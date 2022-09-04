Он еще покажет себя. Военный эксперт о серьезной опасности, которая грозит Черноморскому флоту - 04.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220904/1038429546.html
Он еще покажет себя. Военный эксперт о серьезной опасности, которая грозит Черноморскому флоту
Он еще покажет себя. Военный эксперт о серьезной опасности, которая грозит Черноморскому флоту - 04.09.2022 Украина.ру
Он еще покажет себя. Военный эксперт о серьезной опасности, которая грозит Черноморскому флоту
Сейчас произошло довооружение кораблей Черноморского флота средствами ПРО и ПВО. У нас есть сейчас большая и серьезная опасность — это MANTAS T-12. Это беспилотники класса "брандер", который способен поражать корабли из-под воды. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T12:13
2022-09-04T12:13
новости
черноморский флот
беспилотники
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1f/1037049887_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f79d952b81d28876430a7d53a1c1ac5.jpg.webp
Это боевой робот фактически, беспилотный аппарат. Уже научились им управлять, проходили курсы в штате Вирджиния операторы с украинской стороны, пояснил эксперт.Несмотря на все трудности, наш флот сейчас поддерживает блокаду от нацистских кораблей, чтобы они не прорывались из зоны активных боевых действий, и в любом случае выполняет свои задачи, и его решающая роль еще наступит во время десантирования в районе Одессы, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1f/1037049887_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9450b8ed3431a1159c4c511e48fa0118.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черноморский флот, беспилотники, одесса
Новости, Черноморский флот, беспилотники, Одесса

Он еще покажет себя. Военный эксперт о серьезной опасности, которая грозит Черноморскому флоту

12:13 04.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРепетиция парада ВМФ в Севастополе
Репетиция парада ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас произошло довооружение кораблей Черноморского флота средствами ПРО и ПВО. У нас есть сейчас большая и серьезная опасность — это MANTAS T-12. Это беспилотники класса "брандер", который способен поражать корабли из-под воды. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Это боевой робот фактически, беспилотный аппарат. Уже научились им управлять, проходили курсы в штате Вирджиния операторы с украинской стороны, пояснил эксперт.
"Они могут причинить много неприятностей, потому что их автономность — до 100 морских миль и достаточно большая по количеству времени. Есть барражирующие боеприпасы в воздухе, а это — барражирующий боеприпас в воде. Бороться с ними тяжело, но возможно", - указал Артамонов.
Несмотря на все трудности, наш флот сейчас поддерживает блокаду от нацистских кораблей, чтобы они не прорывались из зоны активных боевых действий, и в любом случае выполняет свои задачи, и его решающая роль еще наступит во время десантирования в районе Одессы, заключил собеседник издания.
 
НовостиЧерноморский флотбеспилотникиОдесса
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Будет как в Сербии. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, когда ВСУ получит "Хармы" и "Ирисы"
12:34Обстрелы, Зеленская попрекнула британцев. Главное на Украине на 12:00 4 сентября
12:25В США обнаружили проявления фашизма непосредственно в Белом доме
12:17"Россия купается в деньгах": французский журналист заявил, почему санкции на руку РФ
12:13Он еще покажет себя. Военный эксперт о серьезной опасности, которая грозит Черноморскому флоту
11:50"Хвалят Горбачёва, забирают визы": в Турции высмеяли европейское лицемерие
11:45Вам не понравится. Эксперт о том, как задавить украинский террор в Херсоне и Мелитополе
11:27Военный эксперт о коварной тактике врага, который противостоит сегодня Черноморскому флоту
11:16Ради жизни. Российские военные продемонстрировали новейшие разработки Инженерных войск в зоне СВО
11:13Артиллерийский снаряд попал в энергоблок ЗАЭС – местные власти
11:00Чем воюют на Украине. М113: ящик для мотопехоты
10:58Польша потребует репатриации у Германии – Моравецкий
10:55Начнут стучать на своих. Эксперт о том, как Россия задавила бандеровцев и задавит украинских террористов
10:40В Николаев или в Кривой Рог? Военный эксперт о том, куда Россия погонит ВСУ из-под Херсона
10:34Киев может предпринять попытку применения биологического оружия на территории России – Минобороны
10:30С США надо договариваться с позиции права, а затем - с позиции силы - Евгений Федоров
10:25Андрей Ожаровский о фатальных факторах, которые могут разрушить Запорожскую АЭС
10:23Правительство РФ распорядилось выделить средства на выплаты гражданам Украины, ЛНР и ДНР
10:15США везде подчеркивают свою приверженность итогам Второй мировой войны, тогда Прибалтика наша - депутат
10:06Около 70 тысяч человек вышли на митинг за диалог с Россией в Праге
Лента новостейМолния