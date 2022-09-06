https://ukraina.ru/20220906/1038442362.html

Азаров рассказал, как заставить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Азаров рассказал, как заставить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской АЭС - 06.09.2022 Украина.ру

Азаров рассказал, как заставить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС), а украинские СМИ обвиняют в этом Россию. Чтобы прекратились обстрелы, ВСУ нужно отодвинуть на безопасное расстояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

2022-09-06T05:15

2022-09-06T05:15

2022-09-06T05:15

новости

николай азаров

запорожская аэс

обстрелы

всу

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Миссия Международного агентства по атомной энергетике посетила ЗАЭС. От визита Николай Азаров не ждет "чего-то экстраординарного". Политик предположил, что со стороны МАГАТЭ будет "какая-то оценка тех обстрелов и опасности", но не более того.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220904/1038428785.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, николай азаров, запорожская аэс, обстрелы, всу