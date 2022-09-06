https://ukraina.ru/20220906/1038497422.html

Филипп Прокудин. Кто он

Филипп Прокудин. Кто он - 06.09.2022 Украина.ру

Филипп Прокудин. Кто он

Филипп Прокудин – журналист российского государственного агентства "Россия сегодня", редакции Украина.ру. Выезжал в зону Специальной военной операции, ранее... Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T15:54

2022-09-06T15:54

2022-09-06T15:55

украина

ссср

бывший ссср

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Филипп Прокудин – журналист российского государственного агентства "Россия сегодня", редакции Украина.ру. Выезжал в зону Специальной военной операции, ранее были командировки в Карабах и Афганистан, публиковался как автор по проблемам постсоветского пространства в Ленте.ру, агентстве Regnum.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, ссср, бывший ссср