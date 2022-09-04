Киев может предпринять попытку применения биологического оружия на территории России – Минобороны - 04.09.2022 Украина.ру
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Киев может предпринять попытку применения биологического оружия на территории России – Минобороны
Киев может предпринять попытку применения биологического оружия на территории России – Минобороны - 04.09.2022 Украина.ру
Киев может предпринять попытку применения биологического оружия на территории России – Минобороны
Украина попросила турецкую компанию Baykar оснастить беспилотники "Байрактар" устройством для распыления химических веществ. Таким образом, дроны могут угрожать безопасности России, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 4 сентября
2022-09-04T10:34
2022-09-04T10:34
новости
bayraktar tb2 (байрактар)
беспилотник
биологическое оружие
киев
минобороны рф
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По его словам, Минобороны РФ имеет подтверждения о данном запросе Украины в адрес турецкой компании. Киев просит о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литровПодобные средства доставки биологического оружия активно разрабатываются в США, заявил Кириллов.Он подчеркнул, что российское военное ведомство крайне обеспокоено заинтересованностью Киева в поставках таких беспилотников.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, bayraktar tb2 (байрактар), беспилотник, биологическое оружие, киев, минобороны рф
Новости, Bayraktar TB2 (Байрактар), беспилотник, биологическое оружие, Киев, Минобороны РФ

Киев может предпринять попытку применения биологического оружия на территории России – Минобороны

10:34 04.09.2022
 
© president.gov.uaбайрактар Bayraktar TB2
байрактар Bayraktar TB2
© president.gov.ua
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Украина попросила турецкую компанию Baykar оснастить беспилотники "Байрактар" устройством для распыления химических веществ. Таким образом, дроны могут угрожать безопасности России, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 4 сентября
"Байрактары" обладают дальностью полета до 300 километров. В случае если их снабдят устройством для распыления химикатов, беспилотники создадут реальную угрозу крупномасштабного применения биологического оружия на территории России.
По его словам, Минобороны РФ имеет подтверждения о данном запросе Украины в адрес турецкой компании. Киев просит о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров
Подобные средства доставки биологического оружия активно разрабатываются в США, заявил Кириллов.
Он подчеркнул, что российское военное ведомство крайне обеспокоено заинтересованностью Киева в поставках таких беспилотников.
Пресс-конференция Алексея Митрофанова и Анатолия Вассермана - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 18:04
Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в СевастополеДепутат Госдумы России Анатолий Вассерман не стал бы отменять празднование Дня ВМФ в Севастополе после атаки на штаб Черноморского флота 31 июля. Он рассказал, как противодействовал бы террористам в интервью Украина.ру
 
НовостиBayraktar TB2 (Байрактар)беспилотникбиологическое оружиеКиевМинобороны РФ
 
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