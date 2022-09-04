https://ukraina.ru/20220904/1038428280.html
Киев может предпринять попытку применения биологического оружия на территории России – Минобороны
Киев может предпринять попытку применения биологического оружия на территории России – Минобороны - 04.09.2022 Украина.ру
Киев может предпринять попытку применения биологического оружия на территории России – Минобороны
Украина попросила турецкую компанию Baykar оснастить беспилотники "Байрактар" устройством для распыления химических веществ. Таким образом, дроны могут угрожать безопасности России, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 4 сентября
2022-09-04T10:34
2022-09-04T10:34
2022-09-04T10:34
новости
bayraktar tb2 (байрактар)
беспилотник
биологическое оружие
киев
минобороны рф
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По его словам, Минобороны РФ имеет подтверждения о данном запросе Украины в адрес турецкой компании. Киев просит о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литровПодобные средства доставки биологического оружия активно разрабатываются в США, заявил Кириллов.Он подчеркнул, что российское военное ведомство крайне обеспокоено заинтересованностью Киева в поставках таких беспилотников.
https://ukraina.ru/20220804/1037318028.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, bayraktar tb2 (байрактар), беспилотник, биологическое оружие, киев, минобороны рф
Новости, Bayraktar TB2 (Байрактар), беспилотник, биологическое оружие, Киев, Минобороны РФ
Киев может предпринять попытку применения биологического оружия на территории России – Минобороны
Украина попросила турецкую компанию Baykar оснастить беспилотники "Байрактар" устройством для распыления химических веществ. Таким образом, дроны могут угрожать безопасности России, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 4 сентября