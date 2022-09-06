https://ukraina.ru/20220906/1038496978.html

Новый провал Запада: Восточный экономический форум стал центром притяжения даже для недругов России

Новый провал Запада: Восточный экономический форум стал центром притяжения даже для недругов России - 06.09.2022 Украина.ру

Новый провал Запада: Восточный экономический форум стал центром притяжения даже для недругов России

С 5 по 8 сентября внимание мировой общественности приковано к Владивостоку, где проходит Восточный экономический форум-2022. Его тема – "На пути к... Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T15:57

2022-09-06T15:57

2022-09-06T15:57

эксклюзив

россия

экономический форум

китай

япония

мьянма

вьетнам

пшеница

мария захарова

дмитрий киселев

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С 5 по 8 сентября внимание мировой общественности приковано к Владивостоку, где проходит Восточный экономический форум-2022. Его тема – "На пути к многополярному миру".Изоляция России вновь не случиласьКак бы западные политики ни нагнетали антироссийскую риторику, помешать приезду на мероприятие иностранных делегатов не удалось – в форуме принимают участие представители 68 государств, в том числе недружественных РФ: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Австрии, Ирландии, Австралии, Японии. Это, как отметил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, говорит о том, что, несмотря на существенно изменившуюся конструкцию мира, мы интересны друг другу, есть шанс на понимание.Однако не всё так радужно. В конце августа министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что по неформальным каналам высокого уровня ему рассказывали товарищи из правительства других стран, что на них пытаются оказывать давление западные недружественные государства, но они не поддаются давлению и не собираются отказываться от намерения приезжать и работать с Россией.Яркая иллюстрация – пример бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которой несколько месяцев назад пришлось уехать из своей страны из-за постоянных угроз. В кулуарах Восточного экономического форума дипломат рассказала, что живёт в Ливане."Я не могла переехать в Россию, хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски, и я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают, как только Карин. И это очень важно. <...> О, я точно вне закона (в Европе – ред.). И по этой причине я уехала из Европы, потому что я не участвовала в этой странной коммуникации. За это я плачу высокую цену", – заявила Кнайсль.Её сразу же окрестили "агентом Кремля" за приглашение на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина в 2019 году – он посетил церемонию бракосочетания австрийского министра. При желании политики смогут провести встречу во Владивостоке, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин в курсе, что Кнайсль приехала на форум.Чекунков обратил внимание на раскол, произошедший в международных отношениях: государства, представляющие 25% населения Земли, объявили себя одним лагерем, а остальные 75% населения Земли разделяют позицию России о важности самоопределения, безусловного суверенитета всех стран, всех наций."Нас большинство. Это точно крупнейшие азиатские страны: Китай, Индия, весь Ближний Восток, большинство стран АСЕАН. Большая часть человечества активно поддерживает Россию", – подчеркнул министр.Страны этих регионов к удивлению американцев отказались поддержать позицию США по украинскому вопросу и на международных площадках либо проголосовали против, либо воздержались при голосовании на площадках ООН по документам, содержащих критику России за проведение военной спецоперации на Украине. А также не присоединились к очередным санкционным мерам.Россия уже давно и очень успешно смотрит на ВостокВ связи с этим часто звучит тезис о развороте России на Восток. Однако Песков считает, что так говорить несправедливо, поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион всегда был для РФ очень важной составляющей и для торгово-экономических отношений, и в плане энергодиалога, и по другим направлениям. Хотя на фоне того, как на западном направлении искусственно вводятся ограничения, конечно, торгово-экономические отношения больше начинают ориентироваться на Восток. Тем более, в регионе не просто проявляют интерес к России, а создают форматы взаимовыгодного характера. О том, что разворот на Восток де-факто уже состоялся, заявил также старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак. Перед Россией открываются новые рынки, появляется возможность расширить присутствие на тех, где страна уже присутствует. Например, по итогам 2021 года российский экспорт в Индию вырос почти на 60% за год, достигнув отметки в $9 млрд, а всего за 6 месяцев 2022-го побил и этот показатель ($9,8 млрд). На фоне такого роста бизнес-активности Сбербанк собирается в следующем году открыть второе отделение в Индии, в городе Мумбаи, который считается бизнес-столицей страны. Среднемесячный объём платежей в национальных валютах из РФ в Индию через Сбербанк с марта по июль 2022 года вырос более чем в 30 раз."