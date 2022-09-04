Киев может предпринять попытку применения биологического оружия на территории России – Минобороны

Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в Севастополе Депутат Госдумы России Анатолий Вассерман не стал бы отменять празднование Дня ВМФ в Севастополе после атаки на штаб Черноморского флота 31 июля. Он рассказал, как противодействовал бы террористам в интервью Украина.ру