https://ukraina.ru/20220904/1038423998.html
Владимир Константинов рассказал, какая у России национальная идея
Владимир Константинов рассказал, какая у России национальная идея - 04.09.2022 Украина.ру
Владимир Константинов рассказал, какая у России национальная идея
Мы хотим опереться на свои национальные традиционные ценности, закрепить и защитить их, построить Русский мир, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T07:45
2022-09-04T07:45
2022-09-04T07:45
новости
владимир константинов
национальная идея
россия
запад
сша
русский мир
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"Единая Россия" при должном отношении и партийном строительстве могла быть стать ее носителем, мы хотим закрепить религиозный статус всех конфессий, чтобы никто не разрушал религии, чтобы они жили мирно, построить эффективную Россию, чтобы к нам ездили за опытом в той или иной сфере - добавил спикер крымского парламента.Всё это вовсе не значит, что мы не хотим изолироваться от кого-либо, об этом нет речи, но нам не надо ездить на их соревнования, где наш флаг нельзя поднимать и на разные форумы, где мы сидим, как на галерке, а они нас учат нас жизни, не надо, мы сами их научим! - уверен Председатель Госсовета Республики Крым.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир константинов, национальная идея, россия, запад, сша, русский мир
Новости, Владимир Константинов, национальная идея, Россия, Запад, США, Русский мир
Владимир Константинов рассказал, какая у России национальная идея
Мы хотим опереться на свои национальные традиционные ценности, закрепить и защитить их, построить Русский мир, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
"Единая Россия" при должном отношении и партийном строительстве могла быть стать ее носителем, мы хотим закрепить религиозный статус всех конфессий, чтобы никто не разрушал религии, чтобы они жили мирно, построить эффективную Россию, чтобы к нам ездили за опытом в той или иной сфере - добавил спикер крымского парламента.
Наша идея не только определена временем, но и скреплена кровью людей, которые положили головы за нашу свободу и независимость. Что такое национальная идея? Это единая Россия, вера, ценности, семья. Всё это сегодня разрушается на Западе, там нет слов "друг", "отец", "мать". А для нас это свято.
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
Всё это вовсе не значит, что мы не хотим изолироваться от кого-либо, об этом нет речи, но нам не надо ездить на их соревнования, где наш флаг нельзя поднимать и на разные форумы, где мы сидим, как на галерке, а они нас учат нас жизни, не надо, мы сами их научим! - уверен Председатель Госсовета Республики Крым.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: