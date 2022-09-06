"Паразитарное недогосударство": Азаров рассказал, когда рухнет Украина - 06.09.2022 Украина.ру
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"Паразитарное недогосударство": Азаров рассказал, когда рухнет Украина
"Паразитарное недогосударство": Азаров рассказал, когда рухнет Украина - 06.09.2022 Украина.ру
"Паразитарное недогосударство": Азаров рассказал, когда рухнет Украина
Украина превратилась в паразитарное недогосударство, которое не способно ни обеспечить жизнь граждан, ни подготовиться к военным действиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2022-09-06T05:45
2022-09-06T05:45
новости
украина
николай азаров
киев
всу
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Украинские власти не смогли подготовить военный-промышленный комплекс, вместо этого тыловой поставкой вооружений заняты страны Запада. Украинские войска используют или советские запасы, или иностранное оружие. Без западных кредитов, убежден Азаров, Украина перестала бы существовать через месяц.Киевские власти получили $18 млрд в кредит. Только одна треть государственного бюджета формируется за счет собственных поступлений. Государственный долг нарастает, как снежный ком, объяснил Азаров.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220815/1037695690.html
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новости, украина, николай азаров, киев, всу
Новости, Украина, Николай Азаров, Киев, ВСУ

"Паразитарное недогосударство": Азаров рассказал, когда рухнет Украина

05:45 06.09.2022
 
© AP / Nariman El-Mofty
- РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP / Nariman El-Mofty
Читать в
Украина превратилась в паразитарное недогосударство, которое не способно ни обеспечить жизнь граждан, ни подготовиться к военным действиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
Украинские власти не смогли подготовить военный-промышленный комплекс, вместо этого тыловой поставкой вооружений заняты страны Запада. Украинские войска используют или советские запасы, или иностранное оружие. Без западных кредитов, убежден Азаров, Украина перестала бы существовать через месяц.
"Удивительно, каким образом оно (государство Украина. - Ред.) существует. Ну, поддерживается, естественно, на штыках, на карательной системе. Но стоит Западу прекратить поддержку хотя бы на неделю, на месяц – это государство рухнет. Поэтому я называю его просто паразитарным, а ту шайку, которая управляет – абсолютно не способной к управлению группой случайных людей", - сказал Азаров.
Киевские власти получили $18 млрд в кредит. Только одна треть государственного бюджета формируется за счет собственных поступлений. Государственный долг нарастает, как снежный ком, объяснил Азаров.
Полный текст интервью читайте здесь
Министерство финансов Украины - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 17:35
Глава минфина Украины пообещал "очень жесткий бюджет" на 2023 годВ министерстве финансов Украины планируют государственный бюджет на 2023 год, рассчитывая на макрофинансовую помощь со стороны Евросоюза. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава украинского минфина Сергей Марченко
 
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