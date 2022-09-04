Владимир Константинов рассказал, какая у России национальная идея - 04.09.2022 Украина.ру
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Владимир Константинов рассказал, какая у России национальная идея
Владимир Константинов рассказал, какая у России национальная идея - 04.09.2022 Украина.ру
Владимир Константинов рассказал, какая у России национальная идея
Мы хотим опереться на свои национальные традиционные ценности, закрепить и защитить их, построить Русский мир, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T07:45
2022-09-04T07:45
новости
владимир константинов
национальная идея
россия
запад
сша
русский мир
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"Единая Россия" при должном отношении и партийном строительстве могла быть стать ее носителем, мы хотим закрепить религиозный статус всех конфессий, чтобы никто не разрушал религии, чтобы они жили мирно, построить эффективную Россию, чтобы к нам ездили за опытом в той или иной сфере - добавил спикер крымского парламента.Всё это вовсе не значит, что мы не хотим изолироваться от кого-либо, об этом нет речи, но нам не надо ездить на их соревнования, где наш флаг нельзя поднимать и на разные форумы, где мы сидим, как на галерке, а они нас учат нас жизни, не надо, мы сами их научим! - уверен Председатель Госсовета Республики Крым.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
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новости, владимир константинов, национальная идея, россия, запад, сша, русский мир
Новости, Владимир Константинов, национальная идея, Россия, Запад, США, Русский мир

Владимир Константинов рассказал, какая у России национальная идея

07:45 04.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкМитинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Мы хотим опереться на свои национальные традиционные ценности, закрепить и защитить их, построить Русский мир, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
"Единая Россия" при должном отношении и партийном строительстве могла быть стать ее носителем, мы хотим закрепить религиозный статус всех конфессий, чтобы никто не разрушал религии, чтобы они жили мирно, построить эффективную Россию, чтобы к нам ездили за опытом в той или иной сфере - добавил спикер крымского парламента.
Наша идея не только определена временем, но и скреплена кровью людей, которые положили головы за нашу свободу и независимость. Что такое национальная идея? Это единая Россия, вера, ценности, семья. Всё это сегодня разрушается на Западе, там нет слов "друг", "отец", "мать". А для нас это свято.
Первое заседание Госдумы РФ нового созыва
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
Всё это вовсе не значит, что мы не хотим изолироваться от кого-либо, об этом нет речи, но нам не надо ездить на их соревнования, где наш флаг нельзя поднимать и на разные форумы, где мы сидим, как на галерке, а они нас учат нас жизни, не надо, мы сами их научим! - уверен Председатель Госсовета Республики Крым.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Владимир Константинов
Вчера, 10:57
Владимир Константинов о пользе МАГАТЭ, крымских чиновниках на фронте и взятии Николаева и Одессы
 
НовостиВладимир Константиновнациональная идеяРоссияЗападСШАРусский мир
 
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