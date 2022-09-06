Стало известно, кто был целью теракта в Бердянске - 06.09.2022 Украина.ру
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Стало известно, кто был целью теракта в Бердянске
Стало известно, кто был целью теракта в Бердянске - 06.09.2022 Украина.ру
Стало известно, кто был целью теракта в Бердянске
Взрыв в Бердянске - тареракт, целью которого был комендант города Артём Бардин. Он госпитализирован. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 1" член ВГА Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-06T16:13
2022-09-06T16:13
новости
бердянск
рогов
теракт
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В центре Бердянска был взорван его автомобиль. Сам Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии.Информация о других пострадавших проверяется. Машина Бардина полностью выгорела, по данным властей, взрыв задел еще три гражданских авто. К счастью, в них никого не было.СМИ также сообщают о перестрелке в центре города, но Рогов не подтвердил эту информацию.
https://ukraina.ru/20220906/1038496383.html
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новости, бердянск, рогов, теракт
Новости, Бердянск, Рогов, теракт

Стало известно, кто был целью теракта в Бердянске

16:13 06.09.2022
 
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Взрыв в Бердянске - тареракт, целью которого был комендант города Артём Бардин. Он госпитализирован. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 1" член ВГА Запорожской области Владимир Рогов
В центре Бердянска был взорван его автомобиль. Сам Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии.
Информация о других пострадавших проверяется.
Машина Бардина полностью выгорела, по данным властей, взрыв задел еще три гражданских авто. К счастью, в них никого не было.
СМИ также сообщают о перестрелке в центре города, но Рогов не подтвердил эту информацию.
Взрыв в Бердянске
15:17
В центре Бердянска прогремел взрыв – властиВ освобожденном Бердянске возле городской администрации прогремел взрыв, сообщает 6 сентября член ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
 
НовостиБердянскРоговтеракт
 
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