https://ukraina.ru/20220906/1038492221.html

Обстрелы ВСУ оставили Энергодар без электричества – власти

Обстрелы ВСУ оставили Энергодар без электричества – власти - 06.09.2022 Украина.ру

Обстрелы ВСУ оставили Энергодар без электричества – власти

В результате очередного обстрела со стороны украинской армии Энергодар остался без электричества, сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов 6 сентября в своем Telegram-канале

2022-09-06T13:23

2022-09-06T13:23

2022-09-06T13:23

новости

энергодар

обстрелы

рогов

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Он сообщил, что на данный момент информация о жертвах и пострадавших уточняется.Также Рогов отметил, что из-за повреждения ЛЭП, мощность 6 энергоблока Запорожской АЭС снижена до 150МвТ.В комментарии для Украина.ру Ренат Карчаа, советник гендиректора "Росэнергоатома" рассказал о том, как показал гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, возглавившего делегацию МАГАТЭ во время посещения ею Энергодара, боеприпасы, которыми украинцы стреляли по станции.По его словам, для членов делегации последствия обстрелов выглядели "дико". Отвечая на их вопрос, откуда ведется огонь, он назвал города Никополь и Марганец Днепропетровской области и заметил, что представители МАГАТЭ действительно удивлены этой информации.Накануне вечером пришли сообщения, российские ПВО сбили рядом с Запорожской АЭС украинский беспилотник со снарядом, который не сдетонировал.

https://ukraina.ru/20220903/1038407530.html

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2022

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новости, энергодар, обстрелы, рогов