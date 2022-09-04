https://ukraina.ru/20220904/1038429546.html
Он еще покажет себя. Военный эксперт о серьезной опасности, которая грозит Черноморскому флоту
Он еще покажет себя. Военный эксперт о серьезной опасности, которая грозит Черноморскому флоту - 04.09.2022 Украина.ру
Он еще покажет себя. Военный эксперт о серьезной опасности, которая грозит Черноморскому флоту
Сейчас произошло довооружение кораблей Черноморского флота средствами ПРО и ПВО. У нас есть сейчас большая и серьезная опасность — это MANTAS T-12. Это беспилотники класса "брандер", который способен поражать корабли из-под воды. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T12:13
2022-09-04T12:13
2022-09-04T12:13
новости
черноморский флот
беспилотники
одесса
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Это боевой робот фактически, беспилотный аппарат. Уже научились им управлять, проходили курсы в штате Вирджиния операторы с украинской стороны, пояснил эксперт.Несмотря на все трудности, наш флот сейчас поддерживает блокаду от нацистских кораблей, чтобы они не прорывались из зоны активных боевых действий, и в любом случае выполняет свои задачи, и его решающая роль еще наступит во время десантирования в районе Одессы, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1f/1037049887_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9450b8ed3431a1159c4c511e48fa0118.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черноморский флот, беспилотники, одесса
Он еще покажет себя. Военный эксперт о серьезной опасности, которая грозит Черноморскому флоту
Сейчас произошло довооружение кораблей Черноморского флота средствами ПРО и ПВО. У нас есть сейчас большая и серьезная опасность — это MANTAS T-12. Это беспилотники класса "брандер", который способен поражать корабли из-под воды. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Это боевой робот фактически, беспилотный аппарат. Уже научились им управлять, проходили курсы в штате Вирджиния операторы с украинской стороны, пояснил эксперт.
"Они могут причинить много неприятностей, потому что их автономность — до 100 морских миль и достаточно большая по количеству времени. Есть барражирующие боеприпасы в воздухе, а это — барражирующий боеприпас в воде. Бороться с ними тяжело, но возможно", - указал Артамонов.
Несмотря на все трудности, наш флот сейчас поддерживает блокаду от нацистских кораблей, чтобы они не прорывались из зоны активных боевых действий, и в любом случае выполняет свои задачи, и его решающая роль еще наступит во время десантирования в районе Одессы, заключил собеседник издания.