https://ukraina.ru/20220904/1038429004.html

Военный эксперт о коварной тактике врага, который противостоит сегодня Черноморскому флоту

Военный эксперт о коварной тактике врага, который противостоит сегодня Черноморскому флоту - 04.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт о коварной тактике врага, который противостоит сегодня Черноморскому флоту

При всей заслуженной критике Черноморского флота нельзя не отметить, что противник отнюдь не слаб. Это никакая не колониальная война. Враг достаточно мотивирован. Он использует очень хитрую тактику. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T11:27

2022-09-04T11:27

2022-09-04T11:27

новости

черноморский флот

беспилотник

одесса

десант

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Поэтому надо учесть, сколько противник выставит беспилотных аппаратов, сколько будет активных реактивных снарядов, уточнил Артамонов.Активный реактивный снаряд летит за сотню километров, может даже за две сотни лететь с пороховым ускорителем. Откуда украинцы будут стрелять при условии того, что им поставили эти снаряда, моряки без боестолкновения, без реального боевого опыта, предсказать не могли, пояснил специалист.Тем не менее, наш флот сейчас поддерживает блокаду от нацистских кораблей, чтобы они не прорывались из зоны активных боевых действий, и в любом случае выполняет свои задачи, и его решающая роль еще наступит во время десантирования в районе Одессы, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черноморский флот, беспилотник, одесса, десант