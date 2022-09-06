https://ukraina.ru/20220906/1038497422.html
Филипп Прокудин. Кто он
Филипп Прокудин. Кто он - 06.09.2022 Украина.ру
Филипп Прокудин. Кто он
Филипп Прокудин – журналист российского государственного агентства "Россия сегодня", редакции Украина.ру. Выезжал в зону Специальной военной операции, ранее... Украина.ру, 06.09.2022
2022-09-06T15:54
2022-09-06T15:54
2022-09-06T15:55
украина
ссср
бывший ссср
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Филипп Прокудин – журналист российского государственного агентства "Россия сегодня", редакции Украина.ру. Выезжал в зону Специальной военной операции, ранее были командировки в Карабах и Афганистан, публиковался как автор по проблемам постсоветского пространства в Ленте.ру, агентстве Regnum.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, ссср, бывший ссср
Украина, СССР, бывший СССР
Филипп Прокудин. Кто он
15:54 06.09.2022 (обновлено: 15:55 06.09.2022)
Филипп Прокудин – журналист российского государственного агентства "Россия сегодня", редакции Украина.ру. Выезжал в зону Специальной военной операции, ранее были командировки в Карабах и Афганистан, публиковался как автор по проблемам постсоветского пространства в Ленте.ру, агентстве Regnum.