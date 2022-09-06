Музыкант Pink Floyd призвал Зеленскую прекратить войну - 06.09.2022 Украина.ру
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Музыкант Pink Floyd призвал Зеленскую прекратить войну
Музыкант Pink Floyd призвал Зеленскую прекратить войну - 06.09.2022 Украина.ру
Музыкант Pink Floyd призвал Зеленскую прекратить войну
Сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской. Он призвал Киев отказаться от американского оружия. Письмо опубликовано на его странице в Facebook*
2022-09-06T15:36
2022-09-06T15:36
новости
музыкант
елена зеленская
письмо
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Он подчеркнул в письме, что военные действия на Украине продолжаются именно потому, что США, отправляя новое и новое оружие, подливает масло в огонь конфликта.Кроме того, он напомнил Киеву невыполнение Минских соглашений и развязывание гражданского конфликта в Донбассе.Он призвал Зеленскую повлиять на своего супруга президента Украины Владимира Зеленского, который поставил страну на путь "катастрофической войны".Ранее Уотерс уже высказывался о прекращении конфликта на Украине и заявлял, что "Джо Байден не хочет этого, потому что продолжает отправлять всё больше и больше вооружений".* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, музыкант, елена зеленская, письмо
Новости, музыкант, Елена Зеленская, письмо

Музыкант Pink Floyd призвал Зеленскую прекратить войну

15:36 06.09.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День десятый
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© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской. Он призвал Киев отказаться от американского оружия. Письмо опубликовано на его странице в Facebook*
Он подчеркнул в письме, что военные действия на Украине продолжаются именно потому, что США, отправляя новое и новое оружие, подливает масло в огонь конфликта.
Кроме того, он напомнил Киеву невыполнение Минских соглашений и развязывание гражданского конфликта в Донбассе.
Если под "поддержкой Украины" вы подразумеваете, что Запад продолжает поставлять оружие армии киевского правительства, боюсь, вы можете трагически ошибиться. Подбрасывание топлива в виде вооружений в перестрелку никогда не срабатывало ранее. И это не сработает сейчас, особенно потому, что большая часть топлива вбрасывается в огонь из Вашингтона, и потому, что "метатели топлива" уже заявили о своей заинтересованности в том, чтобы война продолжалась как можно дольше.
Он призвал Зеленскую повлиять на своего супруга президента Украины Владимира Зеленского, который поставил страну на путь "катастрофической войны".
Ранее Уотерс уже высказывался о прекращении конфликта на Украине и заявлял, что "Джо Байден не хочет этого, потому что продолжает отправлять всё больше и больше вооружений".
* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 13:51
Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник"Президент США Джо Байден подливает масло в огонь украинского конфликта и поэтому является военным преступником. Об этом заявил в опубликованном 6 августа интервью американскому телеканалу CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс
 
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