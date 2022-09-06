https://ukraina.ru/20220906/1038440519.html
Депутат Антонов объяснил, почему миссия МАГАТЭ завершилась успехом
Депутат Антонов объяснил, почему миссия МАГАТЭ завершилась успехом - 06.09.2022 Украина.ру
Депутат Антонов объяснил, почему миссия МАГАТЭ завершилась успехом
То, что миссия МАГАТЭ доехала до Запорожской АЭС – это уже успех, потому что делегация могла попасть под обстрелы ВСУ или их могли взять в заложники, сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру
2022-09-06T04:15
2022-09-06T04:15
2022-09-06T04:15
новости
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запорожская аэс
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Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней восьмерых экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.По его мнению, сейчас будет затишье на ЗАЭС, но обстрелы ВСУ прекратятся только тогда, когда им неоткуда и нечем будет стрелять.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220905/1038435718.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, запорожская аэс, всу
Депутат Антонов объяснил, почему миссия МАГАТЭ завершилась успехом
То, что миссия МАГАТЭ доехала до Запорожской АЭС – это уже успех, потому что делегация могла попасть под обстрелы ВСУ или их могли взять в заложники, сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру
Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней восьмерых экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.
Делегация МАГАТЭ могла бы попасть под обстрел, либо ее представители могли оказаться в заложниках у украинских террористов — в результате мы бы получили массу неприятных последствий для России. Считаю, что миссия завершилась успехом, то, что они доехали…
Ростислав Антонов
депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль"
По его мнению, сейчас будет затишье на ЗАЭС, но обстрелы ВСУ прекратятся только тогда, когда им неоткуда и нечем будет стрелять.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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