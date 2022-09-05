https://ukraina.ru/20220905/1038434147.html
Бородай рассказал о Мариуполе после боев, какие проблемы в Волновахе и восстановят ли Попасную
Бородай рассказал о Мариуполе после боев, какие проблемы в Волновахе и восстановят ли Попасную - 05.09.2022 Украина.ру
Бородай рассказал о Мариуполе после боев, какие проблемы в Волновахе и восстановят ли Попасную
В целом Россия выработала стратегию восстановления промышленного потенциала Донбасса. Значительная часть его промышленного потенциала будет воссоздана и будет работать лучше, чем раньше. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T08:45
2022-09-05T08:45
2022-09-05T08:45
новости
мариуполь
попасная
донбасс
строительство
экономика
волноваха
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Парламентарий отметил, что он проезжал через Мариуполь и лично видел, что на окраине города уже готовы несколько многоквартирных домов: мы не знаем, подключены ли там коммуникации, но выглядят они, как хорошие и качественные дома.Понятное дело, что такой же картины нет в той же самой Волновахе, потому что она находится довольно близко к линии фронта и по ней регулярно прилетает, но когда линия фронта уйдет значительно западнее, начнется восстановление других районов Донбасса, считает политик.Вообще в Донбасс приходятся существенные инвестиции. Не только государственные, но и частные, так что жизнь Донбасса будет существенно улучшаться сразу после прекращения боевых действий на его территории, в ЛНР это уже ощущается, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мариуполь, попасная, донбасс, строительство, экономика, волноваха
Новости, Мариуполь, Попасная, Донбасс, Строительство, Экономика, Волноваха
Бородай рассказал о Мариуполе после боев, какие проблемы в Волновахе и восстановят ли Попасную
В целом Россия выработала стратегию восстановления промышленного потенциала Донбасса. Значительная часть его промышленного потенциала будет воссоздана и будет работать лучше, чем раньше. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
Парламентарий отметил, что он проезжал через Мариуполь и лично видел, что на окраине города уже готовы несколько многоквартирных домов: мы не знаем, подключены ли там коммуникации, но выглядят они, как хорошие и качественные дома.
Понятное дело, что такой же картины нет в той же самой Волновахе, потому что она находится довольно близко к линии фронта и по ней регулярно прилетает, но когда линия фронта уйдет значительно западнее, начнется восстановление других районов Донбасса, считает политик.
"Многие города будут восстановлены в той или иной мере. Я неделю назад был в Попасной и могу сказать, что она разрушена очень существенно. Тем не менее, существуют планы восстановления Попасной. Это всегда был важный железнодорожный узел. Она будет воссоздана, но в несколько меньшем масштабе, чем была ранее. В этом нет экономического смысла. Потому что экономическая картина Донбасса меняется и будет меняться дальше", - указал Бородай.
Вообще в Донбасс приходятся существенные инвестиции. Не только государственные, но и частные, так что жизнь Донбасса будет существенно улучшаться сразу после прекращения боевых действий на его территории, в ЛНР это уже ощущается, заключил собеседник издания.