https://ukraina.ru/20220905/1038403149.html

Главное на 5 сентября: в России и в мире

Главное на 5 сентября: в России и в мире

Главное на 5 сентября: в России и в мире

В Белоруссии огласят приговор по делу о попытке захвата власти, в Великобритании объявят имя нового премьер-министра, а в Японии начинают действовать введенные ранее санкции в отношении РФ. Чем еще запомнится понедельник 5 сентября - читайте в подборке Украина.ру

2022-09-05T06:01

2022-09-05T06:01

2022-09-05T06:02

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Россия– Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Петропавловск-Камчатский Глава государства встретится с участниками Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край", проведет совещание по вопросам социально-экономического развития края.– Визит министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина – Во Владивостоке начинает работу Восточный экономический форум – В Перми пройдет судебное заседание по делу Тимура БекмансуроваТрагедия в Пермском государственном университете произошла 20 сентября 2021 года. Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров пришел на территорию вуза с ружьем и начал стрелять по окружающим. В результате шесть человек погибли, еще 20 - пострадали.Ближнее зарубежье– В Минском областном суде (Белоруссия) огласят приговор по делу о заговоре с целью захвата властиВ апреле 2021 года Александр Лукашенко заявил о готовившемся покушении на него и его сыновей и попытке государственного переворота. Ответственность за организацию покушения белорусский лидер возложил на американские спецслужбы и руководство Соединенных Штатов.– Запуск регулярных морских паромных рейсов из Мариуполя (ДНР) в РоссиюОператором паромной линии является ООО "Оборонлогистика". Как сообщили в компании, судно будет совершать один рейс в сутки, время в пути - четыре часа. Работа линии ориентирована на гражданские грузы и коммерческих отправителей, участвующих в восстановлении инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса.Мир– В Великобритании объявят результаты выборов нового лидера Консервативной партииСреди фаворитов гонки претендентов на пост премьер-министра страны - глава МИД Лиз Трасс, экс-министр финансов Риши Сунака и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.– В Брюсселе состоится заседание совета ассоциации ЕС-Украина Уточняется, что в заседании будут участвовать премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В ходе заседания представители ЕС и Украины обсудят ситуацию после начала российской СВО, а также глобальные и региональные проблемы.– Япония вводит запрет на предоставление в РФ услуг по бухучету, аудиту, консалтингу и трастовых услугКомментируя намерения японской стороны, российский посол в Токио Михаил Галузин заявил, что ограничительные меры сказываются на самой Японии, а Москва учтет их в дальнейших подходах и не оставит без ответа.– В Пиндуне (Тайвань) пройдут военные ученияУчения состоятся с участием снайперов, сил спецназа, общевойсковых батальонов, бронемашин "Дымчатый леопард" и минометов. Также будут задействованы ударные вертолеты AH-1W Super Cobra и AH-64 Apache.

https://ukraina.ru/20220831/1038293196.html

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эксклюзив, анонс, главное, россия, мир, экономика, политика, энергетический кризис