https://ukraina.ru/20220906/1038444239.html

"Паразитарное недогосударство": Азаров рассказал, когда рухнет Украина

"Паразитарное недогосударство": Азаров рассказал, когда рухнет Украина - 06.09.2022 Украина.ру

"Паразитарное недогосударство": Азаров рассказал, когда рухнет Украина

Украина превратилась в паразитарное недогосударство, которое не способно ни обеспечить жизнь граждан, ни подготовиться к военным действиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

2022-09-06T05:45

2022-09-06T05:45

2022-09-06T05:45

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Украинские власти не смогли подготовить военный-промышленный комплекс, вместо этого тыловой поставкой вооружений заняты страны Запада. Украинские войска используют или советские запасы, или иностранное оружие. Без западных кредитов, убежден Азаров, Украина перестала бы существовать через месяц.Киевские власти получили $18 млрд в кредит. Только одна треть государственного бюджета формируется за счет собственных поступлений. Государственный долг нарастает, как снежный ком, объяснил Азаров.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220815/1037695690.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, николай азаров, киев, всу