https://ukraina.ru/20220906/1038498361.html

Музыкант Pink Floyd призвал Зеленскую прекратить войну

Музыкант Pink Floyd призвал Зеленскую прекратить войну - 06.09.2022 Украина.ру

Музыкант Pink Floyd призвал Зеленскую прекратить войну

Сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской. Он призвал Киев отказаться от американского оружия. Письмо опубликовано на его странице в Facebook*

2022-09-06T15:36

2022-09-06T15:36

2022-09-06T15:36

новости

музыкант

елена зеленская

письмо

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Он подчеркнул в письме, что военные действия на Украине продолжаются именно потому, что США, отправляя новое и новое оружие, подливает масло в огонь конфликта.Кроме того, он напомнил Киеву невыполнение Минских соглашений и развязывание гражданского конфликта в Донбассе.Он призвал Зеленскую повлиять на своего супруга президента Украины Владимира Зеленского, который поставил страну на путь "катастрофической войны".Ранее Уотерс уже высказывался о прекращении конфликта на Украине и заявлял, что "Джо Байден не хочет этого, потому что продолжает отправлять всё больше и больше вооружений".* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20220807/1037379496.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, музыкант, елена зеленская, письмо