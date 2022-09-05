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"Рыдает от того, что лавочка обогащения закрылась": Пугачеву разнесли за слова о Горбачеве

"Рыдает от того, что лавочка обогащения закрылась": Пугачеву разнесли за слова о Горбачеве - 05.09.2022 Украина.ру

"Рыдает от того, что лавочка обогащения закрылась": Пугачеву разнесли за слова о Горбачеве

Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева на днях написала у себя в Instagram* пост о Михаиле Горбачеве, что вызвало гнев у части комментаторов

2022-09-05T12:05

2022-09-05T12:05

2022-09-05T12:06

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Пугачева и ее муж Максим Галкин вместе с детьми выехали в Израиль вскоре после начала российской спецоперации РФ на Украине. За границей Галкин дает концерты и критически высказывается о происходящем на родине. Сама Пугачева недавно вернулась в Россию.На прошлой неделе она побывала на церемонии прощания с Михаилом Горбачевым, который скончался 30 августа. Умершему первому президенту СССР она также посвятила пост в соцсети.По ее мнению, "куда-то пропали человеколюбие и благородство", умение идти на компромисс. "Если этот компромисс в интересах народа, Который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь ещё не поздно", - резюмировала Пугачева.Подобная риторика в адрес Горбачева и перестройки вызвала отторжение у многих ее подписчиков, которые вспомнили себя в то время и жизнь своих родных."Не знаю, как вы жили в эту ЭПОХУ, а моя мать , имея высшее мед образование, "работала" челноком на рынках, чтобы семью прокормить""Сытый голодного никогда не поймёт. Кто-то не знал куда чемоданы денег вложить, в какую пирамиду, а кто-то хлеб с кашей без масла ел!", "А я вот помню, как рыдали люди, не имеющие возможности купить еды своим детям, не имеющие возможности постирать одежду, которая осталась с лучших времён…""Рыдает от того что лавочка обогащения закрылась ,надо продавать все движимое и недвижимое и валить""Народ в те годы голодал, а Пугачева шиковала, вот и плачет"Многие также высказали свое отношение к Горбачеву. "Горбачев предал свою страну, и не надо его популяризировать, что ж вы при жизни молчали""Горбачёв предал и продал огромную страну СССР. Все конфликты республик после распада СССР, на совести Горбачёва""Бред конечно! Горбачёв создал эпоху безумия и воровства!"При этом нашлись и те, кто поддержал исполнительницу. "Спасибо что Вы есть! Спасибо, что не молчите!""Алла Борисовна, Вы человечище!""Каждое слово поддерживаю, Самая Умная и Честная, Любимая и Неповторимая"Ранее ситуацию с Пугачевой и ее мужем прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Пугачева ничего не говорила плохого о России, в отличие от Галкина, с которым "нам явно не по пути". *Соцсеть запрещена в РФ

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новости, пугачева, горбачев, критика, шоу-бизнес, россия, украина