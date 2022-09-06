https://ukraina.ru/20220906/1038481042.html

"Понаехали в Одессу неместные": вокруг знаменитой песни Утёсова разгорелись страсти

"Понаехали в Одессу неместные": вокруг знаменитой песни Утёсова разгорелись страсти - 06.09.2022 Украина.ру

"Понаехали в Одессу неместные": вокруг знаменитой песни Утёсова разгорелись страсти

Одесситы пришли в ярость от перевода на украинский язык знаменитой песни советского певца Леонида Утёсова "У чёрного моря". Из комментариев и публикаций местных жителей становится ясно, что насильственная украинизация в Одессе не пройдет

2022-09-06T10:30

2022-09-06T10:30

2022-09-06T10:30

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перевод

песня

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Перевод выполнил украинский писатель и поэт Сергей Осока. Перевод сделан академически, почти дословно, без каких-либо отступлений или изменений. Сохранена даже строчка о том, что Одесса – Город герой.Повік не забуду бульвар і маяк,вогні пароплавів, як свічі.і лавку, де ми, о кохана моя,поглянули вперше у вічі –Край Чорного моря!Земля, до якої мій друг-одеситтулився, обпалений боєм.В зажурі над ним Батьківщина стоїть,і назване місто героєм –Край Чорного моря!Российский писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале отметил, что перевод сделан качественно, но главное в этой истории – другое. Уже несколько дней все одесские соцсети бурлят критикой и гневными комментариями: одесситам не пришлась по душе насильственная украинизация.Одесситы остались недовольны и некоторыми переведенными неточно, по их мнению, словами, и самим фактом того, что кто-то посмел тронуть песню легендарного Утёсова. Певец – один из символов города, и пятник ему стоит на самой центральной и знаменитой, Дерибасовской, улице Одессы.И тем не менее, модный эксперт Майя Тульчинская на своей странице в Facebook* написала гневную публикацию:Тульчинская и сама понимает суть претензии горожан, цитируя их, но не хочет это признавать: "понаехали в Одессу не местные и свои порядки тут наводят, кто вас просил это переводить?"Сам же автор перевода попытался сгладить разгоревшийся скандал простым объяснением:Однако, суть реакции одесситов, очевидно не в качестве перевода, а именно в том, что Одесса не ждет никаких интерпретаций и других языков, кроме родного. Комментарии местных жителей похожи один на другой:"Пусть так и будет в ваших головах. А в моей родной Одессе так не будет""В Полтаве и переводите что угодно, а Одессу не трогайте".* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20220901/1038317481.html

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новости, одесса, язык, перевод, песня