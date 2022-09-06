https://ukraina.ru/20220906/1038484406.html
В 46 регионах России задержаны члены радикальных группировок, связанных с Украиной – ФСБ
В 46 регионах России задержаны члены радикальных группировок, связанных с Украиной – ФСБ - 06.09.2022 Украина.ру
В 46 регионах России задержаны члены радикальных группировок, связанных с Украиной – ФСБ
Совместными силами ФСБ РФ и Следственного комитета задержаны 187 участников радикальных группировок "Колумбайн"* и "Маньяки. Культ убийств", сообщает 6 сентября пресс-служба силового ведомства
2022-09-06T11:51
2022-09-06T11:51
2022-09-06T11:51
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экстремизм
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Сообщается, что у украинской неонацистской группы изъяты свастики, ножи, самодельные "иконы" с призывами к массовым убийствам.Также у экстремистов были инструкции по применению самодельных взрывных и зажигательных устройств на российских объектах инфраструктуры и административных зданиях.По данным ФСБ, в данный момент принимаются процессуальные решения и меры профилактического характера.Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от основателя группы Егора Краснова с Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.*Движение признано террористическим и запрещено в России.
https://ukraina.ru/20220823/1037998049.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фсб, экстремизм, терроризм, маньяки, украина
Новости, ФСБ, экстремизм, терроризм, маньяки, Украина
В 46 регионах России задержаны члены радикальных группировок, связанных с Украиной – ФСБ
Совместными силами ФСБ РФ и Следственного комитета задержаны 187 участников радикальных группировок "Колумбайн"* и "Маньяки. Культ убийств", сообщает 6 сентября пресс-служба силового ведомства
У 30 из них изъяты: холодное оружие, средства связи, содержащие пропагандистские материалы террористического и экстремистского характера, переписка с украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооруженных формирований, а также фото- видеозаписи так называемых акций "прямого действия".
Сообщается, что у украинской неонацистской группы изъяты свастики, ножи, самодельные "иконы" с призывами к массовым убийствам.
Также у экстремистов были инструкции по применению самодельных взрывных и зажигательных устройств на российских объектах инфраструктуры и административных зданиях.
По данным ФСБ, в данный момент принимаются процессуальные решения и меры профилактического характера.
Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от основателя группы Егора Краснова с Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.
*Движение признано террористическим и запрещено в России.