https://ukraina.ru/20220902/1038395078.html

Ростислав Антонов: На освобождённых территориях нужно восстанавливать жильё и готовиться к холодам

Ростислав Антонов: На освобождённых территориях нужно восстанавливать жильё и готовиться к холодам - 02.09.2022 Украина.ру

Ростислав Антонов: На освобождённых территориях нужно восстанавливать жильё и готовиться к холодам

Необходимо приложить все усилия для скорейшего возрождения городов и сел на освобождаемых территориях Украины. Сразу за вооруженными силами должны идти... Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T16:34

2022-09-02T16:34

2022-09-02T17:22

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Необходимо приложить все усилия для скорейшего возрождения городов и сел на освобождаемых территориях Украины. Сразу за вооруженными силами должны идти ремонтные бригады, считает депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Ростислав, начнём с ситуации вокруг Запорожской АЭС. Поможет ли состоявшийся визит миссии МАГАТЭ прекратить обстрелы АЭС и Энергодара?— Украинские войска действуют полностью в своем репертуаре: они подготовили насыщенную программу для визита делегации МАГАТЭ — это попытка захвата Запорожской АЭС, и если, не дай бог, это бы увенчалось успехом, то мы бы получили массу интересных последствий. Так что здесь я бы хотел отметить работу наших спецслужб, которые это все вычислили и предотвратили.Делегация МАГАТЭ могла бы попасть под обстрел, либо ее представители могли оказаться в заложниках у украинских террористов — в результате мы бы получили массу неприятных последствий для России.Считаю, что миссия завершилась успехом, то, что они доехали… Сейчас будет некое затишье, я прогнозирую. Обстрелы прекратятся только тогда, когда неоткуда и нечем будет стрелять. В этом — суть украинской армии.— Вы неоднократно бывали с гуманитарными миссиями в ДНР. Какова ситуация в Мариуполе, в других освобожденных городах? Чего сейчас не хватает на освобожденных территориях?— Первое, что нужно — это восстановление экономических связей, восстановление экономики. Люди должны работать, зарабатывать и восстанавливать нормальную, мирную жизнь. Как только там заработают предприятия, как только начнется экономический процесс, малый бизнес начнет возрождаться — все потихоньку наладится, люди начнут нормально жить.По распределительной системе... Всегда бывают какие-то недочеты, проблемы, пробелы. Мы приезжали в населенные пункты, куда иногда и не доезжали гуманитарщики, особенно на передовой. Там люди в тяжелом состоянии действительно находятся. Говорю не только про Мариуполь, это сейчас глубокий тыл, говорю о других населенных пунктах, где мы работаем.Моя позиция такова: надо возрождать экономику и, конечно, надо готовиться к холодам, нужно восстанавливать жилье. Люди не должны замерзать.Когда шли бои… Я там был в первый раз в марте, в Мариуполе, разговаривал с людьми. Они рассказывали, что было множество погибших вследствие обморожения, переохлаждения, когда температура в жилых домах была два градуса, — люди реально не выживали. Наша задача, задача России — сделать так, чтобы такого больше не повторялось.— Какой объем работ предстоит проделать?— Я не могу сейчас дать точный объем работ, но знаю, что есть проблемы не только в Мариуполе. У нас есть Волноваха — там тоже нужно увеличивать объем работ. И обратить основное внимание на частный сектор. Если мы строим многоквартирные дома, частные домохозяйства зачастую не могут получить материалы, чтобы самим восстановить жилье. Нужно как-то наладить это.По крайней мере, ко мне как к гуманитарщику были обращения за помощью именно из Волновахи. А есть еще и Северодонецк, Лисичанск… Лисичанск еще более-менее, а Севердонецк — сильно поврежден.И дальше, когда мы будем двигаться в сторону Киева, будут населенные пункты в тяжелом, разрушенном состоянии, здесь придется нам действовать оперативно, вслед за нашими вооруженными силами должны идти ремонтные бригады, которые быстро все должны восстанавливать.Мы видели, как работают ребята из Донецка, когда они сразу шли и делали. Нужно, чтобы мы максимально быстро ремонтировали поврежденное жилье. То есть основная задача – беречь наших людей. – Вы часто бываете с гуманитарными миссиями не только на мирных территориях, но и на линии фронта. Что говорят военные сейчас, какая обстановка, какие настроения?— Общее настроение: никакого упадка нет, мы идем вперед, и где-то мы стоим в обороне, там держимся, настрой боевой. Я не так давно вернулся из Запорожской области, мы с бойцами общались, бойцы понимают и сложные задачи, и то, что кроме них эту задачу выполнить некому. Спокойно держат фронт, а где надо — наступают. Никаких сложных, тяжелых настроений в армии нет. Единственное, нам нужно усиливаться: фронт стабилизировался, а нам нужно движение. Надо усиливать нашу группировку, увеличивать численно, и все будет тогда замечательно — будем идти вперед до полной победы.— В чем причина уверенности украинского государства, украинских вооруженных сил в собственных силах? — Вспоминается прекрасный диалог, описанный в «Золотом теленке», когда Остап Бендер произнес великую фразу: «Заграница нам поможет». Мы здесь видим примерно то же самое: украинский истеблишмент убедил себя в том, что помощи западных стран будет достаточно, чтобы победить Россию.Почему у них не возникает понимания, что это невозможно, — бог его знает. В этой ситуации жалко людей. Сколько потеряем мы наших ребят, скольких людей не дождутся жены, дети на Украине. Это, безусловно, трагедия. Радоваться смертям — грешно, нельзя. Но за безумие политиков всегда приходится расплачиваться простым людям, об этом нужно помнить.

https://ukraina.ru/20220902/1038356480.html

https://ukraina.ru/20220901/1038317481.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, сво, гуманитарная помощь, днр, рф