердянске
Взрыв в Бердянске - тареракт, целью которого был комендант города Артём Бардин. Он госпитализирован. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 1" член ВГА Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-06T16:13
2022-09-06T16:13
2022-09-06T16:13
новости
бердянск
рогов
теракт
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В центре Бердянска был взорван его автомобиль. Сам Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии.Информация о других пострадавших проверяется. Машина Бардина полностью выгорела, по данным властей, взрыв задел еще три гражданских авто. К счастью, в них никого не было.СМИ также сообщают о перестрелке в центре города, но Рогов не подтвердил эту информацию.
https://ukraina.ru/20220906/1038496383.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бердянск, рогов, теракт
Новости, Бердянск, Рогов, теракт
Стало известно, кто был целью теракта в Бердянске
Взрыв в Бердянске - тареракт, целью которого был комендант города Артём Бардин. Он госпитализирован. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 1" член ВГА Запорожской области Владимир Рогов