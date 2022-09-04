https://ukraina.ru/20220904/1038423998.html

Владимир Константинов рассказал, какая у России национальная идея

Владимир Константинов рассказал, какая у России национальная идея - 04.09.2022 Украина.ру

Владимир Константинов рассказал, какая у России национальная идея

Мы хотим опереться на свои национальные традиционные ценности, закрепить и защитить их, построить Русский мир, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.

2022-09-04T07:45

2022-09-04T07:45

2022-09-04T07:45

новости

владимир константинов

национальная идея

россия

запад

сша

русский мир

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"Единая Россия" при должном отношении и партийном строительстве могла быть стать ее носителем, мы хотим закрепить религиозный статус всех конфессий, чтобы никто не разрушал религии, чтобы они жили мирно, построить эффективную Россию, чтобы к нам ездили за опытом в той или иной сфере - добавил спикер крымского парламента.Всё это вовсе не значит, что мы не хотим изолироваться от кого-либо, об этом нет речи, но нам не надо ездить на их соревнования, где наш флаг нельзя поднимать и на разные форумы, где мы сидим, как на галерке, а они нас учат нас жизни, не надо, мы сами их научим! - уверен Председатель Госсовета Республики Крым.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир константинов, национальная идея, россия, запад, сша, русский мир