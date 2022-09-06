https://ukraina.ru/20220906/1038484406.html

В 46 регионах России задержаны члены радикальных группировок, связанных с Украиной – ФСБ

В 46 регионах России задержаны члены радикальных группировок, связанных с Украиной – ФСБ - 06.09.2022 Украина.ру

В 46 регионах России задержаны члены радикальных группировок, связанных с Украиной – ФСБ

Совместными силами ФСБ РФ и Следственного комитета задержаны 187 участников радикальных группировок "Колумбайн"* и "Маньяки. Культ убийств", сообщает 6 сентября пресс-служба силового ведомства

2022-09-06T11:51

2022-09-06T11:51

2022-09-06T11:51

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Сообщается, что у украинской неонацистской группы изъяты свастики, ножи, самодельные "иконы" с призывами к массовым убийствам.Также у экстремистов были инструкции по применению самодельных взрывных и зажигательных устройств на российских объектах инфраструктуры и административных зданиях.По данным ФСБ, в данный момент принимаются процессуальные решения и меры профилактического характера.Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от основателя группы Егора Краснова с Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.*Движение признано террористическим и запрещено в России.

https://ukraina.ru/20220823/1037998049.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, фсб, экстремизм, терроризм, маньяки, украина