Налицо очевидный факт тот, что партнёры находят друг друга, что есть устойчивый платёжеспособный спрос на российскую продукцию со стороны наших южных соседей. Сотрудничество, в частности, по линии ШОС создаёт предпосылки для выхода российских предпринимателей на рынки больших экономик Китая и Индии с прямыми встречными инвестициями", – добавил Сторчак.КитайВ недавнем опросе ВЦИОМ россияне назвали самой дружественной страной Китай – так считают 55% респондентов.Делегация КНР на ВЭФ стала самой многочисленной из иностранных – 114 человек. Японская газета Sankei обращает особое внимание на тот факт, что во Владивосток приехал председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Ли Чжаньшу, третье лицо в государственной иерархии, приближенный к председателю КНР Си Цзиньпину. При этом, высшее руководство КНР в условиях пандемии COVID-19 в последнее время избегало каких-либо зарубежных визитов. Таким образом, отмечает Sankei, Пекин подчёркивает то важное значение, которое придаёт отношениям с Москвой, а для России это демонстрация солидарности с Китаем в условиях нынешней конфронтации с США и Евросоюзом.На полях форума представители РФ и КНР обсуждают развитие сотрудничества по самому широкому спектру направлений, в частности Почта России и корпорация "Северо-Восточная Азия" заключили соглашение о налаживании прямой ж/д доставки международных почтовых отправлений между двумя странами; правительство Татарстана и Транспортная группа Fesco договорились об организации регулярных контейнерных сервисов, которые свяжут республику не только с другими субъектами РФ, но и с Китаем, странами Юго-Восточной и Южной Азии, Европы и исламского мира.Кроме того, Китай представляет собой наиболее перспективный рынок для российского водорода, сказал в кулуарах Восточного экономического форума генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин. Газпром и крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC подписали дополнение к контракту на поставки газа по "Силе Сибири" для перехода на расчёты в национальных валютах.Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь отметил, что КНР на протяжении 12 лет остаётся главным торговым партнёром РФ, за первое полугодие 2022 года российско-китайский товарооборот уже продемонстрировал рост на 29% относительно аналогичного периода прошлого года (составил $97,7 млрд), а объём трансграничной электронной торговли за 11 месяцев 2021 года вырос на 187%."В двусторонней торговле между Россией и Китаем постоянно появляются новые точки роста (в том числе трансграничная электронная коммерция и торговля услугами). Огромен потенциал взаимовыгодного сотрудничества в аграрной сфере. Цифровая экономика, зеленое развитие и биомедицина в будущем станут приоритетными направлениями китайско-российского экономического и торгового сотрудничества, а также новой движущей силой экономического развития Китая и России", – сказал Лицюнь.Активно развивается сотрудничество сторон в банковском секторе. ВТБ объявил, что первым из российских банков запускает денежные переводы в Китай в юанях, что существенно упростит работу российских компаний и физлиц с китайскими партнёрами, а также увеличит популярность юаня в РФ. Сбербанк рассматривает возможность установки банкоматов китайского производства в своей сети. А правительство РФ ведёт переговоры с КНР – как и с государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки – об обороте карт "Мир" (сейчас ею можно пользоваться в 11 странах: Вьетнаме, Южной Корее, Турции, Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии).ЯпонияЯпонские СМИ следят за происходящим во Владивостоке, потому что в Восточном экономическом форуме участвуют представители Страны восходящего Солнца (хотя Путин днём ранее подверг сомнению, что кто должен носить это звание, ведь отдельные регионы России расположены восточнее Японии – эти слова президента широко разошлись по западной прессе).Географически Япония – государство азиатское, но в политическом плане представляет коллективный Запад, будучи членом G7 и поддерживая все антироссийские решения "Группы семи". Тем не менее, когда речь заходит о собственной выгоде, Токио не рубит с плеча – в отличие от британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell японские Mitsui и Mitsubishi решили сохранить свои доли в проекте "Сахалин-2" после смены оператора с Sakhalin Energy (в которой 50%+1 акция принадлежали "Газпрому", 27,5% – Shell, 12,5% и 10% – Mitsui и Mitsubishi) на специально созданного российского ООО "Сахалинская энергия".МьянмаМьянма прислала во Владивосток вторую по численности иностранную делегацию – 85 человек.На полях форума госкорпорация "Росатом", Министерство науки и технологий и Министерство электрификации Мьянмы подписали дорожную карту о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях на 2022-2023 годы, которая предусматривает расширение двусторонней нормативно-правовой базы, подготовку кадров, формирование позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики в Мьянме и закладывает возможность строительства в республике атомной электростанции с реакторами малой мощности. Кроме того, представители Мьянмы обсуждают с российскими компаниями их участие в нефтегазовых проектах на территории страны.Что касается военного сотрудничества, то в этой области возможности ограничены. Например, создание военной базы РФ, как и любой другой страны, на территории Мьянмы невозможно, поскольку это запрещено Конституцией, напомнил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, который всегда выступал за развитие связей с РФ, в том числе в военной и военно-технической сферах. В начале 2000-х годов он разработал программу обучения военных Мьянмы в России."