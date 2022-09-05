https://ukraina.ru/20220905/1038443563.html

Как МАГАТЭ Украину предало

Как МАГАТЭ Украину предало - 05.09.2022 Украина.ру

Как МАГАТЭ Украину предало

Миссия МАГАТЭ, проинспектировав Запорожскую АЭС, отметила, что украинский персонал в сотрудничестве с российскими военными в сложных условиях, вызванных... Украина.ру, 05.09.2022

2022-09-05T13:00

2022-09-05T13:00

2022-09-05T13:52

эксклюзив

украина

магатэ

предательство

запорожская аэс

россия

сво

ростислав ищенко

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Миссия МАГАТЭ, проинспектировав Запорожскую АЭС, отметила, что украинский персонал в сотрудничестве с российскими военными в сложных условиях, вызванных обстрелами со стороны Украины, обеспечивает полный контроль над станцией и выдерживает все нормы ядерной безопасности.Более того, было принято решение оставить двух членов миссии для постоянного мониторинга ситуации.В Киеве обиделись и заявили, что МАГАТЭ предало Украину. Хотя как может международная организация, никогда на верность Украине не присягавшая, её предать?Чего добивался Киев своими обстрелами станции, он продемонстрировал, когда дважды подряд, во время пребывания миссии МАГАТЭ на ЗАЭС попытался станцию захватить. Не надо думать, что ВСУ совсем уж некуда девать подготовленный спецназ, что его бросают на убой, организуя лодочно-баржевые рейды на левый берег Днепра. Военные — люди прагматичные. Если они за что-то готовы платить жизнями своих лучших бойцов, значит считают, что дело того стоит.Начнём с обстрелов. Украинцы прекрасно понимали, что простая стрельба по атомной станции может лишь случайно вызвать серьёзную катастрофу. Худшее, что могло грозить, — выброс радиоактивных материалов в атмосферу. Серьёзная опасность жизни и здоровью людей в таком случае угрожала бы в радиусе 50—100 км от станции. Причём, как показали случаи Чернобыля и Фукусимы, погибших непосредственно от воздействия радиации было бы от нескольких десятков, до двух-трёх сотен человек. А ещё несколько тысяч умерли бы от обострения хронических болезней в течение нескольких лет.То есть ничего похожего на ядерный взрыв. Города и сёла в окрестностях ЗАЭС не были бы завалены трупами даже в худшем варианте развития событий. Зато обстрелы вызывали резонанс в мире и давали возможность обвинять Россию в неспособности обеспечить безопасность станции. На этом основании Украина и её союзники требовали передать станцию под украинский либо международный контроль. Грубо говоря, убрать российские войска с ЗАЭС и из Энергодара.Если бы такое решение было принято, Украина получила бы возможность беспрепятственно высадить десант и установить свой военный контроль над городом и станцией, получив плацдарм на левом берегу Каховского водохранилища. Несмотря на то, что добиться официальной демилитаризации станции не получилось, Киев всё же совершил две попытки высадки десанта и захвата станции. Очевидно украинское командование было уверено, что Россия в момент прибытия миссии МАГАТЭ уберёт от станции если не все, то львиную долю своих войск.Зачем Украине ЗАЭС?Ну, во-первых, Киеву банально нужна электроэнергия, 20% от общей выработки которой обеспечивает ЗАЭС. Однако это не главное. До тех пор, пока не начались обстрелы станции проблем с подачей электроэнергии, вырабатываемой ЗАЭС, на подконтрольные украинским властям территории не возникало. Думаю, что приоритет в данном вопросе всё же имело военное планирование.Начало обстрелов станции не случайно совпало со стартом подготовки контрнаступления Украины в Херсонской области. К началу же активных действий обстрелы вышли на пик. Реакция России была ожидаемой: обвинение Украины в ядерном терроризме и приглашение миссии МАГАТЭ, чтобы официально подтвердить позицию Москвы.В Киеве, очевидно, рассчитывали, что американцы смогут повлиять на состав миссии, и он будет готов подыграть Украине. Однако от миссии ждали не только проукраинских заявлений, но и готовности прикрыть собой чисто военную операцию Киева.