https://ukraina.ru/20220906/1038440519.html

Депутат Антонов объяснил, почему миссия МАГАТЭ завершилась успехом

Депутат Антонов объяснил, почему миссия МАГАТЭ завершилась успехом - 06.09.2022 Украина.ру

Депутат Антонов объяснил, почему миссия МАГАТЭ завершилась успехом

То, что миссия МАГАТЭ доехала до Запорожской АЭС – это уже успех, потому что делегация могла попасть под обстрелы ВСУ или их могли взять в заложники, сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру

2022-09-06T04:15

2022-09-06T04:15

2022-09-06T04:15

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Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней восьмерых экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.По его мнению, сейчас будет затишье на ЗАЭС, но обстрелы ВСУ прекратятся только тогда, когда им неоткуда и нечем будет стрелять.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220905/1038435718.html

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новости, магатэ, запорожская аэс, всу