Обстрелы ВСУ оставили Энергодар без электричества – власти - 06.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220906/1038492221.html
Обстрелы ВСУ оставили Энергодар без электричества – власти
Обстрелы ВСУ оставили Энергодар без электричества – власти - 06.09.2022 Украина.ру
Обстрелы ВСУ оставили Энергодар без электричества – власти
В результате очередного обстрела со стороны украинской армии Энергодар остался без электричества, сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов 6 сентября в своем Telegram-канале
2022-09-06T13:23
2022-09-06T13:23
новости
энергодар
обстрелы
рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/08/1033480871_0:37:2793:1608_1920x0_80_0_0_10cd95bdbc88d4d418a29f03cc318a3e.jpg
Он сообщил, что на данный момент информация о жертвах и пострадавших уточняется.Также Рогов отметил, что из-за повреждения ЛЭП, мощность 6 энергоблока Запорожской АЭС снижена до 150МвТ.В комментарии для Украина.ру Ренат Карчаа, советник гендиректора "Росэнергоатома" рассказал о том, как показал гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, возглавившего делегацию МАГАТЭ во время посещения ею Энергодара, боеприпасы, которыми украинцы стреляли по станции.По его словам, для членов делегации последствия обстрелов выглядели "дико". Отвечая на их вопрос, откуда ведется огонь, он назвал города Никополь и Марганец Днепропетровской области и заметил, что представители МАГАТЭ действительно удивлены этой информации.Накануне вечером пришли сообщения, российские ПВО сбили рядом с Запорожской АЭС украинский беспилотник со снарядом, который не сдетонировал.
https://ukraina.ru/20220903/1038407530.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/08/1033480871_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_f50f81975d4bcd2117940bfbac519608.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, энергодар, обстрелы, рогов
Новости, Энергодар, обстрелы, Рогов

Обстрелы ВСУ оставили Энергодар без электричества – власти

13:23 06.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
В результате очередного обстрела со стороны украинской армии Энергодар остался без электричества, сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов 6 сентября в своем Telegram-канале
Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по Энергодару и его окраинам. В результате обстрела повреждена линия электропередачи в районе АЭС, город временно обесточен.
Владимир Рогов
Член ВГА Запорожской области
Он сообщил, что на данный момент информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Также Рогов отметил, что из-за повреждения ЛЭП, мощность 6 энергоблока Запорожской АЭС снижена до 150МвТ.
В комментарии для Украина.ру Ренат Карчаа, советник гендиректора "Росэнергоатома" рассказал о том, как показал гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, возглавившего делегацию МАГАТЭ во время посещения ею Энергодара, боеприпасы, которыми украинцы стреляли по станции.
По его словам, для членов делегации последствия обстрелов выглядели "дико". Отвечая на их вопрос, откуда ведется огонь, он назвал города Никополь и Марганец Днепропетровской области и заметил, что представители МАГАТЭ действительно удивлены этой информации.
Накануне вечером пришли сообщения, российские ПВО сбили рядом с Запорожской АЭС украинский беспилотник со снарядом, который не сдетонировал.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 10:39
Энергодар под ударом ВСУ. Как город атомщиков пережил кошмар украинских обстрелов
 
НовостиЭнергодаробстрелыРогов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Британия вновь опремьерилась
13:49Минобороны РФ назвало потери Украины за очередной день провального контрнаступления
13:36"Ржет как лошадь: Собчак пристыдили за издевательства над жителями Мелитополя
13:24Обстрелы ДНР, Украины и России, заявления Кремля. Главное на Украине на 13:00 6 сентября
13:23Обстрелы ВСУ оставили Энергодар без электричества – власти
13:20Лукашенко призвал осторожнее относиться к украинцам
12:42Родились в рубашке: корреспонденты Украина.ру посетили раненых бойцов
12:35Дмитрий Дробницкий: Великобритания при Лиз Трасс может привести Украину к военной катастрофе
12:24Зафиксировано более 20 прилетов по Курской области – власти
12:24Москва не согласна с позицией Анкары по Украине, но продолжает терпеливо объяснять – Песков
11:51В 46 регионах России задержаны члены радикальных группировок, связанных с Украиной – ФСБ
11:11Житель ЛНР рассказал, как его вербовал в разведку консул Украины в Казахстане
10:56Зеленский определил Лиз Трасс на "светлую сторону"
10:48"Во множественном числе": Зеленский анонсировал новое наступление
10:46"После вхождения Марса в Близнецы": украинский астролог спрогнозировал удар по Крымскому мосту
10:41Карьеристка и человек без убеждений. Кто теперь будет воевать украинцами из Лондона
10:30"Понаехали в Одессу неместные": вокруг знаменитой песни Утёсова разгорелись страсти
10:23Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба
10:16"Викинга" с портретом Гитлера поймали в Херсоне
10:11Хроника энергетической войны: последние события
Лента новостейМолния