"Понаехали в Одессу неместные": вокруг знаменитой песни Утёсова разгорелись страсти - 06.09.2022 Украина.ру
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"Понаехали в Одессу неместные": вокруг знаменитой песни Утёсова разгорелись страсти
"Понаехали в Одессу неместные": вокруг знаменитой песни Утёсова разгорелись страсти - 06.09.2022 Украина.ру
"Понаехали в Одессу неместные": вокруг знаменитой песни Утёсова разгорелись страсти
Одесситы пришли в ярость от перевода на украинский язык знаменитой песни советского певца Леонида Утёсова "У чёрного моря". Из комментариев и публикаций местных жителей становится ясно, что насильственная украинизация в Одессе не пройдет
2022-09-06T10:30
2022-09-06T10:30
новости
одесса
язык
перевод
песня
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Перевод выполнил украинский писатель и поэт Сергей Осока. Перевод сделан академически, почти дословно, без каких-либо отступлений или изменений. Сохранена даже строчка о том, что Одесса – Город герой.Повік не забуду бульвар і маяк,вогні пароплавів, як свічі.і лавку, де ми, о кохана моя,поглянули вперше у вічі –Край Чорного моря!Земля, до якої мій друг-одеситтулився, обпалений боєм.В зажурі над ним Батьківщина стоїть,і назване місто героєм –Край Чорного моря!Российский писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале отметил, что перевод сделан качественно, но главное в этой истории – другое. Уже несколько дней все одесские соцсети бурлят критикой и гневными комментариями: одесситам не пришлась по душе насильственная украинизация.Одесситы остались недовольны и некоторыми переведенными неточно, по их мнению, словами, и самим фактом того, что кто-то посмел тронуть песню легендарного Утёсова. Певец – один из символов города, и пятник ему стоит на самой центральной и знаменитой, Дерибасовской, улице Одессы.И тем не менее, модный эксперт Майя Тульчинская на своей странице в Facebook* написала гневную публикацию:Тульчинская и сама понимает суть претензии горожан, цитируя их, но не хочет это признавать: "понаехали в Одессу не местные и свои порядки тут наводят, кто вас просил это переводить?"Сам же автор перевода попытался сгладить разгоревшийся скандал простым объяснением:Однако, суть реакции одесситов, очевидно не в качестве перевода, а именно в том, что Одесса не ждет никаких интерпретаций и других языков, кроме родного. Комментарии местных жителей похожи один на другой:"Пусть так и будет в ваших головах. А в моей родной Одессе так не будет""В Полтаве и переводите что угодно, а Одессу не трогайте".* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, одесса, язык, перевод, песня
Новости, Одесса, язык, перевод, песня

"Понаехали в Одессу неместные": вокруг знаменитой песни Утёсова разгорелись страсти

10:30 06.09.2022
 
© РИА Новости . Валерий Шустов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Валерий Шустов
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Одесситы пришли в ярость от перевода на украинский язык знаменитой песни советского певца Леонида Утёсова "У чёрного моря". Из комментариев и публикаций местных жителей становится ясно, что насильственная украинизация в Одессе не пройдет
Перевод выполнил украинский писатель и поэт Сергей Осока. Перевод сделан академически, почти дословно, без каких-либо отступлений или изменений. Сохранена даже строчка о том, что Одесса – Город герой.
Повік не забуду бульвар і маяк,
вогні пароплавів, як свічі.
і лавку, де ми, о кохана моя,
поглянули вперше у вічі –
Край Чорного моря!
Земля, до якої мій друг-одесит
тулився, обпалений боєм.
В зажурі над ним Батьківщина стоїть,
і назване місто героєм –
Край Чорного моря!
Российский писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале отметил, что перевод сделан качественно, но главное в этой истории – другое. Уже несколько дней все одесские соцсети бурлят критикой и гневными комментариями: одесситам не пришлась по душе насильственная украинизация.

Тотальное, порой агрессивное, неприятие украинской версии песни. Срез настроений засвидетельствовал один печальный для Украины факт. Украинизировать Одессу удастся... хм... нескоро.

П/к писателя Захара Прилепина
Захар Прилепин
Одесситы остались недовольны и некоторыми переведенными неточно, по их мнению, словами, и самим фактом того, что кто-то посмел тронуть песню легендарного Утёсова. Певец – один из символов города, и пятник ему стоит на самой центральной и знаменитой, Дерибасовской, улице Одессы.
И тем не менее, модный эксперт Майя Тульчинская на своей странице в Facebook* написала гневную публикацию:
То есть, не угодили переводом ни вате, ни "знатокам языка". Вата бесится, потому что их от украинского языка в принципе плющит, как черта от молитвы. Некоторым "знатокам" языка хоть Шевченко бы воскрес и что-то на украинский перевел – они бы нашли в том переводе недостатки.
Тульчинская и сама понимает суть претензии горожан, цитируя их, но не хочет это признавать: "понаехали в Одессу не местные и свои порядки тут наводят, кто вас просил это переводить?"
Сам же автор перевода попытался сгладить разгоревшийся скандал простым объяснением:
Так часто случается с бессмертными текстами, а особенно – песенными, да еще и такими древними. Они живут в нашем сознании своей жизнью, и тут внезапно какой-то бездарный Осока смеет интерпретировать. Много кто воспринимает это едва ли не как предательство.
Однако, суть реакции одесситов, очевидно не в качестве перевода, а именно в том, что Одесса не ждет никаких интерпретаций и других языков, кроме родного. Комментарии местных жителей похожи один на другой:
"Пусть так и будет в ваших головах. А в моей родной Одессе так не будет"
"В Полтаве и переводите что угодно, а Одессу не трогайте".
* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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