Да, мы не можем разрешить создание военной базы иностранной страны, но Россия - наш друг, и мы можем найти другие возможности сотрудничества, в том числе в обороне. Необязательно создавать какую-то базу, могут быть и другие формы сотрудничества по стабилизации ситуации в регионе", – отметил глава правительства.ВьетнамВ рамках Восточного экономического форума состоялась отдельная сессия "Россия – Вьетнам". В видеообращении к участникам посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой сказал, что взаимодействие между странами постоянно развивается и укрепляется во всех областях, но в сложной мировой и региональной ситуации двустороннее экономическое сотрудничество сталкивается с вызовами и трудностями – за первые 7 месяцев 2022 года объём торговли снизился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прежде всего из-за нарушения логистической и транспортной цепочек, а также трудностей с платежами. Тем не менее, по словам дипломата, сложившиеся обстоятельства создают потенциальные возможности для сотрудничества между бизнесом двух стран в таких областях как промышленность, сельское хозяйство и туризм.Вьетнам и Россия хорошо дополняют друг друга по климатическим условиям, благодаря чему производят абсолютно неконкурентные между собой продукты, и успешно развивают сотрудничество в агросекторе.Заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, принимавший участие в этой пленарной сессии, отметил большой потенциал, в первую очередь в увеличении поставок зерна. К тому же 50% российского экспорта свинины приходится на Вьетнам, хорошим потенциалом обладает подсолнечное масло, которое в Азии воспринимается как премиальный продукт. Вьетнам, в свою очередь, поставляет в Россию кофе, орехи, фрукты и рыбу.Люди хотят не только хлеба, но и правдыТакое же важное значение в современном мире, как экономика, имеет цифровая дипломатия.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах Восточного экономического форума сказала журналистам, что в условиях западной монополии на многие крупные медиаресурсы Россия может оказаться вычеркнутой из глобальной медиасреды, подчеркнув, что монополия в принципе не есть хорошо, а в медиасреде – тем более."Мы не собираемся заниматься информационными войнами, но, безусловно, защищаем наше информационное пространство и развиваем то, что считается и традиционной журналистикой, и традиционными средствами массовой информации, и современными средствами массовой коммуникации", – заявила Захарова.Население западных стран находятся под действием "тумана собственных средств массовой дезинформации", о чём официальный представитель МИД РФ искренне сожалеет."Мы были нацелены на взаимодействие и сотрудничество с западным миром, но вот эта ложь стала проникать и разъедать всё их общество. Они тотально не могут определить себя по базовым вопросам, видоизменяют, мутируют и бесконечно врут, уже сами себе. И вот это опасно, – заявила дипломат, отметив, что западные СМИ перестали бояться возможного разоблачения. – Их это не пугает. Раньше, опять же, это к вопросу о морали, что-то заставляло их задуматься о последствиях. Сейчас они не думают о последствиях, стреляют сами в себя, бьют по собственным же гражданам, потому что всё это рикошетит по ним же".Но люди по всему миру хотят знать правду: доверие к достоверности информации, предоставляемой западной прессой и телеканалами, снижается."Запрос на информацию из России есть, несмотря на то, что после начала специальной военной операции нас "поджали" практически на всех платформах, и мы во многом сделали упор на Telegram. Наш российский Telegram-канал РИА Новости – самый цитируемый Telegram-канал в мире", – заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв на сессии "Многоликость истины: как победить в информационной войне" в рамках ВЭФ.Очень хорошие показатели для зарубежной территории демонстрирует и агентство Sputnik: например, у аккаунта Sputnik China свыше 11,5 млн подписчиков в крупнейшей китайской социальной сети, у Sputnik Arabic в различных соцсетях – более 2,7 млн, у Sputnik türkiye – 1,5 млн.Приезд иностранных делегаций, в том числе из недружественных государств, заинтересованность в бизнес-проектах с РФ, переход на расчёты в национальных валютах при отказе от доллара, востребованность российских информационных ресурсов в очередной раз подтверждают, что план Запада по международной изоляции России провалился – Москву слышат, Москву слушают и с ней хотят сотрудничать, пусть и преодолевая множество трудностей.Следующий день на Восточном экономическом форуме обещает быть ещё гораздо более насыщенным. 7 сентября Владимир Путин выступит на пленарном заседании и в своей речи даст подробные оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике, расскажет о задачах, стоящих перед российской экономикой в условиях агрессии западных стран. Путин также проведёт переговоры с рядом иностранных лидеров: председателем государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, экономический форум, китай, япония, мьянма, вьетнам, пшеница, мария захарова, дмитрий киселев, информационная война, риа новости