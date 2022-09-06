https://ukraina.ru/20220906/1038442362.html
Азаров рассказал, как заставить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Азаров рассказал, как заставить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской АЭС - 06.09.2022 Украина.ру
Азаров рассказал, как заставить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС), а украинские СМИ обвиняют в этом Россию. Чтобы прекратились обстрелы, ВСУ нужно отодвинуть на безопасное расстояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2022-09-06T05:15
2022-09-06T05:15
2022-09-06T05:15
новости
николай азаров
запорожская аэс
обстрелы
всу
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Миссия Международного агентства по атомной энергетике посетила ЗАЭС. От визита Николай Азаров не ждет "чего-то экстраординарного". Политик предположил, что со стороны МАГАТЭ будет "какая-то оценка тех обстрелов и опасности", но не более того.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220904/1038428785.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николай азаров, запорожская аэс, обстрелы, всу
Новости, Николай Азаров, Запорожская АЭС, обстрелы, ВСУ
Азаров рассказал, как заставить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС), а украинские СМИ обвиняют в этом Россию. Чтобы прекратились обстрелы, ВСУ нужно отодвинуть на безопасное расстояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров