https://ukraina.ru/20220904/1038429546.html

Он еще покажет себя. Военный эксперт о серьезной опасности, которая грозит Черноморскому флоту

Он еще покажет себя. Военный эксперт о серьезной опасности, которая грозит Черноморскому флоту - 04.09.2022 Украина.ру

Он еще покажет себя. Военный эксперт о серьезной опасности, которая грозит Черноморскому флоту

Сейчас произошло довооружение кораблей Черноморского флота средствами ПРО и ПВО. У нас есть сейчас большая и серьезная опасность — это MANTAS T-12. Это беспилотники класса "брандер", который способен поражать корабли из-под воды. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T12:13

2022-09-04T12:13

2022-09-04T12:13

новости

черноморский флот

беспилотники

одесса

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Это боевой робот фактически, беспилотный аппарат. Уже научились им управлять, проходили курсы в штате Вирджиния операторы с украинской стороны, пояснил эксперт.Несмотря на все трудности, наш флот сейчас поддерживает блокаду от нацистских кораблей, чтобы они не прорывались из зоны активных боевых действий, и в любом случае выполняет свои задачи, и его решающая роль еще наступит во время десантирования в районе Одессы, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черноморский флот, беспилотники, одесса