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Бородай рассказал о Мариуполе после боев, какие проблемы в Волновахе и восстановят ли Попасную

Бородай рассказал о Мариуполе после боев, какие проблемы в Волновахе и восстановят ли Попасную - 05.09.2022 Украина.ру

Бородай рассказал о Мариуполе после боев, какие проблемы в Волновахе и восстановят ли Попасную

В целом Россия выработала стратегию восстановления промышленного потенциала Донбасса. Значительная часть его промышленного потенциала будет воссоздана и будет работать лучше, чем раньше. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

2022-09-05T08:45

2022-09-05T08:45

2022-09-05T08:45

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мариуполь

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Парламентарий отметил, что он проезжал через Мариуполь и лично видел, что на окраине города уже готовы несколько многоквартирных домов: мы не знаем, подключены ли там коммуникации, но выглядят они, как хорошие и качественные дома.Понятное дело, что такой же картины нет в той же самой Волновахе, потому что она находится довольно близко к линии фронта и по ней регулярно прилетает, но когда линия фронта уйдет значительно западнее, начнется восстановление других районов Донбасса, считает политик.Вообще в Донбасс приходятся существенные инвестиции. Не только государственные, но и частные, так что жизнь Донбасса будет существенно улучшаться сразу после прекращения боевых действий на его территории, в ЛНР это уже ощущается, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мариуполь, попасная, донбасс, строительство, экономика, волноваха