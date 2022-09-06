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Житель ЛНР рассказал, как его вербовал в разведку консул Украины в Казахстане
Житель ЛНР рассказал, как его вербовал в разведку консул Украины в Казахстане - 06.09.2022 Украина.ру
Житель ЛНР рассказал, как его вербовал в разведку консул Украины в Казахстане
Консул Украины в Республике Казахстан Иван Алмаши и военный атташе полковник Олег Кулик вербовали соотечественников для работы на украинскую разведку. Об этом рассказал уроженец Луганской области, гражданин Украины Олег Ткаченко. Видео признания опубликовали авторы Telegram-канала "Кремлевская прачка" 6 сентября
2022-09-06T11:11
2022-09-06T11:11
2022-09-06T11:11
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казахстан
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вербовка
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Ткаченко собирался уехать из Казахстана, проехать через всю Россию и приехать домой в ЛНР. При оформлении разрешения на выезд, ему пришлось пообщаться с Алмаши и Куликом. "Чувствовались русофобские взгляды, сотрудники потом сказали: он не любит "сепаров", рассказал Ткаченко. Атташе и дипломат расспрашивали у Ткаченко, может ли он привлечь к разведдеятельности сотрудников компании ТОО "СП-NEFT" и бывших одноклассников. Также у Ткаченко поинтересовались о возможности передать агентурные данные резиденту в ЛНР. Собеседников интересовали расположение военной техники и воинский частей Народной милиции ЛНР. Военный атташе Кулик предложил Ткаченко присылать информацию на его личный электронный почтовый ящик или на WatsApp, привязанный к номеру телефона.
https://ukraina.ru/20220902/1038332906.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, казахстан, консульство, вербовка
Новости, Украина, Казахстан, консульство, вербовка
Житель ЛНР рассказал, как его вербовал в разведку консул Украины в Казахстане
Консул Украины в Республике Казахстан Иван Алмаши и военный атташе полковник Олег Кулик вербовали соотечественников для работы на украинскую разведку. Об этом рассказал уроженец Луганской области, гражданин Украины Олег Ткаченко. Видео признания опубликовали авторы Telegram-канала "Кремлевская прачка" 6 сентября
Ткаченко собирался уехать из Казахстана, проехать через всю Россию и приехать домой в ЛНР. При оформлении разрешения на выезд, ему пришлось пообщаться с Алмаши и Куликом. "Чувствовались русофобские взгляды, сотрудники потом сказали: он не любит "сепаров", рассказал Ткаченко.
"Со стороны военного атташе, Олега Васильевича, была попытка вербовки для получения данных по российским фирмам или российскому бизнесу, работающему на территории Казахстана с возможным анализом или указанием путей обхода так называемых санкций так называемого мирового сообщества, наложенных на Россию", - рассказал Ткаченко.
Атташе и дипломат расспрашивали у Ткаченко, может ли он привлечь к разведдеятельности сотрудников компании ТОО "СП-NEFT" и бывших одноклассников. Также у Ткаченко поинтересовались о возможности передать агентурные данные резиденту в ЛНР. Собеседников интересовали расположение военной техники и воинский частей Народной милиции ЛНР.
Военный атташе Кулик предложил Ткаченко присылать информацию на его личный электронный почтовый ящик или на WatsApp, привязанный к номеру телефона.