Гипотетическое занятие украинским десантом ЗАЭС и Энергодара давало ВСУ довольно крупный плацдарм на левом берегу Днепра, позволявший накопить силы для локальной наступательной операции. Миссия МАГАТЭ должна была стать живым щитом, который прикрыл бы украинские позиции от российской атаки на период накопления сил. Необходимость блокирования Энергодара потребовала бы задействования резервов, оттянув их с херсонского направления, что облегчило бы выполнение задач группировкой рвавшейся к Новой Каховке.На втором этапе, после накопления сил, украинцы могли попытаться прорвать фронт блокады плацдарма в направление на Днепрорудное. Это тридцать километров на Восток от Энергодара. Если одновременно организовать массированный прорыв от Каменского на Васильевку, ВС РФ получали бы серьёзный кризис на запорожском направлении, который развивался бы одновременно с херсонским. Даже если бы группировки, наступавшие от Запорожья и Энергодара не смогли бы соединиться, подобный кризис подтвердил бы версию Киева о готовности ВСУ к переходу в масштабное наступление (под угрозой оказался бы весь российский южный фланг, от Херсона до Запорожья), возможно, заставил бы российское командование снять часть сил с донецкого направления для купирования кризиса, произвёл бы серьёзное впечатление на западных союзников Украины и дал бы пищу украинской пропаганде.На фоне потенциальных возможностей, гибель нескольких десятков или даже пары сотен спецназовцев вполне себя оправдывала.Конечно, операция авантюрная. Учитывая общее превосходство России в средствах поражения, шансов на развитие серьёзного кризиса было мало. Но, напомню, украинское командование рассчитывало прикрыть развёртывание войск миссией МАГАТЭ, а дальше оно бы попыталось использовать своё преимущество в живой силе, тем более, что в тыловом районе (Энергодар/Днепрорудное) можно было рассчитывать на отсутствие у России сильной артиллерийской группировки (обычно ВС РФ компенсируют преимущество Украины в численности пехоты усиленной работой своей значительно более мощной артиллерии).По мере того как падали шансы на прорыв фронта на Андреевском направлении, с выходом ВСУ к Новой Каховке, росла значимость для Украины успеха энергодарской авантюры. Отсюда и упорные попытки высадить десант даже после того, как стало ясно, что миссия МАГАТЭ не расположена подыгрывать украинцам, а ВС РФ готовы к отражению внезапной атаки с правого берега. Отсюда и вселенский плач по поводу «предательства» МАГАТЭ.В целом же следует иметь в виду, что попытка наступать в Херсонской области, равно как и десантная операция на ЗАЭС свидетельствуют о том, что в условиях дефицита ресурсов для перелома ситуации на фронте в свою пользу украинское командование переходит к планированию авантюрных операций, рассчитывая, что ВС РФ окажутся не готовы к неожиданному ходу, невозможному с точки зрения складывающейся ситуации. Если такую операцию удастся обеспечить достаточным количеством обученного и мотивированного личного состава и собрать для неё достаточное количество техники, при обеспечении фактора внезапности она может представлять серьёзную опасность.В то же время, если удастся провоцировать «внезапные» удары Киева по подготовленной обороне, можно будет значительно ускорить перемалывание его резервов.Также не вызывает сомнения, что попытки украинского руководства использовать для прикрытия своих оперативных замыслов и развёртывания ударных группировок миссии международных организаций и международные посреднические миссии будут продолжены. И далеко не все поведут себя, как миссия МАГАТЭ. Будут и те, кто постарается Киеву подыграть.Само по себе авантюрное планирование является свидетельством потери противником надежды на приемлемый для него результат кампании и его надежду на чудо.

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https://ukraina.ru/20220904/1038428785.html

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2022

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эксклюзив, украина, магатэ, предательство, запорожская аэс, россия, сво, ростислав ищенко