https://ukraina.ru/20220904/1038429004.html
Военный эксперт о коварной тактике врага, который противостоит сегодня Черноморскому флоту
Военный эксперт о коварной тактике врага, который противостоит сегодня Черноморскому флоту - 04.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт о коварной тактике врага, который противостоит сегодня Черноморскому флоту
При всей заслуженной критике Черноморского флота нельзя не отметить, что противник отнюдь не слаб. Это никакая не колониальная война. Враг достаточно мотивирован. Он использует очень хитрую тактику. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T11:27
2022-09-04T11:27
2022-09-04T11:27
новости
черноморский флот
беспилотник
одесса
десант
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102453/54/1024535414_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_9269ee18065dd77717310289dad70fa0.jpg.webp
Поэтому надо учесть, сколько противник выставит беспилотных аппаратов, сколько будет активных реактивных снарядов, уточнил Артамонов.Активный реактивный снаряд летит за сотню километров, может даже за две сотни лететь с пороховым ускорителем. Откуда украинцы будут стрелять при условии того, что им поставили эти снаряда, моряки без боестолкновения, без реального боевого опыта, предсказать не могли, пояснил специалист.Тем не менее, наш флот сейчас поддерживает блокаду от нацистских кораблей, чтобы они не прорывались из зоны активных боевых действий, и в любом случае выполняет свои задачи, и его решающая роль еще наступит во время десантирования в районе Одессы, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102453/54/1024535414_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_dc650963a26d84111247d26afbb5843d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черноморский флот, беспилотник, одесса, десант
Военный эксперт о коварной тактике врага, который противостоит сегодня Черноморскому флоту
При всей заслуженной критике Черноморского флота нельзя не отметить, что противник отнюдь не слаб. Это никакая не колониальная война. Враг достаточно мотивирован. Он использует очень хитрую тактику. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
"Любую систему противовоздушной, противоракетной обороны можно перегрузить количеством целей. Если у вас есть установка класса "Панцирь-СМ", то одновременно можно поразить четыре цели. А если у вас прилеты двадцати ракет сразу, а если идет рой беспилотников? То есть там сотни целей одновременно. Просто не справитесь, захлебнетесь", - указал эксперт.
Поэтому надо учесть, сколько противник выставит беспилотных аппаратов, сколько будет активных реактивных снарядов, уточнил Артамонов.
Активный реактивный снаряд летит за сотню километров, может даже за две сотни лететь с пороховым ускорителем. Откуда украинцы будут стрелять при условии того, что им поставили эти снаряда, моряки без боестолкновения, без реального боевого опыта, предсказать не могли, пояснил специалист.
Тем не менее, наш флот сейчас поддерживает блокаду от нацистских кораблей, чтобы они не прорывались из зоны активных боевых действий, и в любом случае выполняет свои задачи, и его решающая роль еще наступит во время десантирования в районе Одессы, заключил собеседник издания.