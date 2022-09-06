Азаров рассказал, как заставить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской АЭС - 06.09.2022 Украина.ру
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Азаров рассказал, как заставить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Азаров рассказал, как заставить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской АЭС - 06.09.2022 Украина.ру
Азаров рассказал, как заставить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС), а украинские СМИ обвиняют в этом Россию. Чтобы прекратились обстрелы, ВСУ нужно отодвинуть на безопасное расстояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2022-09-06T05:15
2022-09-06T05:15
новости
николай азаров
запорожская аэс
обстрелы
всу
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Миссия Международного агентства по атомной энергетике посетила ЗАЭС. От визита Николай Азаров не ждет "чего-то экстраординарного". Политик предположил, что со стороны МАГАТЭ будет "какая-то оценка тех обстрелов и опасности", но не более того.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220904/1038428785.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, николай азаров, запорожская аэс, обстрелы, всу
Новости, Николай Азаров, Запорожская АЭС, обстрелы, ВСУ

Азаров рассказал, как заставить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской АЭС

05:15 06.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС), а украинские СМИ обвиняют в этом Россию. Чтобы прекратились обстрелы, ВСУ нужно отодвинуть на безопасное расстояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
"Я не ожидаю того, что обстрелы прекратятся. Единственная гарантия прекращения обстрелов – это отодвинуть позиции войск киевского режима на безопасное для станции расстояние, других никаких рецептов тут не может быть", - сказал Азаров.
Миссия Международного агентства по атомной энергетике посетила ЗАЭС. От визита Николай Азаров не ждет "чего-то экстраординарного". Политик предположил, что со стороны МАГАТЭ будет "какая-то оценка тех обстрелов и опасности", но не более того.
Полный текст интервью читайте здесь
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 11:13
Артиллерийский снаряд попал в энергоблок ЗАЭС – местные властиОдин из артиллерийских снарядов, выпущенный ВСУ во время обстрела Запорожской АЭС попал в энергоблок, сообщает Lenta.ru, со ссылкой на главу администрации Энергодара Александра Волгу 4 сентября
 
НовостиНиколай АзаровЗапорожская АЭСобстрелыВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
08:04Глава МАГАТЭ Гросси готов опубликовать отчет о безопасности и ситуации на Запорожской АЭС
08:00"Кому они нужны без Украины?": в Крыму Зеленского назвали политическим смертником
07:52Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС
07:49Рыночный хаос или возрождение? Что ждет Украину после окончания СВО
07:46Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль
07:45"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах
07:39МАГАТЭ получила заявление Киева, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена
07:37"Правда пробивается через асфальт": Константинов рассказал о пользе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
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07:30Военкор объяснил, зачем российские войска отдали ВСУ село Высокополье
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07:23"Чтобы ничего не прилетело": в Крыму ждут освобождения Николаева и Одессы
07:22Украина оценила свой ущерб от военных действий в $326 млрд
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